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Priyanka Chopra-Nick Jonas ने Las Vegas में मचाई धूम, Backstreet Boys Concert में जमकर झूमे; Video Viral

Priyanka Chopra-Nick Jonas Video Viral: प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस को हाल ही में लास वेगास में बैकस्ट्रीट बॉयज के कॉन्सर्ट में जमकर मस्ती करते हुए देखा गया. इस दौरान दोनों को मशहूर गाने 'आई वांट इट दैट वे' पर गाते और नाचते देखा गया.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 31, 2026, 06:32 AM IST|Updated: Aug 31, 2026, 06:34 AM IST
Priyanka Chopra-Nick Jonas ने Las Vegas में मचाई धूम, Backstreet Boys Concert में जमकर झूमे; Video Viral

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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