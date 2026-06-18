Preity Zinta Action on AI-Deepfake Content: बॉलीवुड की ‘डिंपल गर्ल’ प्रीति जिंटा इन दिनों इंटरनेट पर चल रहे फर्जी फोटो-वीडियो वाले खेल से काफी परेशान हैं. उनके नाम और चेहरे का गलत इस्तेमाल करके एआई से बने नकली वीडियो और मीम्स सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से शेयर किए जा रहे हैं. इस गंभीर मामले को लेकर प्रीति जिंटा ने अब सीधे कानून का दरवाजा खटखटाया है. उन्होंने अपनी पहचान और कॉपीराइट की सिक्योरिटी के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट से एक खास परमिशन मांगी थी, जिसके लिए उनको हरी झंडी मिल चुकी है.
दरअसल, ये मामला केवल किसी एक वेबसाइट का नहीं है. प्रीति जिंटा का आरोप है कि गूगल और मेटा जैसी बड़ी कंपनियों के प्लेटफॉर्म्स पर उनके चेहरे का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है. इंटरनेट पर उनके फर्जी चैटबॉट और छेड़छाड़ की गई तस्वीरें फैलाई जा रही हैं. इससे समाज में उनकी साफ-सुथरी इमेज और इज्जत को बहुत भारी नुकसान पहुंच रहा है. चूंकि इस फर्जीवाड़े को फैलाने वाले लोग मुंबई से बाहर के हैं, इसलिए प्रीति जिंटा को मुंबई की अदालत में केस शुरू करने के लिए कोर्ट से खास इजाजत लेनी पड़ी है, जो मिल चुकी है.
कोर्ट में प्रीति जिंटा की तरफ से वकील रोहन कदम ने जस्टिस अभय आहूजा के सामने अपनी बात रखी. उन्होंने बताया कि इंटरनेट पर किस तरह एक्ट्रेस के राइट्स का सरेआम उल्लंघन हो रहा है. इसके बाद जस्टिस अभय आहूजा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एक्ट्रेस प्रीति जिंटा की अर्जी को मान लिया. कोर्ट ने उन्हें ‘लेटर्स पेटेंट के क्लॉज 12’ के तहत मामला दर्ज करने का अधिकार दिया है. ये एक ऐसा लीगल प्रोसेस है जो तब जरूरी होता है जब आरोपी कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर रह रहे हों. यानी अब एक्ट्रेस गूगल और मेटा पर केस करेंगी.
प्रीति ने साफ कहा है कि सोशल मीडिया पर चल रहे एआई के नकली वीडियो और मीम्स उनका करियर और इमजे खराब कर रहे हैं. ये उनके कॉपीराइट और मोरल राइट्स का खुला वायलेंस है. आज के दौर में तकनीक का ये गलत इस्तेमाल पूरी फिल्म इंडस्ट्री को डरा रहा है. प्रीति जिंटा से पहले भी कई बड़े कलाकार इस तरह के डिजिटल धोखे और फेक फोटो-वीडियो का शिकार बन चुके हैं और उन्होंने इस पर अपनी गहरी नाराजगी जताई है. कलाकारों का मानना है कि इस तरह की चीजें उनका करियर और इमेज दोनों को बिगाड़ रही हैं.
एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अब इस मुद्दे को लेकर सख्त कदम उठाने की मांग तेज हो रही है. प्रीति जिंटा ऐसी पहली सेलिब्रिटी नहीं हैं, जिन्होंने इस मुद्दे पर कोर्ट का सहारा लिया है. पिछले दो सालों के अंदर बॉम्बे हाई कोर्ट ने कई सितारों को भी ऐसी ही राहत दी है. इस लिस्ट में कार्तिक आर्यन, शत्रुघ्न सिन्हा, शिल्पा शेट्टी, अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी जैसे बड़े नाम शामिल हैं. इसके अलावा मशहूर सिंगर अरिजीत सिंह और दिवंगत सिंगर आशा भोसले ने भी अपनी आवाज और पहचान की सुरक्षा के लिए कोर्ट का रुख किया था और उन्हें भी राहत मिली थी.
इंटरनेट पर फैले नकली वीडियो के खेल से निपटने के लिए अब पूरी फिल्म इंडस्ट्री एक साथ खड़ी हो गई है. बीते कुछ दिनों में रश्मिका मंदाना, काजोल, आलिया भट्ट, अनुष्का शर्मा और कैटरीना कैफ जैसी कई बड़ी एक्ट्रेसेस के बेहद अश्लील और फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किए गए हैं. इन मामलों को लेकर पुलिस में केस भी दर्ज कराए गए हैं और कड़ी कानूनी कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है. अब'प्रीति जिंटा के इस कड़े रुख से यह बिल्कुल साफ हो गया है कि फिल्मी सितारे इस मुद्दे पर अब चुप नहीं बैठेंगे और आवाज उठाएंगी.