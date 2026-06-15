अरिजीत सिंह के बाद, अब ऐसे में अब प्रीतम की पोस्ट सामने आने के बाद लोगों को दोनों के बीच एक टेंशन क्रिएट होती हुई नजर आ रही है और सोशल मीडिया पर तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं. वहीं अगर प्रीतम के करियर की बात करें तो पिछले दो दशकों से उन्होंने बॉलीवुड म्यूजिक पर लगभग राज किया है. उनके गानों ने न सिर्फ फिल्मों को सुपरहिट बनाया, बल्कि करोड़ों लोगों की प्लेलिस्ट में भी जगह बनाई. 'जब वी मेट', 'बर्फी', 'ये जवानी है दीवानी', 'ऐ दिल है मुश्किल', 'दंगल' और 'ब्रह्मास्त्र' जैसी फिल्मों का म्यूजिक आज भी लोगों की जुबान पर है. खास बात ये है कि प्रीतम ने हर दौर के लोगों की पसंद को समझते हुए खुद को लगातार अपडेट किया और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत रही.