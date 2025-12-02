7 साल, एक बेटी और ढेर सारा प्यार… ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा को पति निक जोनस ने कहा अपनी ‘ड्रीम गर्ल’, शेयर की अनदेखी फोटो

बॉलीवुड के सबसे पसंदीदा सेलिब्रिटी कपल्स में से एक, निक और प्रियंका ने 1 दिसंबर, 2018 को भारत में एक शानदार समारोह में शादी की. दोनों ने परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में ईसाई और हिंदू दोनों रीति-रिवाजों से शादी की. निक और प्रियंका ने अपनी जदगी के अगले चैप्टर को अपनाया और जनवरी 2022 में सरोगेसी के ज़रिए अपनी पहली बेटी, मालती मैरी चोपड़ा जोनास का स्वागत किया.

निक ने बरसाया ‘देसी गर्ल’ पर प्यार

शादी के 7 साल पूरे होने के इस खास मौके का जश्न मनाते हुए, अमेरिकन सिंगर और एक्टर ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर पीसी की एक शानदार फोटो शेयर की, जिसमें वह बीच पर एक खूबसूरत बैकग्राउंड के सामने लेटी हुई हैं. हालांकि, कैमरे की तरफ सिर्फ उनकी पीठ थी.निक ने पोस्ट के साथ कैप्शन में लिखा, ‘मेरी ड्रीम गर्ल के साथ शादी के 7 साल पूरे हो गए.’ अपने प्यार के सफर पर कुछ रोशनी डालते हुए, निक ने सबसे पहले ट्विटर पर प्रियंका से मिलने की रिक्वेस्ट की थी. कपल ने इस प्रेम कहानी की शरुआत टेक्स्टिंग शुरू की और जल्द ही उनके बीच दोस्ती हो गई.

Add Zee News as a Preferred Source

ऐसे हुई थी प्रियंका और निक की मुलाकात

साल 2017 में प्रियंका और निक पहली बार वैनिटी फेयर ऑस्कर आफ्टरपार्टी में मिले, जहां जोनास ने पीसी के लिए अपनी तारीफ जाहिर की. इन दोनों ने मेट गाला में एक कपल के तौर पर पहली बार पब्लिक में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई. साल 2018 तक, ऐसी खबरें आने लगीं कि प्रियंका और निक रोमांटिक रूप से जुड़े हुए हैं.

निक ने आखिरकार जुलाई 2018 में लंदन में पीसी के जन्मदिन पर शादी का प्रस्ताव रखा. सिंगर घुटनों पर बैठ गए और अपनी लेडीलव से शादी के लिए पूछा.

‘क्विक मिनट’

ये दोनों सोशल मीडिया पर नेटिज़न्स को कीमती पारिवारिक पलों के साथ ट्रीट देते रहते हैं. हाल ही में, पीसी निक, बेटी मालती, मां मधु चोपड़ा और अपने बाकी परिवार के साथ थैंक्सगिविंग मनाने के लिए ‘क्विक मिनट’ के लिए एल.ए. गई थीं. सोशल मीडिया पर साथ बिताए अपने समय की कुछ झलकियां पोस्ट करते हुए, ग्लोबल स्टार ने बताया कि वह इस साल किस बात के लिए शुक्रगुजार हैं. प्रियंका ने बताया, ‘इस थैंक्सगिविंग पर मैं सेहत, खुशी, साथ और ज़िंदगी की उन छोटी-छोटी खुशियों के लिए बहुत शुक्रगुजार हूं, जिन्हें हम कभी-कभी हल्के में ले लेते हैं. मैं अपने परिवार, दोस्तों, टीम और हर उस इंसान की बहुत शुक्रगुजार हूं जो इस क्रेज़ी राइड को आसान बनाता है.’