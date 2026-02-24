20 मिनट का कैब का वो डरावना सफर, जिसने उड़ा दिए प्रियंका चोपड़ा की बहन मीरा के होश, पोस्ट शेयर कर बताई आपबीती

Advertisement
Hindi Newsबॉलीवुड20 मिनट का कैब का वो डरावना सफर, जिसने उड़ा दिए प्रियंका चोपड़ा की बहन मीरा के होश, पोस्ट शेयर कर बताई आपबीती

प्रियंका चोपड़ा की बहन मीरा चोपड़ा ने अपने साथ हुए खौफनाक इंसीडेंट का खुलासा किया है. मीरा ने बताया कि उनके साथ 24 फरवरी की सुबह कैब में कुछ ऐसा हुआ कि उसे वो जिंदगी भर याद रखेंगी. एक्ट्रेस का ये पोस्ट एक्स पर वायरल हो रहा है.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Feb 24, 2026, 05:43 PM IST
मीरा चोपड़ा
Meerra Chopraa Horrible Cab Experience: कहीं भी जल्दी पहुंचना हो तो ट्रांसपोर्ट का बेस्ट ऑप्शन लोग आजकल कैब को ही मानते हैं. ये ना केवल एक क्लिक पर बुक हो जाती है बल्कि आप आराम से एसी की हवा खाते हुए अपने ड्रॉपिंग प्वाइंट पर पहुंच जाते हैं. लेकिन,ये प्राइवेट टैक्सी ऐप फैसिलिटी प्रियंका चोपड़ा की बहन मीरा चोपड़ा के लिए हॉरिबल एक्सपीरियंस बन गई. इसका खुलासा खुद एक्ट्रेस ने किया और सोशल मीडिया पर अपनी आपबीती बताई. एक्ट्रेस का ये पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है.

मीरा का वो खौफनाक सफर

मीरा ने एक्स पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा साथ ही उबर और उबर इंडिया को टैग किया. ये हादसा एक्ट्रेस के साथ 24 फरवरी की सुबह हुआ.अपने पोस्ट में मीरा ने लिखा- 'उबर कैब से मेरा बहुत डरावना और खौफनाक एक्सपीरियंस रहा. मैंने सुबह 6 घंटे के लिए कैब बुक की थी. ड्राइवर गंदा और धूल से सना हुआ था और उसकी गाड़ी से बदबू आ रही थी. जब मैंने उससे पूछा कि गाड़ी से इतनी स्मैल क्यों आ रही है तो पता चला कि वो ठीक से बात भी नहीं कर पा रहा था. वो गाड़ी चलाते वक्त लगभग सो रहा था.'

मिनटों में वायरल पोस्ट

एक्ट्रेस ने आगे बताया कि उन्होंने करीबन 20 मिनट बाद राइड को एंड कर दिया सेफ्टी इशू के चलते और दूसरी कैब अरेंज की. लेकिन, राइड जल्दी एंड करने के बावजूद भी उसने उनसे पूरे 6 घंटे की बुकिंग का पैसा चार्ज किया. नाराजगी जताते हुए मीरा ने लिखा- 'हमारे देश में सार्वजनिक परिवहन के सुरक्षा मानकों का उल्लंघन किया जा रहा है. ऐसी स्थिति में उबर जैसी कंपनियां पैसा कमाने की कोशिश कर रही है. डिस्गस्टिंग.' मीरा चोपड़ा का ये पोस्ट मिनटों में वायरल हो गया और लोग इस पर लगातार रिएक्ट कर रहे हैं.

 

नहीं थम रहा 'घूसखोर पंडत' पर विवाद, जबलपुर कोर्ट ने फिल्म मेकर नीरज पांडे और नेटफ्लिक्स अधिकारियों को जारी किया नोटिस

प्रियंका की चचेरी बहन हैं मीरा चोपड़ा

मीरा चोपड़ा रिश्ते में प्रियंका की चचेरी बहन लगती हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत साउथ फिल्मों से की थी. इनकी डेब्यू मूवी तमिल फिल्म Anbe Aaruyire थी. जिसमें इनके अपोजिट एस जे सूर्या थे. इसके बाद तेलुगू फिल्म 'बंगारम' में पवन कल्याण संग दिखीं. हिंदी फिल्मों में मीरा ने '1920 लंदन' फिल्म से डेब्यू किया था. ये विक्रम भट्ट की फिल्म थी.जिसमें उनके साथ शरमन जोशी लीड रोल में थे. इसके अलावा 'गैंग्स ऑफ घोस्ट', 'सेक्शन 375' में दिखीं.  इसके बाद कुछ मूवीज और कीं और 2024 में बिजनेसमैन रक्षित केजरीवाल संग शादी कर ली. फिलहाल, ये मूवीज से दूर अपनी निजी लाइफ में काफी बिजी हैं.

Meerra Chopraa

