‘हेरा फेरी 3’ को लेकर प्रियदर्शन ने तोड़ी चुप्पी, रखी ये बड़ी शर्त, बोले- ‘मैं तब ही डायरेक्ट करूंगा जब...’
Hindi Newsबॉलीवुड

‘हेरा फेरी 3’ को लेकर प्रियदर्शन ने तोड़ी चुप्पी, रखी ये बड़ी शर्त, बोले- ‘मैं तब ही डायरेक्ट करूंगा जब...’

Hera Pheri 3: फिल्म ‘हेरा फेरी’ ने 2000 से लेकर 2006 तक लोगों को खूब हंसाया. अब फैंस ‘हेरा फेरी 3’ को लेकर एक्साइटेड हैं. फिल्म में एक बार फिर राजू, शाम और बाबू भैया की तिगड़ी देखने को मिलेगी. इसी बीच निर्देशक प्रियदर्शन ने फिल्म को लेकर चुप्पी तोड़ी और एक बड़ा बयान दे डाला.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Sep 21, 2025, 06:11 AM IST
‘हेरा फेरी 3’ को लेकर प्रियदर्शन ने तोड़ी चुप्पी
‘हेरा फेरी 3’ को लेकर प्रियदर्शन ने तोड़ी चुप्पी

Priyadarshan On Hera Pheri 3: बॉलीवुड की कुछ ही फिल्में दर्शकों के दिलों में कल्ट स्टेटस हासिल कर पाई हैं. इन्हीं फिल्मों में से एक है ‘हेरा फेरी’ (2000). प्रियदर्शन के निर्देशन, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल की जबरदस्त दमदार अदाकारी ने इस कॉमेडी फिल्म को और भी खास बना दिया. तीन बेरोजगार लोगों की मजेदार कहानी आज भी मीम्स और टीवी रिपीट टेलीकास्ट के जरिए लोगों को हंसाती रहती है. 

अब ‘हेरा फेरी 3’ को लेकर फिर से सोशल मीडिया पर हलचल मची हुई है, जिसके आने का ऐलान तो हो चुका है, लेकिन इससे ज्यादा किसी के पास कोई अपडेट नहीं है. हाल ही में डायरेक्टर प्रियदर्शन ने पिंकविला से बातचीत में ‘हेरा फेरी 3’ को लेकर खुलकर बात की. उन्होंने साफ कहा कि वे तभी इस फिल्म को करेंगे, जब इसकी कहानी पहली फिल्म जैसी दमदार होगी. प्रियदर्शन के मुताबिक, ‘मैं अभी नहीं कह सकता कि मैं तीसरा पार्ट करूंगा या नहीं’.

‘हेरा फेरी 3’ पर क्या बोले प्रियदर्शन

उन्होंने कहा, ‘जब तक एक ऐसी कहानी हाथ में नहीं आती, जो पहली फिल्म के बराबर खड़ी हो सके, तब तक मैं ये प्रोजेक्ट शुरू नहीं करूंगा’. प्रियदर्शन ने ये भी बताया कि असली मुश्किल किरदारों को दोहराने में नहीं है, बल्कि एक ऐसी कहानी बनाने में है जो ऑरिजिनल और मजेदार लगे. उन्होंने कहा, ‘अगर मुझे पूरी फिल्म का भरोसेमंद आइडिया नहीं मिलता, तो मैं इसे करने की कोशिश भी नहीं करूंगा. करियर में जो ऊंचाई हासिल की है, उससे नीचे गिरने का रिस्क मैं नहीं ले सकता’.

2 घंटे 25 मिनट की सबसे बड़ी डिजास्टर, IMDb रेटिंग भी है सिर्फ 3.7, लेकिन खूब फेमस हुए फिल्म के ये 3 गाने

‘हेरा फेरी’ बनी बॉलीवुड की सबसे बड़ी कॉमेडी फिल्म 

‘हेरा फेरी’ का अपना ही एक अलग सफर रहा है. ये फिल्म मलयालम मूवी ‘रामजी राव स्पीकिंग’ (1989) का हिंदी रीमेक थी. हालांकि, इस फिल्म की सफलता को लेकर शुरुआत में उम्मीद कम थी, लेकिन रिलीज के बाद फिल्म ने लोगों को खूब हंसाया और सुपरहिट बन गई. आज ये फिल्म भारतीय सिनेमा की सबसे ज्यादा याद की जाने वाली कॉमेडी में से एक है, जिसके डायलॉग और सीन आज भी लोग दोहराते हैं. इसके बाद साल 2006 में इसका सीक्वल फिर ‘हेरा फेरी 2’ रिलीज हुआ. 

अब फैंस को है ‘हेरा फेरी 3’ का इंतजार

इस फिल्म को दिवंगत नीरज वोरा ने डायरेक्ट किया. इस फिल्म में भी अक्षय कुमार का राजू, सुनील शेट्टी का श्याम और परेश रावल का बाबूराव में दर्शकों को हंसाया था. ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और इन तीनों किरदारों को दर्शकों के बीच और भी फेमस बना दिया. आज जब ‘हेरा फेरी 3’ को लेकर चर्चा बढ़ रही है और तीनों सितारे अपने आइकॉनिक किरदार दोहराने की इच्छा जता चुके हैं, तो अब सबकी निगाहें प्रियदर्शन पर हैं. फैंस को उम्मीद है कि जल्द ही ये फिल्म आएगी. 

