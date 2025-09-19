'अचानक मौत से स्तब्ध हूं...' PM Modi ने बॉलीवुड फेमस सिंगर जुबीन गर्ग के निधन पर जताया शोक, एक्स पर दी श्रद्धांजलि

Zubeen Garg Death: 52 साल के सिंगर जुबीन गर्ग की मौत पर देशभर में लोग सोशल मीडिया पर नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस मशहूर सिंगर की मौत पर भावुक पोस्ट किया जो लोगों का ध्यान खींच रहा है.

पीएम मोदी का ट्वीट

पीएम मोदी ने ट्वीट किया- 'मशहूर सिंगर जुबीन गर्ग की अचानक मौत से स्तब्ध हूं. संगीत के क्षेत्र में उनके समृद्ध योगदान को हमेशा याद किया जाएगा. उनके गाने जीवन के हर क्षेत्र के लोगों में बेहद लोकप्रिय थे. उनके परिवार और फैंस के प्रति मेरी संवेदनाएं. ओम शांति.'

Add Zee News as a Preferred Source

Shocked by the sudden demise of popular singer Zubeen Garg. He will be remembered for his rich contribution to music. His renditions were very popular among people across all walks of life. Condolences to his family and admirers. Om Shanti. — Narendra Modi (@narendramodi) September 19, 2025

अमित शाह ने कही ये बात

प्रधानमंत्री के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी भावुक पोस्ट किया. एक्स पर लिखा-'जुबीन गर्ग के निधन के बारे में जानकर दुख हुआ. वो असम के प्रतिष्ठित गायक, संगीतकार और फिल्म व्यक्तित्व थे. इन्होंने कई दशकों तक अपनी मधुर आवाज से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया और अपने कालजयी संगीत से पूरे भारत में एकता की डोर को जोड़ा. उनका जाना एक ऐसी क्षति है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती. इस मुश्किल वक्त में मेरी परिवा के प्रति संवेदनाएं,मित्रों और लाखों प्रशंसकों के साथ हैं. ओम शांति.'

4 मिनट 8 सेकेंड का वो गाना, जिसने जुबीन गर्ग को रातोंरात बना दिया था सेंसेशन, नाम, पैसा और शोहरत एक झटके में सब हो गया था हासिल

असम के मुख्यमंत्री हुए भावुक

इस मौके पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने भी पोस्ट किया जो तेजी से वायरल हो रहा है. इन्होंने एक्स पर लिखा- 'आज असम ने अपने सबसे प्रिय बेटों में से एक को खो दिया है. ये बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है तकि जुबीन असम के लिए क्या मायने रखते थे. वो जल्दी चले गए. ये कोई जान की उम्र थी क्या भला. हमारी आने वाली पीढ़ियां उन्हें असम की संस्कृति के एक महान स्तंभ के रूप में याद करेंगी. उनका काम भविष्य में कई प्रतिभाशाली कलाकारों को प्रेरित करेगा. संगीत से परे, लोगों से उनका जुड़ाव और उन्हें मदद करने का उनका जुनून हमेशा याद रखा जाएगा. मेरे और उनके बीच हुई हर मुलाकात को मैं सहेज कर रखूंगा. आप हमेशा असम के सबसे चहेते रॉकस्टार रहेंगे.'