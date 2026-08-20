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क्या इस मलयालम फिल्म की रीमेक है अक्षय-सैफ की Haiwaan? आखिरकार प्रियदर्शन ने बता ही दिया सच; बोले- ‘अलग अंदाज में पेश...’

Priyadarshan On Haiwaan Movie: अक्षय कुमार और सैफ अली खान 16 साल बाद फिल्म ‘हैवान’ में आमने-सामने आ रहे हैं. फिल्म को लेकर बज है कि ये सुपरहिट एक मलयालम फिल्म की कॉपी है. अब खुद डायरेक्टर प्रियदर्शन ने सामने आकर सच बताया है कि क्या वाकई ये रीमेक है या...

Written ByVandana Saini
Published: Aug 20, 2026, 11:41 AM IST|Updated: Aug 20, 2026, 11:47 AM IST
क्या इस मलयालम फिल्म की रीमेक है अक्षय-सैफ की Haiwaan? आखिरकार प्रियदर्शन ने बता ही दिया सच; बोले- ‘अलग अंदाज में पेश...’
Image Credit: मलयालम फिल्म की रीमेक है प्रियदर्शन की Haiwaan?

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Vandana Saini

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वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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