गंगा किनारे बसा शहर ‘वाराणसी’ बूंद-बूंद को तरसी, 1300 करोड़ की फिल्म बीच में ही ठप! रोकनी पड़ी शूटिंग

प्रियंका चोपड़ा और साउथ सुपरस्टार महेश बाबू की फिल्म 'वाराणसी' के सामने अब एक नया संकट खड़ा हो गया है. दरअसल हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वॉटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड (HMWSSB) ने फिल्म की शूटिंग के लिए 150 पानी के टैंकरों की मांग को मानने से इनकार कर दिया. फिल्म निर्माता शहर के बाहरी इलाके में बने एक खास सेट पर पानी के अंदर के सीन को शूट करने के लिए पानी की मांग कर रहे थे. लेकिन HMWSSB ने ये मांग ठुकरा दी और अब किल्लत के कारण बड़े बजट की फिल्म की शूटिंग को बीच में ही रोकना पड़ा.

इस फिल्म में ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा और साउथ सिनेमा के सुपरस्टार महेश बाबू मुख्य भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं. फिल्म को लेकर पहले से ही काफी चर्चा थी और इसकी शूटिंग वाराणसी के कई घाटों और आसपास के इलाकों के सेट को तैयार कर बड़े पैमाने पर हैदराबाद में की जा रही थी. लेकिन अचानक पानी की किल्लत ने पूरे प्रोजेक्ट को झटका दे दिया.

HMWSSB ने ठुकराई मांग

मेकर्स ने शूटिंग के लिए करीब 150 वाटर टैंकरों की मांग की थी. बताया जा रहा है कि इन टैंकरों का इस्तेमाल सेट डिजाइन, आर्ट डायरेक्शन और कुछ खास सीन को फिल्माने के लिए किया जाना था, जिनमें पानी की ज्यादा जरूरत थी. हालांकि, HMWSSB ने इस मांग को पूरा करने से साफ इनकार कर दिया. बोर्ड का कहना है कि शहर पहले से ही पानी की कमी से जूझ रहा है और ऐसे में इतने बड़े स्तर पर पानी देना संभव नहीं है.

Add Zee News as a Preferred Source

हैदराबाद में पानी की किल्लत

हैदराबाद में इस समय भीषण गर्मी का दौर चल रहा है और ग्राउंड लेवल में पानी की लगातार गिरावट देखी जा रही है. कई इलाकों में लोगों को पीने के पानी के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है. ऐसे हालात में फिल्म शूटिंग के लिए पानी देना बोर्ड को सही नहीं लगा. अधिकारियों का साफ-साफ कहना है कि पहले लोकल लोगों की जरूरतों को पूरा किया जाएगा, न कि फिल्म निर्माण बनाने के लिए मांग को पूरा किया जाए.

रिलीज डेट पर पड़ेगा असर

इस फैसले के बाद फिल्म की शूटिंग को कुछ समय के लिए रोक दिया गया है. प्रोडक्शन टीम के लिए यह हालात बेहद चुनौतीपूर्ण बन गए हैं, क्योंकि पहले ही इस फिल्म में बहुत पैसा लगाया जा चुका है. शूटिंग रुकने से न केवल बजट पर असर पड़ेगा, बल्कि रिलीज डेट भी आगे खिसक सकती है.

फिल्म 'वाराणसी' में महेश बाबू 'रुद्र', प्रियंका चोपड़ा जोनास 'मंदाकिनी' और पृथ्वीराज सुकुमारन 'कुंभ' की भूमिका में नजर आएंगे. वहीं ये फिल्म 7 अप्रैल, 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, लेकिन अब फिल्म की शूटिंग के रुकने से हो सकता है कि रिलीड डेट को आगे बढ़ाया जाए.