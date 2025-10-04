'प्रिया सचदेव ने बर्बाद की थी करिश्मा कपूर की शादी', संजय कपूर की बहन शॉकिंग खुलासा; कहा-वो ये डीसर्व...

Karisma Kapoor-Sunjay Kapoor: दिवंगत संजय कपूर की बहन मंदिरा ने खुलासा किया है कि उनके भाई और करिश्मा कपूर की शादी तोड़ने में प्रिया सचदेव का हाथ है. उन्होने कई और खुलासे किए हैं.
करिश्मा कपूर के पूर्व पति और बिजनेसमैन संजय कपूर का निधन जून, 2025 में हुआ था. वह अपने पीछे 30,000 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी छोड़कर गए हैं. जिसके लिए उनके बच्चों की माएं और परिवार कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ रहा है. अब बहन मंदिरा कपूर स्मिथ ने पत्रकार विक्की लालवानी के साथ एक बातचीत में अपनी बात रखी है. उन्होंने प्रिया पर संजय और करिश्मा की शादी टूटने में योगदान देने का आरोप लगाया है.
हाल ही में लालवानी को दिए इंटरव्यू के दौरान संजय कपूर की बहन मंदिरा ने उस समय को याद किया जब उनके भाई की शादी टूटने लगी थी. उन्होंने कहा कि उन्हें संजय और प्रिया की बढ़ती नज़दीकियों के बारे में पता था और उन्होंने इसे कभी एक्सेप्ट नहीं किया. मंदिरा ने कहा, "मैं उनके (प्रिया और संजय) बारे में तब से जानती थी जब वे उस फ्लाइट में मिले थे, और मैं इससे खुश नहीं थी. लोलो (करिश्मा) और मेरा भाई असल में अच्छी जगह पर थे. कियान का जन्म हुआ था. मेरा भाई अपने बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा जुनूनी था."
प्रिया सचदेवा पर लगाया आरोप
उन्होंने आगे कहा, "मुझे लगता है कि किसी दूसरी महिला का उस महिला की परवाह न करना, जिसने अभी-अभी बच्चा पैदा किया है, गलत है. किसी परिवार में आकर उसे बिगाड़ना गलत है... आप एक खुशहाल शादी को नहीं तोड़ते, या फिर जो कामयाब होने की कोशिश कर रही हो, उसे भी नहीं. जब आपका अभी-अभी दूसरा बच्चा हुआ हो, तो आप अलग हो जाते हैं. आप शादी को बर्बाद नहीं करते. और लोलो इसकी हकदार नहीं थी."
मंदिरा ने बताया कि उनके दिवंगत पिता समेत उनका पूरा परिवार संजय और प्रिया के रिश्ते के खिलाफ था. मंदिरा ने कहा,"पिताजी प्रिया के बिल्कुल खिलाफ थे. उन्होंने कहा था वह (संजय कपूर) उससे कभी शादी नहीं कर सकते. मैं उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता. और उनके बच्चे नहीं हो सकते.' परिवार में कोई भी उनके साथ नहीं खड़ा था. मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं अपने भाई से प्यार करती हूं. लेकिन मेरे लिए, लोलो के बच्चे थे, उसके पास सब कुछ था. उन्हें इसे कामयाब बनाना चाहिए था."
संजय कपूर का निधन
विंडसर के गार्ड्स पोलो क्लब में एक पोलो मैच के दौरान एक दुखद घटना के बाद 12 जून 2025 को संजय कपूर का निधन हो गया था. क्वीन्स कप के सेमीफाइनल में खेलते समय, उन्होंने गलती से एक मधुमक्खी निगल ली, जिसके बारे में माना जाता है कि उसने उनके मुँह या गले में डंक मार दिया था. डंक के कारण उन्हें गंभीर एलर्जी हुई, जिससे उन्हें दिल का दौरा पड़ा. उस समय उनकी उम्र 53 वर्ष थी.
संजय कपूर के परिवार में उनकी पत्नी प्रिया सचदेव कपूर हैं, जो दिल्ली की एक मॉडल से एंटरप्रेन्योर बनी हैं. संजय कपूर ने प्रिया सचदेव से साल 2017 में शादी की थी. दंपति का एक बेटा अजारियस कपूर है, जिसका जन्म दिसंबर 2018 में हुआ था, जो अब 6 साल का है. वहीं करिश्मा कपूर (2003-2016) से संजय कपूर के दो बच्चे भी हैं समायरा कपूर और कियान कपूर,
