बॉलीवुड के दिग्गज खलनायक प्रेम चोपड़ा की तबीयत में सुधार, 8 दिन बाद अस्पताल से मिली छुट्टी

Prem Chopra Health update: बॉलीवुड इंडस्ट्री से पिछले दिनों कई दिग्गज कलाकारों के बीमार होने की खबरे आईं, जिसमें धर्मेंद्र, गोविंदा और प्रेम चोपड़ा जैसे एक्टर शामिल थे. वहीं धर्मेंद्र के एडमिट होते ही दूसरे दिन प्रेम चोपड़ा को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, उनकी सेहत में अब सुधार है.
हिंदी सिनेमा के मशहूर खलनायक प्रेम चोपड़ा बीते दिनों तबीयत खराब के चलते मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती कराए गए थे, उन्हें 8 दिन बाद कल डिस्चार्ज कर दिया गया है. 90 साल के एक्टर प्रेम चोपड़ा को सांस लेने में तकलीफ और सीने में दर्द के चलते एडमिट किया गया था, जिसके बाद उन्हें डॉक्टर के निगरानी में रखा गया और अब उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई है. प्रेम चोपड़ा को पहले से ही हार्ट से जुड़ी समस्याएं हैं, जिससे उन्हें वायरल और फेफड़ों में सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था. वहीं बढ़ती उम्र से जुड़ी समस्याएं भी एक्टर को होने लगी थीं. लेकिन उनका परिवार और डॉक्टर पूरी तरह से उनका ध्यान रख रहे हैं.
प्रेम चोपड़ा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज
प्रेम चोपड़ा के हॉस्पिटल में एडमिट होने की खबर को सुनकर इंडस्ट्री में उनके दोस्त और फैंस काफी परेशान हो गए थे और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर रहे थे. वहीं अब एक्टर की डिस्चार्ज की खबरों से फैंस को राहत मिली है. प्रेम चोपड़ा हिंदी सिनेमा के मशहूर खलनायक में से एक हैं, उन्होंने कई यादगार किरदार दर्शकों को दिए हैं. प्रेम चोपड़ा ने फिल्म उपकार, प्रेम नगर, बॉबी जैसी फिल्मों से खूब नाम कमाया है. वहीं उनका फेमस डायलॉग ‘प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा’ आज भी लोगों के बीच काफी फेमस है.
प्रेम चोपड़ा के लिए फैंस ने की प्रार्थना
प्रेम चोपड़ा स्क्रीन पर जितने खूंखार और तेज दिखते हैं, उतने ही असल जिंदगी में सीधे और विनम्र हैं. 90 साल के प्रेम चोपड़ा अब बिल्कुल ठीक हैं और अपने परिवार के साथ डॉक्टर की निगरानी में आराम कर रहे हैं. प्रेम चोपड़ा हिंदी सिनेमा का एक अनमोल सितारा हैं, जिन्हें आज भी लोग खूब पसंद किया करते हैं.
