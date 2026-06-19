Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बॉलीवुड
  • /एक्टिंग का ऐसा खौफ! राख में खलनायक की भूमिका देख रो पड़ीं एक्टर की पत्नी, बोलीं- मैं ऐसे किरदार में नहीं देख पाउंगी

एक्टिंग का ऐसा खौफ! 'राख' में खलनायक की भूमिका देख रो पड़ीं एक्टर की पत्नी, बोलीं- 'मैं ऐसे किरदार में नहीं देख पाउंगी'

Series Raakh: ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर इस समय सीरीज 'राख' को लेकर काफी चर्चा चल रही है. इसी बीच सीरीज में खलनायक की भूमिका निभाने वाले एक्टर आकाश मखीजा के किरदार को देखने के बाद, उनकी पत्नी डर गईं.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jun 19, 2026, 07:46 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 07:46 PM IST
एक्टिंग का ऐसा खौफ! 'राख' में खलनायक की भूमिका देख रो पड़ीं एक्टर की पत्नी, बोलीं- 'मैं ऐसे किरदार में नहीं देख पाउंगी'

About the Author

Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यू में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Father’s Day 2026: पापा के लिए बेस्ट 5 टेक गिफ्ट्स, हेल्थ से लेकर एंटरटेनमेंट तक...
best gifts for father1 min ago
2
Himachal heritage homestay5 min ago
3
Series Raakh7 min ago
4
NEET 2026 Re Exam7 min ago
5
Uttarakhand Weather Alert21 min ago