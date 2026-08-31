Priyanka Chopra-Nick Jonas ने Las Vegas में मचाई धूम, Backstreet Boys Concert में जमकर झूमे; Video Viral

ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा और अमेरिकन सिंगर निक जोनस जब भी साथ नजर आते हैं, उनकी केमिस्ट्री लोगों का ध्यान खींच ही लेती है. इस बार दोनों ने लास वेगास में एक शानदार शाम गुजारी. 29 अगस्त, 2026 को प्रियंका और निक को लास वेगास के फेमस स्फीयर में बैकस्ट्रीट बॉयज के कॉन्सर्ट में कैप्चर किया गया. सोशल मीडिया पर सामने आए कई वीडियो में दोनों काफी खुश और मस्ती के मूड में नजर आते दिखाई दिए. सिर्फ प्रियंका-निक ही नहीं, बल्कि सिंगर के भाई जो जोनस और केविन जोनस भी अपने दोस्तों के साथ इस म्यूजिक नाइट का मजा लेते दिखे. यानी पूरी जोनस फैमिली एक साथ क्वालिटी टाइम बिताता नजर आया.
कॉन्सर्ट के दौरान प्रियंका और निक ने जमकर एंजॉय किया. दोनों एक बालकनी में खड़े होकर बैकस्ट्रीट बॉयज के पॉपुलर गानों पर डांस करते और साथ-साथ गाते दिखाई दिए. सबसे मजेदार पल तब आया, जब दोनों 'आई वांट इट दैट वे' जैसे पॉपुलर हिट पर झूमते नजर आए. आसपास मौजूद लोग भी गानों का आनंद ले रहे थे और पूरा माहौल किसी शानदार पार्टी जैसा लग रहा था.
कॉन्सर्ट के दौरान प्रियंका सफेद हॉल्टर नेक ड्रेस में काफी स्टाइलिश दिख रही थीं, जबकि निक ने सफेद टी-शर्ट के ऊपर मैचिंग शर्ट और ब्लैक जींस पहन रखी थी. दोनों का कैजुअल लेकिन स्टाइलिश लुक भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. इस म्यूजिक नाइट में जो जोनस और केविन जोनस भी पीछे नहीं रहे. दोनों अपने दोस्तों के साथ कॉन्सर्ट में पहुंचे और बैकस्ट्रीट बॉयज की लाइव परफॉर्मेंस का खूब मजा लिया. जोनस परिवार के लिए ये शाम काम और भागदौड़ से दूर एक रिलैक्सिंग ब्रेक जैसी थी.
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो देखकर साफ है कि सभी ने कॉन्सर्ट को दिल खोलकर एंजॉय किया. प्रियंका और निक की मस्ती ने फैंस का ध्यान सबसे ज्यादा खींचा और दोनों की ये नाइट आउट एक बार फिर उनके फैंस के लिए कपल गोल्स बन गई. वर्कफ्रंट की बात करें तो, प्रियंका चोपड़ा आने वाले समय में कई बड़े प्रोजेक्ट्स में नजर आने वाली हैं. इंडियन सिनेमा में उनकी सबसे पॉपुलर फिल्मों में एसएस राजामौली की ‘वाराणसी’ शामिल है. इस फिल्म में वो महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी.
एक्शन-एडवेंचर से भरपूर ये फिल्म अप्रैल 2027 में रिलीज होने वाली है और इसके साथ प्रियंका तेलुगु सिनेमा में अपना डेब्यू करेंगी. फिल्म की कहानी वी विजयेंद्र प्रसाद और एसएस कांची ने लिखी है, जबकि इसका स्क्रिनप्ले राजामौली ने तैयार की है. केएल नारायण और एसएस कार्तिकेय इस बड़े प्रोजेक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं.
प्रियंका के पास सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, बल्कि हॉलीवुड के भी कई दिलचस्प प्रोजेक्ट्स हैं वो जल्द ही प्राइम वीडियो की पॉपुलर सीरीज 'सिटाडेल' के दूसरे सीजन में नादिया सिंह के रोल में वापसी करने वाली हैं. इसके अलावा वो निमरोड अंतल की साइंस-फिक्शन एक्शन थ्रिलर 'ब्लूफ्लाई' में हॉलीवुड स्टार रसेल क्रो के साथ नजर आएंगी.