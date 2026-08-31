Priyanka Chopra-Nick Jonas ने Las Vegas में मचाई धूम, Backstreet Boys Concert में जमकर झूमे; Video Viral

ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा और अमेरिकन सिंगर निक जोनस जब भी साथ नजर आते हैं, उनकी केमिस्ट्री लोगों का ध्यान खींच ही लेती है. इस बार दोनों ने लास वेगास में एक शानदार शाम गुजारी. 29 अगस्त, 2026 को प्रियंका और निक को लास वेगास के फेमस स्फीयर में बैकस्ट्रीट बॉयज के कॉन्सर्ट में कैप्चर किया गया. सोशल मीडिया पर सामने आए कई वीडियो में दोनों काफी खुश और मस्ती के मूड में नजर आते दिखाई दिए. सिर्फ प्रियंका-निक ही नहीं, बल्कि सिंगर के भाई जो जोनस और केविन जोनस भी अपने दोस्तों के साथ इस म्यूजिक नाइट का मजा लेते दिखे. यानी पूरी जोनस फैमिली एक साथ क्वालिटी टाइम बिताता नजर आया.