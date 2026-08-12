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₹42,500 का सूट, रॉयल लुक और चेहरे पर नूर... प्रीति जिंटा ने फरशी सलवार में ढाया कहर; 'Batwara 1947' प्रमोशन में लूटी महफिल

Preity Zinta Royal Look: बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने अपनी आगामी फिल्म 'बंटवारा 1947' के प्रमोशन के दौरान पारंपरिक और बेहद खूबसूरत लुक में हर किसी का दिल जीत लिया. इस लुक को देखने के बाद हर कोई हसीना पर फिदा हो गया. आइए जानते हैं हसीना के इस रॉयल लुक की कितनी कीमत है.

Written ByKajol Gupta
Published: Aug 12, 2026, 09:16 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 09:16 PM IST
₹42,500 का सूट, रॉयल लुक और चेहरे पर नूर... प्रीति जिंटा ने फरशी सलवार में ढाया कहर; 'Batwara 1947' प्रमोशन में लूटी महफिल

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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