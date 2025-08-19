प्रियंका चोपड़ा ने शाहिद कपूर संग अपनी 16 साल पुरानी फिल्म को किया याद, 'दोस्ताना' के सेट से शुरू हुई थी कहानी

बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा और अभिनेता अनुपम खेर की फिल्म 'कमीने' के 16 साल पूरे हो चुके हैं. इस खास मौके का ग्लोबल स्टार ने सोशल मीडिया पर जश्न मनाया. उन दिनों को याद कर विशाल भारद्वाज का आभार जताया. एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर फिल्म से जुड़े सीन्स की तस्वीरें और वीडियो पोस्ट कर कैप्शन में लिखा, "स्वीटी भोपे (फिल्म कमीने में किरदार का नाम)! मियामी फ्लोरिडा में मेरे साथ निर्देशक तरुण मनसुखानी थे. दोस्ताना की शूटिंग चल रही थी. अभिषेक बच्चन और जॉन अब्राहम भी थे. फिल्म का शूटिंग शेड्यूल खत्म होने के बाद एक शाम मुझे विशाल भारद्वाज का कॉल आया. मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो मुझे अपनी फिल्म में लेंगे क्योंकि उस समय मेरी बॉलीवुड में इमेज एक 'कमर्शियल' (बॉलीवुड मसाला फिल्मों की) हीरोइन की थी.

प्रियंका ने याद किया सफ़र

विशाल भारद्वाज ने कहा कि वह मुझसे मिलना चाहते हैं; मैंने उन्हें अपनी लोकेशन बताई, और वह मियामी आ गए. उन्होंने यह भी कहा था कि इस किरदार के बाद उनके लिए कुछ स्पेशल बनाएंगे, और फिर हम दोनों ने 'सात खून माफ' बनाई, जिसको लेकर मैं काफी एक्साइटेड थी. 'कमीने' मेरे करियर का एक अहम मोड़ था. विशाल भारद्वाज सर का बहुत-बहुत शुक्रिया, जो उन्होंने मुझे यह मौका दिया.

कमीने' को 16 साल

एक्ट्रेस ने आगे कहा, "मैंने विशाल सर से बहुत कुछ सीखा — रिसर्च करना, तैयारी करना और फिर किरदार को पूरी तरह निभाना. फिल्म कमीने में शाहिद कपूर ने भी डबल रोल में भी कमाल का किया था, साथ ही अमोल गुप्ता भी बेहद शानदार थे. इसी के सेट पर मैंने मुबिना रटोंसी से भी पहली बार मुलाकात की थी. वो भी क्या दिन थे, पूरे 16 साल हो गए! बस सोचा आप सब से ये अनुभव शेयर करूं. क्या आपने ये फिल्म देखी है?" 'कमीने' एक ऐसी कहानी है जिसमें जुड़वां भाइयों की आपसी दुश्मनी को एक दिन के घटनाक्रम में दिखाया गया है, जिसमें एक भाई को हकलाने और दूसरे को तुतलाने की समस्या है.