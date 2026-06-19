ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर हाल ही में क्राइम ड्रामा सीरीज 'राख' रिलीज हुई है. इन दिनों दर्शकों के बीच ये सीरीज खूब पसंद की जा रही है. अली फजल, सोनाली बेंद्रे और आमिर बशीर जैसे कलाकारों की ये सीरीज एक रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था. सीरीज में कलाकारों की बेहतरीन एक्टिंग और जबरदस्त परफॉर्मेंस ने ऑडियंस को हैरान कर दिया है, जिसकी तारीफ हर जगह हो रही है. 'राख' की ये कहानी सिर्फ एक क्राइम इन्वेस्टिगेशन तक लिमिटेड कहानी नहीं है, बल्कि भावनाओं, दर्द, न्याय और रिश्तों के कई पहलुओं को भी सामने लाती है.