Priyanka की 'Citadel' से लेकर Salman की 'किसी का भाई किसी की जान' होगी इस महीने रिलीज, खूब जमेगा एंटरटेनमेंट का रंग

Movies and Web Series Release in April 2023: नई फिल्मों और वेब सीरीज के शौकीन लोगों के लिए अप्रैल का महीना खूब मजेदार बीतने वाला है. क्योंकि अप्रैल के महीने में सस्पेंस, थ्रिलर और रोमांस से भरपूर कई फिल्में-वेब सीरीज ओटीटी पर रिलीज होने जा रही हैं. आइए, यहां देखते है थिएटर्स से लेकर ओटीटी पर रिलीज होने वालीं फिल्मों और वेब सीरीज (New Movies and Web Series) की लिस्ट.

Citadel: प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) स्टारर एक्शन और थ्रिल से भरपूर वेब सीरीज 'सिटाडेल' कई पार्ट्स में रिलीज की जाएगी. सीरीज के पहले दो एपिसोड का प्रीमियर 28 अप्रैल को ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर होगा. किसी का भाई किसी की जान: सलमान खान (Salman Khan) की नई फिल्म का भाईजान के फैंस को बेसब्री से इंतजार है. 'किसी का भाई किसी की जान' 21 अप्रैल को ईद के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी. इस फिल्म से शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) और पलक तिवारी (Palak Tiwari) बॉलीवुड डेब्यू करने जा रही हैं. साथ ही फिल्म में राम चरण का कैमियो भी देखने को मिलेगा. पोन्नियिन सेल्वन 2: मणिरत्नम की फिल्म 'पोन्नियिन सेल्वन' का सीक्वल 28 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगा. इस फिल्म में बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय (Aishwarya Rai Bachchan) लीड रोल निभाती नजर आएंगी. शाकुंतलम: सामंथा रुथ प्रभु (Samantha Ruth Prabhu) की नई फिल्म 'शाकुंतलम' लंबे समय से चर्चाओं में बनी हुई है. यह फिल्म 14 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. गुमराह: आदित्य रॉय कपूर (Aditya Roy Kapoor) की नई फिल्म 'गुमराह' 7 अप्रैल को थिएटर्स में रिलीज होगी. इस फिल्म में आदित्य डबल रोल निभाते दिखाई देंगे. गुमराह में आदित्य के साथ मृणाल ठाकुर (Mrunal Thakur) और रोनित रॉय (Ronit Roy) भी स्क्रीन शेयर करते दिखेंगे. अगस्त 16, 1947: हिस्ट्री ड्रामा पर आधारित फिल्म 'अगस्त 16,1947' में गौतम कार्तिक लीडर रोल निभाते नजर आएंगे. यह फिल्म 7 अप्रैल को थिएटर में रिलीज हो रही है. घोस्टेड: एक्शन और एडवेंचर वेब शो 21 अप्रैल 2023 को एप्पल टीवी प्लस पर स्ट्रीम होगा. इस शो में क्रिस एवान्स और एना डे आरमस लीड रोल में दिखाई देंगे. हिंदी ख़बरों के लिए भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - सबसे पहले, सबसे आगे