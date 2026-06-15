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अरिजीत सिंह के बाद, क्या प्रीतम भी लेने वाले हैं म्यूजिक से संन्यास? इंस्टा पोस्ट से मची खलबली

बॉलीवुड के फेमस म्युजिक कंपोजर प्रीतम चक्रवर्ती इन दिनों अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर खबरों में छाए हुए हैं. 14 जून को अपना जन्मदिन मनाने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर एक ऐसा मैसेज शेयर किया, जिसने उनके फैंस को सोचने पर मजबूर कर दिया.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jun 15, 2026, 08:51 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 08:51 PM IST
अरिजीत सिंह के बाद, क्या प्रीतम भी लेने वाले हैं म्यूजिक से संन्यास? इंस्टा पोस्ट से मची खलबली

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यू में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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