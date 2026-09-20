Add Zee Business As A Preferred Source
App

Prem Kiitanu Review: वीर पहाड़िया की फिल्म को मिली-जुली प्रतिक्रिया, किसी ने कहा- ‘कहानी कमाल’, तो किसी ने किया निराश

Prem Keetanu Movie Review: वीर पहाड़िया स्टारर कॉमेडी ड्रामा फिल्म 'प्रेम कीटाणु' शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. रिलीज से पहले फिल्म के गानों ने सोशल मीडिया पर खूब धूम मचाई थी. फिल्म की कहानी अच्छी है और इसे एक बार देखा जा सकता है

Written ByKajol Gupta
Published: Oct 03, 2026, 12:43 AM IST|Updated: Oct 03, 2026, 12:43 AM IST
Prem Kiitanu Review: वीर पहाड़िया की फिल्म को मिली-जुली प्रतिक्रिया, किसी ने कहा- ‘कहानी कमाल’, तो किसी ने किया निराश

About the Author

Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
युजवेंद्र चहल ने फर्स्ट क्लास से लिया संन्यास, लॉर्ड्स में खत्म हुआ रेड-बॉल का सफर
2
3
4
5