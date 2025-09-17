13 साल के बॉलीवुड करियर में बड़े सुपरस्टार्स संग जुड़ा नाम, अब फेमस डायरेक्टर ने किया चौंकाने वाला खुलासा, बोले- ‘बहुत सीरियस...’

Priyanka Chopra Had Serious Affair: प्रियंका चोपड़ा ने लगभग 13 साल तक बॉलीवुड में काम किया और इस दौरान उनका नाम कई मशहूर सितारों के साथ जोड़ा गया. बाद में उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर हॉलीवुड की ओर रुख किया. आज भले ही वे विदेश में हैं और शादीशुदा हैं, लेकिन उनके अफेयर की बातें अब भी चर्चा में रहती हैं. हाल ही में मशहूर ऐडमैन प्रहलाद कक्कड़ ने उनको लेकर एक बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि प्रियंका का कभी एक गंभीर अफेयर रहा था.

हालांकि उन्होंने नाम नहीं बताया, लेकिन बॉलीवुड में लंबे समय से उनकी शाहरुख खान से जुड़ी अफवाहें चर्चा में रही हैं. खासकर 'डॉन' (2006) और 'डॉन 2' (2011) के बाद दोनों की केमिस्ट्री को लेकर बातें होने लगी थीं. कक्कड़ ने कहा कि प्रियंका ने इस रिश्ते पर कभी बयान नहीं दिया, जिससे साफ है कि ये उनके लिए बेहद पर्सनल और इंपोर्टेंट था. प्रहलाद कक्कड़ ने बताया कि प्रियंका बेहद एंबिशियस और फोकस्ड इंसान हैं. उन्होंने अपने रिश्ते को लेकर कभी भी पब्लिक में कोई बयान नहीं दिया.

मिस इंडिया के दिनों की बातें

कक्कड़ ने माना कि अगर ये रिश्ता हल्का-फुल्का होता तो प्रियंका इस पर हंस देतीं, लेकिन उनकी चुप्पी ने ये साफ कर दिया कि ये रिश्ता उनके लिए काफी सीरियस था. प्रियंका ने हमेशा अपनी गरिमा बनाए रखी और चाहा कि उनकी पर्सनल लाइफ पर ज्यादा चर्चा न हो. कक्कड़ ने प्रियंका चोपड़ा के शुरुआती दिनों को भी याद किया. साल 2000 में हुए फेमिना मिस इंडिया पेजेंट में प्रियंका फर्स्ट रनर-अप बनी थीं, जबकि लारा दत्ता ने खिताब जीता था. इसके बाद दोनों ने ही इंटरनेशनल पेजेंट्स में जीत हासिल की.

47 साल की हसीना, एक बच्ची की मां, बढ़ी उम्र और कपड़ों को लेकर हुईं ट्रोल, तो बोलीं- ‘हाउ डेयर यू...’

मेहनत और ट्रांसफॉर्मेशन

कक्कड़ ने बताया कि प्रियंका के लिए उस समय कई मुश्किलें थीं. उनका रंग थोड़ा डार्क था और स्किन की प्रॉब्लम भी थी. इसके बावजूद उन्होंने मेहनत करके सबको इंप्रेस किया. प्रहलाद कक्कड़ ने बताया कि प्रियंका शुरू से ही मजबूत कद-काठी वाली थीं. उन्होंने 'दोस्ताना' फिल्म के लिए काफी वजन घटाया और अपनी लुक्स पर जमकर मेहनत की. कक्कड़ के मुताबिक प्रियंका नाजुक दिखने वाली एक्ट्रेस नहीं थीं, बल्कि उनका ढांचा बड़ा था. इसलिए उन्हें सिर्फ वजन ही नहीं, बल्कि पूरे लुक्स और स्टाइल पर काम करना पड़ा.

बॉलीवुड छोड़ने का बड़ा फैसला

'दोस्ताना' में उनका ग्लैमरस अंदाज देखकर हर कोई हैरान रह गया. कक्कड़ ने प्रियंका के करियर से जुड़े सबसे बड़े फैसले पर भी बात की. उन्होंने कहा कि जब इंडस्ट्री ने उन्हें 'यंग हीरोइनों के लिए पुरानी' मानना शुरू कर दिया, तो प्रियंका ने एक बड़ा रिस्क लिया. उन्होंने बॉलीवुड छोड़कर हॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया. ये कदम किसी भी एक्ट्रेस के लिए आसान नहीं होता. उन्होंने फिर से जीरो से शुरुआत की और खुद को ग्लोबल स्टार के रूप में साबित किया.

प्रियंका की हिम्मत और सफर

प्रहलाद कक्कड़ का मानना है कि प्रियंका ने अपने करियर में कभी हार नहीं मानी. चाहे शुरुआती दिनों की मुश्किलें हों या बॉलीवुड से बाहर निकलने का बड़ा रिस्क, उन्होंने हर चुनौती को अपनाया. आज प्रियंका न सिर्फ भारत में बल्कि हॉलीवुड में भी अपनी पहचान बना चुकी हैं. उनकी मेहनत, कॉन्फिडेंस और हिम्मत ने उन्हें एक मिसाल बना दिया है. यही वजह है कि प्रियंका चोपड़ा आज भी लोगों के लिए प्रेरणा बनी हुई हैं.