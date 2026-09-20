Prem Kiitanu Review: वीर पहाड़िया की फिल्म को मिली-जुली प्रतिक्रिया, किसी ने कहा- ‘कहानी कमाल’, तो किसी ने किया निराश

Prem Keetanu Movie Review: अभिनेता वीर पहाड़िया स्टारर कॉमेडी ड्रामा फिल्म 'प्रेम कीटाणु' शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. रिलीज से पहले फिल्म के गानों ने सोशल मीडिया पर खूब धूम मचाई थी, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा था कि फिल्म दर्शकों को पसंद आएगी, लेकिन थिएटर में फिल्म को लेकर दर्शकों की मिली-जुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है.
कॉलेज लाइफ पर आधारित फिल्म कुछ दर्शकों को काफी पसंद आई, तो कुछ को कलाकारों की एक्टिंग उतनी खास नहीं लगी. फिल्म देखकर लौटे दर्शक ने कहा, "फिल्म बहुत अच्छी है, इसकी कहानी कमाल की है और क्लाइमैक्स ने उसमें जान डाल दी." एक और दर्शक ने कहा, "प्रेम किटाणु नाम जैसा है फिल्मी भी वैसी ही है. फिल्म में करियर और प्यार के बीच का टकराव दिखाया गया है. कहानी एक लड़का-लड़की की जोड़ी के इर्द-गिर्द घूमती है, जहां दोनों के बीच प्यार और करियर को लेकर उलझन दिखाई गई है.
कैसी है फिल्म की कहानी?
फिल्म की कहानी अच्छी है और इसे एक बार देखा जा सकता है." एक अन्य दर्शक ने कहा, "फिल्म की कहानी बहुत अच्छी है, जो कॉलेज लाइफ पर आधारित है. इसमें दिखाया गया है कि स्टूडेंट्स पढ़ाई को सीरियस न लेकर प्रेम के पीछे भागते हैं, जबकि स्टूडेंट्स को सबसे पहले अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहिए. क्योंकि सच यह है कि आज के जमाने में पैसा है, तो सब कुछ है. इसकी कॉमेडी से भरपूर कहानी स्टूडेंट की जिंदगी पर आधारित कहानी है, जो आजकल के युवाओं को पसंद आएगी."
हालांकि, एक और दर्शक फिल्म देखकर काफी निराश नजर आए. उनका कहना है कि फिल्म की कहानी तो अच्छी है, लेकिन कलाकारों ने उस हिसाब से काम नहीं किया. उन्होंने कहा, "प्रेम कीटाणु एक ऐसा कीटाणु हैं, जिसे डेटॉल साबुन भी नहीं मार पाएगा. अगर इसे आपको देखना है, तो आप सिनेमाघरों में न जाकर छोटी स्क्रीन पर आने का इंतजार करें.
इसकी कहानी अच्छी है, लेकिन इन्होंने एक्टिंग अच्छी नहीं की. वीर पहाड़िया ने स्काईफोर्स में इतनी अच्छी फिल्म की थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है. वहीं, आपारशक्ति खुराना अपने भाई की कार्बन कॉपी लग रहे हैं. मतलब ऐसा लग रहा है, कि आयुष्मान को मेकर्स अफोर्ड नहीं कर पाए थे, तो इन्हें ले आए और जगह-जगह एक्सप्रेशन ऐसे बने रहे हैं, जैसे हम आयुष्मान को ही देख रहे हैं. फिल्म में मजा नहीं आया."
इनपुट आइएएनएस के साथ