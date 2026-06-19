ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर हाल ही में क्राइम ड्रामा सीरीज 'राख' रिलीज हुई है. इन दिनों दर्शकों के बीच ये सीरीज खूब पसंद की जा रही है. अली फजल, सोनाली बेंद्रे और आमिर बशीर जैसे कलाकारों की ये सीरीज एक रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था. सीरीज में कलाकारों की बेहतरीन एक्टिंग और जबरदस्त परफॉर्मेंस ने ऑडियंस को हैरान कर दिया है, जिसकी तारीफ हर जगह हो रही है. 'राख' की ये कहानी सिर्फ एक क्राइम इन्वेस्टिगेशन तक लिमिटेड कहानी नहीं है, बल्कि भावनाओं, दर्द, न्याय और रिश्तों के कई पहलुओं को भी सामने लाती है.
सीरीज में एक्टर आकाश मखीजा ने एक बेहद खतरनाक और डरावना किरदार निभाया है. उनकी एक्टिंग इतनी असरदार थी कि इसका असर सिर्फ लोगों पर ही नहीं, बल्कि उनके अपने परिवार पर भी काफी गहरा हुआ.
'राख' एक्टर आकाश मखीजा ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि जब उनकी पत्नी ने पूरी सीरीज देखी, तो वो उनके किरदार से काफी डर गईं और इमोशनल हो गईं. आकाश ने बताया कि उनकी पत्नी उन्हें लगातार देखती रहीं और फिर उनकी आंखों में आंसू आ गए. उन्होंने कहा, 'जब उन्होंने सारे एपिसोड देखे तो वो मुझे देखकर रोने लगीं. उन्होंने कहा कि वो मुझे उस किरदार से अलग करके नहीं देख पा रही हैं. उन्हें मेरा रोल इतना डरावना लगा कि मेरी आंखों में देखना भी उनके लिए मुश्किल हो गया था.'
एक्टर ने आगे बताया कि उनकी पत्नी इस किरदार से इतनी ज्यादा प्रभावित हो गई थीं कि उन्होंने मजाक-मजाक में उनसे ये तक कह दिया कि क्या वो उस रात सोफे पर सो सकते हैं. हालांकि ये बात मजाक में कही गई थी, लेकिन इससे ये पता चलता है कि उनके किरदार का असर कितना गहरा था. आकाश के मुताबिक, उनकी पत्नी पर सबसे ज्यादा असर सीरीज के आखिरी एपिसोड का पड़ा. उन्होंने कहा कि फिनाले देखने के बाद वो पूरी तरह हिल गई थीं और उन्हें नॉर्मल होने में थोड़ा समय लगा था.
आकाश ने बताया, 'हमने बाद में इस बारे में बात की, लेकिन वो काफी देर तक उस किरदार के असर से बाहर नहीं निकल पाईं. वो पूरी तरह हैरान थीं और उन्हें उस डरावने एहसास से उबरने में समय लगा.' किसी भी एक्टर के लिए इससे बड़ी तारीफ शायद ही कोई हो सकती है कि उसकी एक्टिंग दर्शकों को इतना सच्ची लगे कि वो किरदार और कलाकार के बीच फर्क करना ही भूल जाएं.
'राख' की कहानी रंगा-बिल्ला केस से हल्के तौर पर इंस्पायर है. हालांकि सीरीज सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं सुनाती, बल्कि ये अपराध के पीछे छिपी मानसिकता, पीड़ितों के दर्द और न्याय की तलाश को भी बेहद सही तरीके से पेश करती है. शो में सस्पेंस, इमोशन और थ्रिल का ऐसा मिक्सचर देखने को मिलता है जो दर्शकों को शुरुआत से अंत तक बांधे रखता है.
'राख' में अली फजल, सोनाली बेंद्रे, आमिर बशीर, आकाश मखीजा, रमनदीप यादव और राकेश बेदी जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं. सीरीज का निर्देशन प्रोसित रॉय ने किया है, जबकि इसे अनुषा नंदकुमार और संदीप साकेत ने क्रिएट, लिखा और को-डायरेक्ट किया है. अपनी डार्क और लेयर्ड स्टोरीटेलिंग के कारण ये शो लगातार दर्शकों की पसंद बनता जा रहा है. वहीं आकाश मखीजा की दमदार एक्टिंग और उनके किरदार का असर इस बात का सबूत है कि उन्होंने अपने रोल को पूरी ईमानदारी और गहराई से निभाया.