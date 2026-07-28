प्रियंका चोपड़ा की बेटी मालती ने टीवी पर देखा मम्मी का ये गाना, क्यूट तस्वीर ने इंटरनेट पर मचाई सनसनी

Priyanka Chopra Daughter Malti Marie Jonas: बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपनी खास पहचान बनाने वाली प्रियंका चोपड़ा इन दिनों भारत में हैं. उनके साथ पति निक जोनस और प्यारी सी बेटी मालती मैरी भी हैं. हैदराबाद पहुंचते ही प्रियंका ने अपनी लाडली की कुछ ऐसी तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. सबसे खास बात यह है कि छोटी सी मालती टीवी पर अपनी मम्मी का हिट गाना देखकर काफी एक्साइटेड नजर आईं.
बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा जब भी अपनी बेटी मालती मैरी की कोई फोटो शेयर करती हैं, वह तुरंत इंटरनेट पर वायरल हो जाती है. हाल ही में प्रियंका ने अपने इंस्टाग्राम के स्टेटस पर मालती की एक बेहद प्यारी फोटो शेयर की. इस फोटो में मालती सोफे पर बैठकर बड़े ध्यान से टीवी देख रही हैं. टीवी पर प्रियंका चोपड़ा का सुपरहिट गाना 'ट्यून मारी एंट्रियां' चल रहा है. फोटो शेयर करते हुए प्रियंका ने लिखा, "किसने सोचा था?"
नानी मधु चोपड़ा के साथ बिताया क्वालिटी टाइम
सिर्फ टीवी देखने वाली फोटो ही नहीं, प्रियंका ने अपनी मां मधु चोपड़ा और बेटी मालती की एक और खूबसूरत तस्वीर शेयर की है. इस फोटो में नानी और नातिन एक साथ खुले मैदान में हाथ थामे टहलती नजर आ रही हैं. हैदराबाद की शांत हवा में दोनों का यह बॉन्डिंग मोमेंट फैंस को बेहद पसंद आ रहा है. इस तस्वीर को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि मालती अपनी नानी के साथ कितना एंजॉय करती हैं.
फैंस ने दिए क्यूट रिएक्शंस
सोशल मीडिया पर जैसे ही यह फोटो सामने आई, फैंस ने प्यार लुटाना शुरू कर दिया. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "मालती अपनी मम्मी को देखकर बहुत गर्व महसूस कर रही होगी." वहीं दूसरे यूजर ने गुजारिश की, "कृपया मालती का गाना देखते हुए रिएक्शन वीडियो भी शेयर करें." फैंस को मालती का यह मासूम अंदाज बेहद पसंद आ रहा है और लोग इस फोटो को जमकर री-शेयर कर रहे हैं.