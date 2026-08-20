क्या इस मलयालम फिल्म की रीमेक है अक्षय-सैफ की Haiwaan? आखिरकार प्रियदर्शन ने बता ही दिया सच; बोले- ‘अलग अंदाज में पेश...’

फिल्म इंडस्ट्री और दर्शकों को ‘हेरा फेरी’, ‘गरम मसाला’, ‘भूल भुलैया’ और ‘हंगामा’ जैसी शानदार फिल्मों की शौगात देने वाले दिग्गज फिल्म डायरेक्टर प्रियदर्शन एक बार फिर बड़े पर्दे पर तहलका मचाने को तैयार हैं. उनकी नई फिल्म ‘हैवान’ अगले महीने थिएटर्स में रिलीज होने जा रही है. इस फिल्म को लेकर लोगों के बीच काफी ज्यादा एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है. फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी इसकी स्टारकास्ट है, जिसमें बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार और सैफ अली खान सालों बाद एक बार फिर साथ नजर आने वाले हैं.
दोनों स्टार्स की जोड़ी को स्क्रीन पर देखने के लिए फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे थे. जैसे-जैसे फिल्म की रिलीज डेट पास आ रही है, लोग सोशल मीडिया पर एक्साइटमेंट जाहिर कर रहे हैं. जब से इस प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट हुआ है, तब से सिनेमा गलियारों में इस बात की चर्चा हो रही है कि ये फिल्म साल 2016 की ब्लॉकबस्टर मलयालम थ्रिलर ‘ओप्पम’ की रीमेक है. उस फिल्म में साउथ सुपरस्टार मोहनलाल ने लीड रोल प्ले किया था और उसने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, जिसको लेकर अब प्रियदर्शन ने अपनी चुप्पी तोड़ी.
प्रियदर्शन ने अपने हालिया इंटरव्यू में साफ लफ्जों में कहा कि उनकी फिल्म ‘हैवान’ कोई सीधी रीमेक नहीं है. उनका मानना है कि जब भी वे अपनी किसी पुरानी हिट का नया वर्जन बनाते हैं, तो उसे पूरी तरह बदल देते हैं. डायरेक्टर ने एग्जांपल देते हुए समझाया कि जैसे ‘भूल भुलैया’ देखने पर वे ‘मणिचित्राथु’ जैसी नहीं लगती, ठीक वैसा ही ‘हैवान’ के साथ भी है. वो हमेशा नई ऑडियंस, नए शहर और किरदारों के कल्चर के हिसाब से कहानी को नए सिरे से लिखते हैं, ताकि लोगों को बड़े पर्दे पर बिल्कुल फ्रेश और अलग एक्सपीरियंस मिल सके.
साल 2008 में आई फिल्म ‘टशन’ के बाद अक्षय कुमार और सैफ अली खान पूरे 16 साल बाद स्क्रीन शेयर कर रहे हैं. हालांकि, इस बार दोनों के किरदारों का इक्वेशन काफी अलग और दिलचस्प होने वाला है. फिल्म में सैफ अली खान एक नेक इंसान यानी हीरो का रोल प्ले कर रहे हैं, जबकि अक्षय कुमार खूंखार विलेन के किरदार में नजर आने वाले हैं. अक्षय को नेगेटिव शेड में देखना ऑडियंस के लिए काफी रोमांचक होगा. 11 सितंबर को सिनेमाघरों में आने वाली इस फिल्म में बोमन ईरानी, सयामी खेर और श्रिया पिलगांवकर भी नजर आने वाले हैं.
अगर फिल्म की कहानी के बारे में बात करें तो ये एक ऐसे शख्स के इर्द-गिर्द घूमती है, जो आंखों से देख नहीं सकता, लेकिन मार्शल आर्ट्स में माहिर है. ये किरदार सैफ अली खान ने निभाया है. कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वो अचानक एक खतरनाक मर्डर केस में बुरी तरह फंस जाता है. इसके बाद शुरू होता है बिल्ली और चूहे का असली खेल, जहां अक्षय कुमार एक बेरहम कातिल बने हैं. सैफ को एक मासूम छोटी बच्ची को इस खूंखार कातिल के चंगुल से बचाने के लिए अपनी बची हुई बाकी पांचों इंद्रियों और सिक्स सेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है.
सस्पेंस और थ्रिलर फिल्मों के शौकीनों के लिए ये फिल्म किसी बड़े तोहफे से कम नहीं होने वाली है. जिस तरह से कॉमेडी फिल्मों के माहिर प्रियदर्शन ने कहानी को नया रूप दिया है और अक्षय-सैफ को आमने-सामने खड़ा किया है, उससे ये साफ है कि बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी. बेहतरीन स्टारकास्ट, सस्पेंस से भरी स्क्रिप्ट और प्रियदर्शन का शानदार डायरेक्शन मिलकर दर्शकों को सीट से बांधे रखने का पूरा दम रखता है. अब देखना होगा कि 11 सितंबर को रिलीज के बाद ये फिल्म दर्शकों के दिलों पर कितना राज कर पाती है.