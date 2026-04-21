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Hindi Newsबॉलीवुड36 साल के सिंगर ने कन्फर्म किया रिलेशनशिप, इंस्टाग्राम पर शेयर की गर्लफ्रेंड संग फोटो, तलाक के 2 साल बाद की नई शुरुआत

36 साल के सिंगर ने कन्फर्म किया रिलेशनशिप, इंस्टाग्राम पर शेयर की गर्लफ्रेंड संग फोटो, तलाक के 2 साल बाद की नई शुरुआत

सोशल मीडिया पर एक बार फिर हॉलीवुड की दुनिया से बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक मशहूर सिंगर ने अपनी निजी जिंदगी को लेकर बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने नए रिलेशनशिप को ऑफिशियली कन्फर्म कर दिया है. ये कदम उन्होंने अपने तलाक के लगभग दो साल बाद उठाया है, जिसके बाद से फैंस और मीडिया के बीच उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा तेज हो गई है. 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Apr 21, 2026, 08:17 AM IST
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36 साल के सिंगर ने कन्फर्म किया रिलेशनशिप, इंस्टाग्राम पर शेयर की गर्लफ्रेंड संग फोटो, तलाक के 2 साल बाद की नई शुरुआत

एंटरटेनमेंट की दुनिया में जब भी कोई रिलेशनशिप, डायवोर्स और ब्रेकअप होता है, तो इस तरह की खबरें  इंटरनेट पर बज़ क्रिएट कर देती हैं. वहीं हाल ही में एक पॉपुलर सिंगर ने अपने रिलेशनशिप को इंस्टा ऑफिशियल किया है, जिसने इंटरनेट पर फैंस के बीच हलचल पैदा कर दी है. ये सिंगर कोई और नहीं बल्कि मशहूर अमेरिकी पॉप स्टार जो जोनस (Joe Jonas) हैं, जो अपने म्यूजिक और पर्सनल लाइफ दोनों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं. जो जोनस ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपनी नई पार्टनर के साथ फोटो शेयर कर रिश्ते को पब्लिक कर दिया है, जिसके बाद उनके फैंस ने सोशल मीडिया पर तरह-तरह का रिएक्शन देना शुरू कर दिया है. आपको बता दें कि जो जोनस ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा के पति निक जोनस के बड़े भाई हैं, जो अक्सर कपल के साथ आउटिंग करते नजर आते हैं. 

डेटिंग, मैरिज और फिर डायवोर्स
सिंगर जो जोनस की पर्सनल लाइफ पहले भी काफी चर्चा में रही है, खासकर जब उनका रिश्ता और शादी एक्ट्रेस सोफी टर्नर (Sophie Turner) के साथ हुई. दोनों की शादी को हॉलीवुड के सबसे फेमस रिलेशनशिप्स में गिना जाता था, लेकिन कुछ सालों बाद दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया. 2023 में दोनों के तलाक की खबर ने उनके फैंस को हैरान कर दिया था. हालांकि, अलग होने के बाद भी दोनों ने अपनी-अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने पर ध्यान दिया और तलाक की वजह पर चुप्पी साधे रहे.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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इंस्टा ऑफिशियल किया रिलेशनशिप
अब जो जोनस एक बार फिर अपनी लव लाइफ को लेकर खबरों में छाए हुए हैं. उनकी नई पार्टनर तातियाना गैब्रिएला (Tatiana Gabriela) हैं, जिनके साथ उन्होंने हाल ही में इंस्टाग्राम पर शेयर कर अपने रिश्ते को कन्फर्म कर दिया है. इस फोटो के नीचे के उन्होंने कैप्शन में लिखा, ‘अगर आप ये देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मेरा प्यूर्टो रिको YouTube वीडियो अब आ गया है.’ सिंगर ने एक फोटो सीरीज को शेयर किया था, जो उनकी प्यूर्टो रिको की ट्रिप के बारे में थी. इस फोटो सीरीज में कई दूसरी फोटो के साथ तातियाना गैब्रिएला की फोटो भी शामिल थी.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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कौन हैं तातियाना गैब्रिएला? 
तातियाना गैब्रिएला (Tatiana Gabriela) एक मॉडल और सोशल मीडिया पर्सनैलिटी हैं और उनकी ऑनलाइन मौजूदगी काफी मजबूत है. सिंगर के साथ उनकी फोटो ने इंटरनेट पर तेजी से पॉपुलैरिटी हासिल की है. दोनों को कई जगहों पर साथ देखा भी गया है, जिससे उनके रिश्ते की अफवाहें पहले से ही चल रही थीं, जो अब सच साबित हो गई हैं.

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