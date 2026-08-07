ऑस्कर विनर एक्टर संग प्रियंका चोपड़ा की होगी टक्कर, हॉलीवुड में साइन की धांसू Sci-Fi एक्शन थ्रिलर!

Priyanka Chopra Hollywood Movie Bluefly: बॉलीवुड की 'देसी गर्ल' यानी प्रियंका चोपड़ा एक बार फिर ग्लोबल लेवल पर बड़ा धमाका करने के लिए तैयार हैं. फैंस जहां उनकी भारतीय सिनेमा में वापसी और एसएस राजामौली की आने वाली फिल्म को लेकर बेताब थे, वहीं प्रियंका ने चुपके से अपनी अगली बड़ी हॉलीवुड फिल्म लॉक कर ली है. प्रियंका चोपड़ा अब ऑस्कर विजेता दिग्गज एक्टर रसेल क्रो के साथ एक हाई-ऑक्टेन Sci-Fi एक्शन थ्रिलर फिल्म 'ब्लूफ्लाई' में जलवा बिखेरती नजर आएंगी. इस खबर के सामने आते ही सोशल मीडिया पर फैंस का एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर पहुंच गया है.
गुरुवार को प्रियंका चोपड़ा ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट शेयर करते हुए अपनी इस नई फिल्म 'ब्लूफ्लाई' का ऐलान किया. फिल्म का पोस्टर और अनाउंसमेंट शेयर करते हुए प्रियंका ने कैप्शन में लिखा "On to the next" यानी अगली मंजिल की तरफ. इस खबर के सामने आने के बाद बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक के सितारे उन्हें बधाई दे रहे हैं. डेडलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक, इस फिल्म का निर्देशन निम्रोद अंताल कर रहे हैं. वहीं इसकी धांसू कहानी को डेविड फ्रिगेरियो, विलियम यूबैंक और कार्लाइल यूबैंक ने मिलकर लिखा है.
डेडलाइन की रिपोर्ट में फिल्म के सिनोप्सिस का खुलासा किया गया है. फिल्म की कहानी कांगो के बेहद खतरनाक और गहरे जंगलों के इर्द-गिर्द घूमती है. इसमें एक दुखी यूएन ट्रांसलेटर को एक गुप्त ब्लैक-ऑप्स मिशन पर भेजा जाता है. मिशन यह होता है कि जंगलों में गिरे एक ऐसे रहस्यमयी एयरक्राफ्ट को रिकवर करना है, जिसका वजूद कागजों में होना ही नहीं चाहिए. जैसे-जैसे स्पेशल ऑपरेशन्स की टीम उग्रवादियों के कब्जे वाले इलाके में नदी के रास्ते आगे बढ़ती है, यह मिशन एक भयानक मोड़ ले लेता है. टीम जैसे-जैसे उस क्राफ्ट के करीब पहुंचती है, उन्हें समझ आता है कि वे इस रहस्य को कभी घर वापस ले जाने के लिए नहीं भेजे गए थे.
इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा के साथ हॉलीवुड के सबसे दिग्गज एक्टर्स में से एक रसेल क्रो मुख्य भूमिका में हैं. रसेल क्रो को रिडले स्कॉट की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'ग्लैडिएटर' में मैक्सिमस के अपने ऑस्कर विजेता अभिनय के लिए दुनिया भर में जाना जाता है. हाईलैंड फिल्म ग्रुप की सीओओ डेलफिन पेरियर ने डेडलाइन से बातचीत में बताया कि 'ब्लूफ्लाई' एक सांसे थाम देने वाली मनोरंजन से भरपूर फिल्म है, जिसमें कई ट्विस्ट और टर्न्स हैं. निर्माता इस प्रोजेक्ट को दुनिया भर के दर्शकों के सामने लाने के लिए बेहद उत्साहित हैं.