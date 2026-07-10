'18 गोलियां खाता था, शादी टूटने वाली थी...', प्रिंस नरूला ने बयां किया जिंदगी का सबसे दर्दनाक दौर; कहा- 'एंग्जाइटी से जूझे'

Prince Narula: प्रिंस नरूला और युविका चौधरी की जोड़ी को फैंस काफी पसंद करते हैं. हाल ही में कपल रियलिटी शो 'द 50' में नजर आया था. वहीं, कुछ समय पहले कपल के तलाक की खबरें सोशल मीडिया पर काफी तेजी से उड़ी थीं. लेकिन अब हाल ही में कपल ने नेहा धूपिया के शो में जाकर इन अफवाहों पर विराम लगा दिया है. हालांकि, कपल ने इस शो में अपने सबसे मुश्किल दौर के बारे में खुलकर बात की. एक्टर ने कहा कि एक समय ऐसा भी आया था, जब वह युविका से रिश्ता खत्म करना चाहते थे.
प्रिंस के मुताबिक, वह उस समय एंग्जायटी से जूझ रहे थे. मेंटल हेल्थ ने उनकी पर्सनल लाइफ पर काफी गहरा असर डाला था. उस समय वह बुरी तरह टूट गए थे और युविका से अलग होने का मन तक बना लिया था. चलिए जानते हैं प्रिंस के उस मुश्किल दौर के बारे में.
एक्टर प्रिंस नरूला ने हाल ही में नेहा धूपिया के शो में अपने स्ट्रगल से लेकर अपने सबसे मुश्किल दौर के बारे में कई बड़े खुलासे किए. प्रिंस ने बताया कि कैसे एक समय वह एंग्जायटी से बुरी तरह जूझ रहे थे. उन्होंने कहा, 'मैं 18 गोलियां खाता था. मुझे दिल की धड़कन तेज होने की समस्या, रात में डर लगना, वजन बढ़ना और कई दूसरी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ा था. वह मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर था. उस समय म्यूजिक ने मेरी बहुत मदद की. जब मैं संघर्ष कर रहा था, तब म्यूजिक ने मुझे बहुत सुकून दिया और मानसिक शांति महसूस कराई.'
इसी बीच प्रिंस ने पत्नी युविका की भी खूब तारीफ की और बताया कि कैसे उनके सपोर्ट ने उन्हें उस मुश्किल दौर से बाहर निकलने में मदद की. प्रिंस ने बताया, 'ये मेरे साथ उस मुश्किल दौर में भी खड़ी थीं.' एक्टर ने उस दौर को भी याद किया, जब उनके और युविका के रिश्ते में दरार आने लगी थी. उन्होंने बताया, 'मैं और युविका इमोशनली ड्रेन हो चुके थे. यहां तक कि हमने शादी खत्म करने तक का फैसला ले लिया था. न तो मैं गलत था और न ही युविका. बस हम सही जगह पर नहीं थे.'
प्रिंस ने आगे बताया कि माता-पिता बनने के बाद उनकी और युविका चौधरी की लाइफ पूरी तरह बदल गई है. बेटी के जन्म ने उनके रिश्ते को पहले से ज्यादा मजबूत कर दिया है. 'अब हम पहले की तरह झगड़ते नहीं हैं और अगर कभी किसी बात पर बहस हो जाए, तो अपनी बेटी को देखते ही सब ठीक हो जाता है.'