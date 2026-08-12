₹42,500 का सूट, रॉयल लुक और चेहरे पर नूर... प्रीति जिंटा ने फरशी सलवार में ढाया कहर; 'Batwara 1947' प्रमोशन में लूटी महफिल

Preity Zinta Royal Look: बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस प्रीति जिंटा इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'बंटवारा 1947' को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं. फिल्म के प्रमोशन के दौरान एक्ट्रेस का एक से बढ़कर एक शानदार लुक देखने को मिल रहा है. हाल ही में एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने फ्यूशिया रंग का फरशी सलवार सेट पहनकर ऐसा रॉयल लुक दिखाया कि हर किसी की नजरें उन पर टिक गईं. इस सूट-सलवार की कीमत सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे. आइए ऐसे में जानते हैं कि हसीना ने इस लुक के साथ कैसे मेकअप किया था.
एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने पारंपरिक और बेहद खूबसूरत अवतार अपनाकर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. उन्होंने 'देवनागरी' (Devnaagri) ब्रांड का एक फ्यूशिया फरशी सलवार सेट पहना था, जो शिल्प कौशल और आधुनिकता का एक बेहतरीन मेल है. यह आउटफिट फिल्म की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और विरासत को ध्यान में रखकर चुना गया था, जिसमें प्रीति की सादगी और शालीनता साफ झलक रही थी.
प्रीति द्वारा पहना गया यह तीन पीस सेट सिल्क चंदेरी, मोडल साटन और सिल्क ऑर्गेन्जा जैसे प्रीमियम फैब्रिक से तैयार किया गया है. इस सूट पर बारीक जरी और सेक्विन (sequin) वर्क किया गया है, जो इसे एक लग्जरी लुक देता है. अगर कीमत की बात करें, तो इस खूबसूरत सलवार सेट की कीमत 42,500 रुपये है. इस लुक को और भी स्टाइलिश बनाने के लिए उन्होंने 12,899 रुपये की 'अपराजिता तूर' की फ्लोरा हील्स पहनी थीं, जिससे उनके पूरे लुक की कुल कीमत लगभग 55,399 रुपये हो गई.
अपने इस ट्रेडिशनल लुक के साथ प्रीति ने मेकअप को काफी मिनिमल और एलीगेंट रखा था. उन्होंने अपनी आंखों को स्मोकी टच दिया और होंठों पर न्यूड पिंक-ब्राउन लिपस्टिक का चुनाव किया. उनके चेहरे पर एक छोटी-सी बिंदी और कानों में बड़े स्टेटमेंट इयररिंग्स उनके लुक में चार चांद लगा रहे थे. उनके बालों को साइड पार्टिंग के साथ वेवी स्टाइल में खुला रखा गया था, जो उन्हें एक पॉलिश्ड और रिलैक्स फिनिश दे रहा था.
राजकुमार संतोषी के निर्देशन और आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी यह फिल्म 1947 के भारत-पाकिस्तान विभाजन पर आधारित एक पीरियड ड्रामा है. फिल्म में सनी देओल 'सिकंदर मिर्जा' की भूमिका निभा रहे हैं, जो विभाजन के दौरान पाकिस्तान जाने के बाद एक ऐसी हिंदू बुजुर्ग महिला की रक्षा करने का फैसला करते हैं, जो अपने पुराने घर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है. प्रीति जिंटा इस फिल्म में सनी देओल के साथ मुख्य भूमिका में नजर आएंगी. यह फिल्म एकता का संदेश देती है और 14 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है.