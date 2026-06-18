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AI-Deepfake वीडियो से परेशान हुईं प्रीति जिंटा! गूगल और मेटा पर करेंगी केस, बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी दी मंजूरी

Preity Zinta: आजकल इंटरनेट पर एआई-डीपफेक कंटेंट का चलन काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है. खासकर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को लेकर कई नकली फोटो-वीडियो वायरल होती हैं. अब बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने भी इसके खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया है. उन्होंने बड़ी कंपनियों को कोर्ट में घसीटने की तैयारी कर ली है.

Written ByVandana Saini
Published: Jun 18, 2026, 10:38 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 10:48 AM IST
AI-Deepfake वीडियो से परेशान हुईं प्रीति जिंटा! गूगल और मेटा पर करेंगी केस, बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी दी मंजूरी
Image Credit: Preity Zinta Action on AI-Deepfake Content

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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