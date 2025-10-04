Advertisement
trendingNow12947239
Hindi Newsबॉलीवुड

'प्रिया सचदेव ने बर्बाद की थी करिश्मा कपूर की शादी', संजय कपूर की बहन शॉकिंग खुलासा; कहा-वो ये डीसर्व...

Karisma Kapoor-Sunjay Kapoor: दिवंगत संजय कपूर की बहन मंदिरा ने खुलासा किया है कि उनके भाई और करिश्मा कपूर की शादी तोड़ने में प्रिया सचदेव का हाथ है. उन्होने कई और खुलासे किए हैं.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Oct 04, 2025, 10:12 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'प्रिया सचदेव ने बर्बाद की थी करिश्मा कपूर की शादी', संजय कपूर की बहन शॉकिंग खुलासा; कहा-वो ये डीसर्व...

करिश्मा कपूर के पूर्व पति और बिजनेसमैन संजय कपूर का निधन जून, 2025 में हुआ था. वह अपने पीछे 30,000 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी छोड़कर गए हैं. जिसके लिए उनके बच्चों की माएं और परिवार कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ रहा है. अब बहन मंदिरा कपूर स्मिथ ने पत्रकार विक्की लालवानी के साथ एक बातचीत में अपनी बात रखी है. उन्होंने प्रिया पर संजय और करिश्मा की शादी टूटने में योगदान देने का आरोप लगाया है.  

हाल ही में लालवानी को दिए इंटरव्यू के दौरान संजय कपूर की बहन मंदिरा ने उस समय को याद किया जब उनके भाई की शादी टूटने लगी थी. उन्होंने कहा कि उन्हें संजय और प्रिया की बढ़ती नज़दीकियों के बारे में पता था और उन्होंने इसे कभी एक्सेप्ट नहीं किया. मंदिरा ने कहा, "मैं उनके (प्रिया और संजय) बारे में तब से जानती थी जब वे उस फ्लाइट में मिले थे, और मैं इससे खुश नहीं थी. लोलो (करिश्मा) और मेरा भाई असल में अच्छी जगह पर थे. कियान का जन्म हुआ था. मेरा भाई अपने बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा जुनूनी था."

प्रिया सचदेवा पर लगाया आरोप 

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने आगे कहा, "मुझे लगता है कि किसी दूसरी महिला का उस महिला की परवाह न करना, जिसने अभी-अभी बच्चा पैदा किया है, गलत है. किसी परिवार में आकर उसे बिगाड़ना गलत है... आप एक खुशहाल शादी को नहीं तोड़ते, या फिर जो कामयाब होने की कोशिश कर रही हो, उसे भी नहीं. जब आपका अभी-अभी दूसरा बच्चा हुआ हो, तो आप अलग हो जाते हैं. आप शादी को बर्बाद नहीं करते. और लोलो इसकी हकदार नहीं थी."

मंदिरा ने बताया कि उनके दिवंगत पिता समेत उनका पूरा परिवार संजय और प्रिया के रिश्ते के खिलाफ था. मंदिरा ने कहा,"पिताजी प्रिया के बिल्कुल खिलाफ थे. उन्होंने कहा था वह (संजय कपूर) उससे कभी शादी नहीं कर सकते. मैं उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता. और उनके बच्चे नहीं हो सकते.' परिवार में कोई भी उनके साथ नहीं खड़ा था. मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं अपने भाई से प्यार करती हूं. लेकिन मेरे लिए, लोलो के बच्चे थे, उसके पास सब कुछ था. उन्हें इसे कामयाब बनाना चाहिए था."

 संजय कपूर का निधन

विंडसर के गार्ड्स पोलो क्लब में एक पोलो मैच के दौरान एक दुखद घटना के बाद 12 जून 2025 को संजय कपूर का निधन हो गया था. क्वीन्स कप के सेमीफाइनल में खेलते समय, उन्होंने गलती से एक मधुमक्खी निगल ली, जिसके बारे में माना जाता है कि उसने उनके मुँह या गले में डंक मार दिया था. डंक के कारण उन्हें गंभीर एलर्जी हुई, जिससे उन्हें दिल का दौरा पड़ा. उस समय उनकी उम्र 53 वर्ष थी.

संजय कपूर के परिवार में उनकी पत्नी प्रिया सचदेव कपूर हैं, जो दिल्ली की एक मॉडल से एंटरप्रेन्योर बनी हैं. संजय कपूर ने प्रिया सचदेव से साल 2017 में शादी की थी. दंपति का एक बेटा अजारियस कपूर है, जिसका जन्म दिसंबर 2018 में हुआ था, जो अब 6 साल का है. वहीं करिश्मा कपूर (2003-2016) से संजय कपूर के दो बच्चे भी हैं समायरा कपूर और कियान कपूर,

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. मनोरंजन डेस्क पर काम का अनुभव. बै...और पढ़ें

TAGS

karishma kapoor

Trending news

अगले 3 दिनों तक वैष्णो देवी में नो एंट्री, मौसम विभाग की चेतावनी के बाद रुकी यात्रा
vaishno devi yatra
अगले 3 दिनों तक वैष्णो देवी में नो एंट्री, मौसम विभाग की चेतावनी के बाद रुकी यात्रा
फर्राटे से भारत में दौड़ने वाली है बुलेट ट्रेन, जापानी मंत्री संग साइट का किया दौरा
Bullet train project
फर्राटे से भारत में दौड़ने वाली है बुलेट ट्रेन, जापानी मंत्री संग साइट का किया दौरा
तेज बारिश और फिर कड़ाके की ठंड...जल्द निकालने पड़ेंगे रजाई और कंबल; क्या बोला IMD?
Weather
तेज बारिश और फिर कड़ाके की ठंड...जल्द निकालने पड़ेंगे रजाई और कंबल; क्या बोला IMD?
सड़क पर उतरे सनातनी! खबर का असर; भगवान राम का पोस्टर जलाने वालों को आखिरकार मिला दंड
DNA
सड़क पर उतरे सनातनी! खबर का असर; भगवान राम का पोस्टर जलाने वालों को आखिरकार मिला दंड
JNU में दंगाइयों के लिए रामभक्तों से लड़ाई, त्योहार पर टुकड़े गैंग की हिंसा का टेस्ट
DNA
JNU में दंगाइयों के लिए रामभक्तों से लड़ाई, त्योहार पर टुकड़े गैंग की हिंसा का टेस्ट
ABVP ने JNU में फिर दिखाया दम, 'वामपंथ' के गढ़ में शक्ति प्रदर्शन के मायने क्या हैं?
JNU
ABVP ने JNU में फिर दिखाया दम, 'वामपंथ' के गढ़ में शक्ति प्रदर्शन के मायने क्या हैं?
20 फीसदी आकर्षक, 15 फीसदी भरोसेमंद... एक मुस्कान बदल सकती है आपकी जिंदगी!
DNA Analysis
20 फीसदी आकर्षक, 15 फीसदी भरोसेमंद... एक मुस्कान बदल सकती है आपकी जिंदगी!
EMI नहीं देने पर लॉक हो सकता है फोन...नया नियम लाने की हो रही है तैयारी
DNA Analysis
EMI नहीं देने पर लॉक हो सकता है फोन...नया नियम लाने की हो रही है तैयारी
DNA: ऑनलाइन गेमिंग में लगाया सट्टा तो जाएंगे जेल, केंद्र सरकार ने ड्राफ्ट किया पेश
DNA
DNA: ऑनलाइन गेमिंग में लगाया सट्टा तो जाएंगे जेल, केंद्र सरकार ने ड्राफ्ट किया पेश
PAK को तालिबान का सबसे बड़ा झटका, आमिर खान मुत्ताकी के पहले भारत दौरे का विश्लेषण
DNA Analysis
PAK को तालिबान का सबसे बड़ा झटका, आमिर खान मुत्ताकी के पहले भारत दौरे का विश्लेषण
;