नई दिल्‍ली: अनुपम खेर अपने सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और अक्‍सर अपने कई वीडियो फैंस के साथ शेयर करते रहते हैं. कुछ देर पहले ही अनुपम खेर ने एक नया वीडियो शेयर किया है जिसमें वह प्रियंका चोपड़ा के पति निक जोनास के कॉन्‍सर्ट में नजर आ रहे हैं. दरअसल इस कॉन्‍सर्ट के लिए अनुपम खेर को खुद प्रियंका चोपड़ा ने ही इनवाइट किया था. वीडियो में अनुपम खेर प्रियंका चोपड़ा के साथ मस्‍तीभरे अंदाज में नजर आ रहे हैं.

अनुपम खेर ने यह वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'प्रिय प्रियंका, अपने पति निक जोनास और उनके भाईयों के कॉन्‍सर्ट में मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया. मुझे बहुत मजा आया. जोनास ब्रदर्स जबरदस्‍त परफॉर्मर हैं. स्‍टेडियम में खचाखच भरी भीड़ उन्‍हें बहुत पसंद करती है. मुझे तुमपर गर्व है.'

Thank you dearest @priyankachopra for inviting me to your husband @nickjonas concert with his brothers in New York. I had a blast. #JonasBrothers are phenominal performers. The jam packed audiences loved them. I am so proud of yourself . Love and prayers always. pic.twitter.com/w1LqhKudYz

— Anupam Kher (@AnupamPKher) August 31, 2019