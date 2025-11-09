Advertisement
trendingNow12995020
Hindi Newsबॉलीवुड

कॉमेडी क्वीन भारती सिंह को मिला लग्जरी गिफ्ट, प्रियंका चोपड़ा ने भी कर दी तारीफ, बोलीं- ‘ये तुमपर सबसे ज्यादा अच्छी…’

 

कॉमेडियन भारती सिंह इन दिनों अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी को लेकर लगातार सुर्खियों में छाई हुई हैं. वहीं वो और उनके पति हर्ष लिंबाचिया अक्सर अपने व्लॉग्स शेयर करते रहते हैं. लेकिन हाल ही में कॉमेडियन के राइटर पति ने उनको एक बहुत ही बेशकीमती चीज गिफ्ट की है, जिसकी चर्चा ऑनलाइन हर जगह हो रही है. वहीं उनका गिफ्ट देखकर प्रियंका चोपड़ा भी वीडियो पर खुद को कमेंट करने से नहीं रोक पाईं. 

 

 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Nov 09, 2025, 04:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कॉमेडी क्वीन भारती सिंह को मिला लग्जरी गिफ्ट, प्रियंका चोपड़ा ने भी कर दी तारीफ, बोलीं- ‘ये तुमपर सबसे ज्यादा अच्छी…’

भारती सिंह टीवी और इंडस्ट्री का एक जाना-माना चेहरा हैं, वो सालों से अपनी कमाल की कॉमेडी और ह्यूमर से लोगों को एंटरटेन करती हुई आ रही हैं. वहीं इन दिनों वो अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी को एंजॉय करती हुई नजर आ रही हैं, जिसके कई विडियोज को वो सोशल मीडिया पर शेयर करती हैं. लेकिन उनके इस पल को और भी ज्यादा स्पेशल बनाने के लिए पति हर्ष ने उन्हें एक लग्जरी गिफ्ट दिया है. दरअसल भारती सिंह के पति हर्ष लिंबाचिया ने उन्हें 20.50 लाख रुपए की कीमत की Bvlgari सपोर्टीं टुबोगास घड़ी गिफ्ट की है. 

 

 

Add Zee News as a Preferred Source

महंगे गिफ्ट को देख नम हुईं आंखें
पति हर्ष लिंबाचिया से इतना महंगा गिफ्ट पाकर भारती सिंह की आंखे नम हो गई और वो रोने लगीं. वहीं इस महंगे गिफ्ट के प्रति अपनी खुशी को जाहिर करते हुए उन्होंने इसकी जानकारी अपने ब्लॉग में दी. वहीं भारती के वीडियो को देखकर Bvlgari की ब्रांड एंबेसडर प्रियंका चोपड़ा और ब्रांड के सीनियर डायरेक्टर ने रिएक्शन दिया है, जिसे देखकर उनके फैंस खुशी से झूम उठे, क्योंकि ये काफी अनएक्सेप्ट था. 

 

fallback

 

प्रियंका चोपड़ा ने दिया रिएक्शन
कॉमेडियन भारती सिंह ने अपने वीडियो में इस महंगी वॉच को फ्लॉन्ट करते हुए प्रियंका का नाम लेकर कहा, ‘प्रियंका चोपड़ा मैंने भी ले ली वॉच, सुन रही हो क्या?’. भारती के इस फनी रिएक्शन को देखकर उनके पति हर्ष लिंबाचिया उनसे कहते हैं कि ‘क्या वो तुम्हारा व्लॉग देखेगी?’ जिसके बाद भारती अपने फैंस से कहती हैं कि प्लीज इस वीडियो को इतना ज्यादा मात्रा में शेयर करो कि ये प्रियंका तक पहुंच जाए . आखिरकार प्रियंका चोपड़ा ने इस पर अपना रिएक्शन दे दिया. पिसी ने वीडियो पर कमेंट कर लिखा, ‘मैं देख रही हूं, और ये तुम पर इतनी अच्छी लग रही है, मुझसे भी ज्यादा. तुम Bvlgari की अगली एम्बेसडर हो. बस उन्हें अब तक ये मालूम नहीं था. आपको और आपके परिवार को बहुत सारा प्यार भेज रही हूं.’

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड की न्यूज पर अपडेट देती हैं और हॉलीवुड की खबरों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्...और पढ़ें

TAGS

Priyanka ChopraBharti Singh

Trending news

रूस में फंसा तमिलनाडु का डॉक्टर, पत्नी ने सरकार से लगाई गुहार, कहा- पति को लाया जाए
india russia news in hindi
रूस में फंसा तमिलनाडु का डॉक्टर, पत्नी ने सरकार से लगाई गुहार, कहा- पति को लाया जाए
संसद सत्र के लिए कांग्रेस ने चढ़ा ली 'आस्तीन', इन मुद्दों से करेगी मोदी सरकार पर वार
parliament news in hindi
संसद सत्र के लिए कांग्रेस ने चढ़ा ली 'आस्तीन', इन मुद्दों से करेगी मोदी सरकार पर वार
AAP के जिस विधायक पर लगा रेप का आरोप, वो भाग गए ऑस्ट्रेलिया; कहा- वापस तभी आऊंगा...
AAP MLA
AAP के जिस विधायक पर लगा रेप का आरोप, वो भाग गए ऑस्ट्रेलिया; कहा- वापस तभी आऊंगा...
आरएसएस में मुस्लिम, ईसाई सबका स्वागत है लेकिन... मोहन भागवत का बड़ा बयान
Mohan Bhagwat
आरएसएस में मुस्लिम, ईसाई सबका स्वागत है लेकिन... मोहन भागवत का बड़ा बयान
आडवाणी की तारीफ में शशि थरूर का एक और धमाकेदार बयान, नेहरू-इंदिरा से की तुलना
Shashi Tharoor
आडवाणी की तारीफ में शशि थरूर का एक और धमाकेदार बयान, नेहरू-इंदिरा से की तुलना
थाने में कश लगाते हुए बनाई थी रील, अब पछता रहे! पुलिस ने यूं उतारा सिगरेट वाला स्वैग
Reel
थाने में कश लगाते हुए बनाई थी रील, अब पछता रहे! पुलिस ने यूं उतारा सिगरेट वाला स्वैग
घाटी में आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की कार्रवाई तेज, सुरक्षाबलों ने चलाया अभियान
Jammu-kashmir
घाटी में आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की कार्रवाई तेज, सुरक्षाबलों ने चलाया अभियान
भूकंप के तेज झटके से कांपी Andaman and Nicobar की धरती, जानें कितनी रही तीव्रता
earthquake
भूकंप के तेज झटके से कांपी Andaman and Nicobar की धरती, जानें कितनी रही तीव्रता
' गोवा में सिरदर्द बनी टैक्सी सर्विस, जर्मन टूरिस्ट से 300 की जगह मांगे 500
travel
' गोवा में सिरदर्द बनी टैक्सी सर्विस, जर्मन टूरिस्ट से 300 की जगह मांगे 500
'हिंदू धर्म भी रजिस्टर्ड नहीं...' RSS के पंजीकरण विवाद पर बोले मोहन भागवत
Mohan Bhagwat
'हिंदू धर्म भी रजिस्टर्ड नहीं...' RSS के पंजीकरण विवाद पर बोले मोहन भागवत