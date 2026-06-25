Priyanka Chopra: बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा उन चुनिंदा हसीनाओं में से एक हैं, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में खास कामयाबी हासिल की है. अपने हिंदी सिनेमा के फिल्मी करियर के पीक पर वह इंटरनेशनल मौकों की तलाश में अमेरिका चली गईं. हालांकि, कई ग्लोबल प्रोजेक्ट्स में काम करने के बावजूद, प्रियंका को लगता है कि हॉलीवुड में उनका काम बॉलीवुड में किए गए उनके काम के मुकाबले कम ही है.
प्रियंका चोपड़ा ने कैंस लायंस सम्मेलन 2026 में बातचीत के दौरान कहा कि हिंदी सिनेमा में उन्हें जिन तरह के किरदार, कहानियां और फिल्ममेकर्स मिले, वैसा अनुभव उन्हें अभी तक हॉलीवुड में नहीं मिला है. उनका मानना है कि भारत में उन्होंने अपने करियर के दौरान कई बेहतरीन निर्देशकों और कलाकारों के साथ काम किया और अलग-अलग शैलियों की कहानियों का हिस्सा बनीं.
इस दौरान प्रियंका चोपड़ा ने बताया, 'अपने हिंदी फिल्मी करियर में मैंने बेहतरीन फिल्ममेकर्स और शानदार एक्टर्स के साथ काम किया है. मैंने अलग-अलग तरह की कहानियां सुनाई हैं. लेकिन हॉलीवुड में अपने अंग्रेजी भाषा के काम में मैंने वास्तव में उतना नहीं किया है.'
बेवॉच, द मैट्रिक्स रेजरेक्शंस और हाल ही में रिलीज हुई द ब्लफ सहित कई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स की शानदार लिस्ट के बावजूद, एक्ट्रेस ने कहा कि उनका मानना है कि इंग्लिश-लैंग्वेज स्पेस में उनका सबसे खास काम अभी बाकी है. उन्होंने कहा कि अब वह अपने ग्लोबल करियर को अगले लेवल पर ले जाने और नए मौके तलाशने पर फोकस कर रही हैं.
हिंदी फिल्मों में किया बेहतरीन कलाकारों के साथ
उन्होंने कहा, 'अपने हिंदी-भाषा के करियर में मैंने सभी बेहतरीन फिल्ममेकर्स और एक्टर्स के साथ काम किया है. मैंने कमाल की कहानियां सुनाई हैं और कई तरह के जॉनर में काम किया है. जबकि अमेरिका में, हॉलीवुड में अपने अंग्रेजी भाषा के काम में मैंने वास्तव में उतना नहीं किया है.'
उन्होंने कहा कि उनके करियर का अगला चरण इस बात पर केंद्रित होगा कि वे अपने अंग्रेजी-भाषा के करियर में भी वैसी ही विविधता और अलग-अलग तरह के किरदार निभा सकें, जैसे उन्होंने भारतीय सिनेमा में निभाए हैं. 'अगला बदलाव' यह पता लगाने के बारे में है कि वे अपने अंग्रेजी-भाषा के काम में अपने किरदारों में वैसी ही विविधता कैसे ला सकती हैं, जैसी वे भारत में ला पाई हैं.
बता दें कि भारत में प्रियंका 'द हीरो: लव स्टोरी ऑफ ए स्पाई', 'ऐतराज', 'कृष', 'डॉन', 'फैशन', 'कमीने', '7 खून माफ', 'बर्फी!', 'मैरी कॉम', 'दिल धड़कने दो' और 'बाजीराव मस्तानी' जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम करने के लिए जानी जाती हैं. बॉलीवुड में नाम कमाने के बाद, प्रियंका ने 2015 में ABC के शो 'क्वांटिको' में मुख्य भूमिका निभाकर पश्चिमी मनोरंजन जगत में कदम रखा और तब से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा.
प्रियंका ने 2017 में फिल्म 'बेवॉच' से हॉलीवुड में निगेटिव रोल के साथ डेब्यू किया. इस फिल्म में ड्वेन जॉनसन और जैक एफ्रॉन भी थे. इसके बाद उन्होंने 'द मैट्रिक्स रेजरेक्शंस', 'सिटाडेल', 'लव अगेन' और 'इज़ंट इट रोमांटिक' जैसे प्रोजेक्ट्स में काम किया. फिलहाल, प्रियंका अपने पति निक जोनस के साथ अमेरिका में रहती हैं. उनकी एक बेटी है, जिसका नाम मालती मैरी है.