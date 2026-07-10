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'18 गोलियां खाता था, शादी टूटने वाली थी...', प्रिंस नरूला ने बयां किया जिंदगी का सबसे दर्दनाक दौर; कहा- 'एंग्जाइटी से जूझे'

Prince Narula: प्रिंस नरूला और युविका चौधरी अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में बने रहते हैं. हाल ही में प्रिंस नेहा धूपिया के शो में आए, जहां उन्होंने अपने सबसे मुश्किल दौर के बारे में बात की और बताया कि कैसे शादी टूटने तक की नौबत आ गई थी.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 10, 2026, 10:14 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 10:14 AM IST
'18 गोलियां खाता था, शादी टूटने वाली थी...', प्रिंस नरूला ने बयां किया जिंदगी का सबसे दर्दनाक दौर; कहा- 'एंग्जाइटी से जूझे'
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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