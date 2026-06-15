बॉलीवुड में कई सुपरहिट गाने देने वाले म्यूजिक कंपोजर प्रीतम चक्रवर्ती ने हाल ही में 14 जून को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया. सिंगर ने इस पोस्ट में अपने हजारों चाहने वाले लोगों को थैंक्यू कहते हुए लिखा, अब समय आ गया है कि वो खुद को कुछ सालों तक समय दें और जिंदगी को एक अलग नजरिए से जिएं. प्रतीम के इस पोस्ट से सोशल मीडिया पर उनके फैंस के बीच खलबली पैदा हो गई, जिसके बाद कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि कहीं वो भी अरिजीत सिंह की तरह संन्यास लेने वाले हैं.
म्यूजिक कंपोजर प्रीतम ने लिखा कि उन्होंने खुद को कुछ साल गिफ्ट करने का फैसला किया है ताकि वो उन चीजों को पूरा कर सकें जो अब तक नहीं कर पाए हैं. उन्होंने कहा कि अब नए सफर पर निकलने का समय आ गया है, जिन्हें वो लंबे समय से टालते आ रहे थे.
प्रतीम के इस पोस्ट में लिखी गई एक लाइन की सबसे ज्यादा बात की जा रही है, जिसमें उन्होंने कहा कि 'मैनस्ट्रीम का सफर शानदार रहा, लेकिन मैं हमेशा बिना एक्सप्लोर किए गए रास्तों को लेकर ज्यादा एक्साइटेड रहता हूं.' सिंगर की इस लाइन को कई लोग बॉलीवुड म्यूजिक से ब्रेक या दूरी के साइन के रूप में देख रहे हैं. प्रीतम की इस पोस्ट के सामने आने के बाद फैंस के बीच चिंता बढ़ गई है. सोशल मीडिया पर हजारों लोगों ने कमेंट करके उनसे सवाल पूछना शुरू कर दिया. कई यूजर्स ने पूछा कि क्या वो रिटायरमेंट लेने वाले हैं, जबकि कुछ ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए ये बड़ा झटका होगा.
सिंगर के पोस्ट पर एक फैन ने कमेंट करते हुए लिखा, 'पहले अरिजीत सिंह और अब प्रीतम, अगर दोनों मैनस्ट्रीम म्यूजिक से दूर हो गए तो बॉलीवुड म्यूजिक का एक गोल्डन एरा खत्म हो जाएगा. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, 'प्रीतम दा, प्लीज हमें छोड़कर मत जाइए.' दरअसल, फैंस की चिंता इसलिए भी बढ़ गई क्योंकि कुछ समय पहले ही सिंगर अरिजीत सिंह ने भी एक इमोशनल पोस्ट शेयर की थी. उस पोस्ट में उन्होंने साइन दिया था कि वो अब प्लेबैक सिंगिंग में नया काम नहीं करेंगे. हालांकि बाद में अरिजीत ने साफ किया था कि वो म्यूजिक बनाना बंद नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने काम करने के तरीके में बदलाव ला रहे हैं.
अरिजीत सिंह के बाद, अब ऐसे में अब प्रीतम की पोस्ट सामने आने के बाद लोगों को दोनों के बीच एक टेंशन क्रिएट होती हुई नजर आ रही है और सोशल मीडिया पर तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं. वहीं अगर प्रीतम के करियर की बात करें तो पिछले दो दशकों से उन्होंने बॉलीवुड म्यूजिक पर लगभग राज किया है. उनके गानों ने न सिर्फ फिल्मों को सुपरहिट बनाया, बल्कि करोड़ों लोगों की प्लेलिस्ट में भी जगह बनाई. 'जब वी मेट', 'बर्फी', 'ये जवानी है दीवानी', 'ऐ दिल है मुश्किल', 'दंगल' और 'ब्रह्मास्त्र' जैसी फिल्मों का म्यूजिक आज भी लोगों की जुबान पर है. खास बात ये है कि प्रीतम ने हर दौर के लोगों की पसंद को समझते हुए खुद को लगातार अपडेट किया और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत रही.
प्रीतम को फिल्म 'ब्रह्मास्त्र: पार्ट वन – शिवा' के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिल चुका है. इसके अलावा पिछले साल रिलीज हुई 'मेट्रो... इन दिनों' के म्यूजिक को भी काफी पसंद किया गया था. उनकी धुनों में रोमांस, दोस्ती, दर्द और एक्साइटमेंट सभी भावनाएं देखने को मिलती हैं. हालांकि, फिलहाल प्रीतम ने कहीं भी ये साफ तौर पर नहीं कहा है कि वो रिटायर हो रहे हैं या बॉलीवुड छोड़ रहे हैं. लेकिन उनकी पोस्ट ने इतना जरूर साइन दिया है कि वो अपनी जिंदगी में कुछ नया करना चाहते हैं और खुद को समय देना चाहते हैं.