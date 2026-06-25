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बॉलीवुड जैसा जादू हॉलीवुड में भी दोहराने की तैयारी में हैं प्रियंका चोपड़ा, नए किरदारों की तलाश में हसीना

Priyanka Chopra: बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपनी पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा जोनस ने हाल ही में अपने करियर को लेकर एक दिलचस्प बात कही है. हसीना का मानना है कि हॉलीवुड में उनका काम भारतीय सिनेमा में किए गए काम की तुलना में अभी भी काफी कम है.

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 25, 2026, 11:53 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 11:53 AM IST
बॉलीवुड जैसा जादू हॉलीवुड में भी दोहराने की तैयारी में हैं प्रियंका चोपड़ा, नए किरदारों की तलाश में हसीना
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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