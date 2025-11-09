कॉमेडी क्वीन भारती सिंह को मिला लग्जरी गिफ्ट, प्रियंका चोपड़ा ने भी कर दी तारीफ, बोलीं- ‘ये तुमपर सबसे ज्यादा अच्छी…’

कॉमेडियन भारती सिंह इन दिनों अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी को लेकर लगातार सुर्खियों में छाई हुई हैं. वहीं वो और उनके पति हर्ष लिंबाचिया अक्सर अपने व्लॉग्स शेयर करते रहते हैं. लेकिन हाल ही में कॉमेडियन के राइटर पति ने उनको एक बहुत ही बेशकीमती चीज गिफ्ट की है, जिसकी चर्चा ऑनलाइन हर जगह हो रही है. वहीं उनका गिफ्ट देखकर प्रियंका चोपड़ा भी वीडियो पर खुद को कमेंट करने से नहीं रोक पाईं.
भारती सिंह टीवी और इंडस्ट्री का एक जाना-माना चेहरा हैं, वो सालों से अपनी कमाल की कॉमेडी और ह्यूमर से लोगों को एंटरटेन करती हुई आ रही हैं. वहीं इन दिनों वो अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी को एंजॉय करती हुई नजर आ रही हैं, जिसके कई विडियोज को वो सोशल मीडिया पर शेयर करती हैं. लेकिन उनके इस पल को और भी ज्यादा स्पेशल बनाने के लिए पति हर्ष ने उन्हें एक लग्जरी गिफ्ट दिया है. दरअसल भारती सिंह के पति हर्ष लिंबाचिया ने उन्हें 20.50 लाख रुपए की कीमत की Bvlgari सपोर्टीं टुबोगास घड़ी गिफ्ट की है.
महंगे गिफ्ट को देख नम हुईं आंखें
पति हर्ष लिंबाचिया से इतना महंगा गिफ्ट पाकर भारती सिंह की आंखे नम हो गई और वो रोने लगीं. वहीं इस महंगे गिफ्ट के प्रति अपनी खुशी को जाहिर करते हुए उन्होंने इसकी जानकारी अपने ब्लॉग में दी. वहीं भारती के वीडियो को देखकर Bvlgari की ब्रांड एंबेसडर प्रियंका चोपड़ा और ब्रांड के सीनियर डायरेक्टर ने रिएक्शन दिया है, जिसे देखकर उनके फैंस खुशी से झूम उठे, क्योंकि ये काफी अनएक्सेप्ट था.
प्रियंका चोपड़ा ने दिया रिएक्शन
कॉमेडियन भारती सिंह ने अपने वीडियो में इस महंगी वॉच को फ्लॉन्ट करते हुए प्रियंका का नाम लेकर कहा, ‘प्रियंका चोपड़ा मैंने भी ले ली वॉच, सुन रही हो क्या?’. भारती के इस फनी रिएक्शन को देखकर उनके पति हर्ष लिंबाचिया उनसे कहते हैं कि ‘क्या वो तुम्हारा व्लॉग देखेगी?’ जिसके बाद भारती अपने फैंस से कहती हैं कि प्लीज इस वीडियो को इतना ज्यादा मात्रा में शेयर करो कि ये प्रियंका तक पहुंच जाए . आखिरकार प्रियंका चोपड़ा ने इस पर अपना रिएक्शन दे दिया. पिसी ने वीडियो पर कमेंट कर लिखा, ‘मैं देख रही हूं, और ये तुम पर इतनी अच्छी लग रही है, मुझसे भी ज्यादा. तुम Bvlgari की अगली एम्बेसडर हो. बस उन्हें अब तक ये मालूम नहीं था. आपको और आपके परिवार को बहुत सारा प्यार भेज रही हूं.’
