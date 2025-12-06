अटकी ‘काल्कि 2’ की कास्टिंग! दीपिका की एग्जिट के बाद प्रियंका की एंट्री भी मुश्किल, मेकर्स को फेस करनी पड़ रही एक जैसी दिक्कतें

Kalki 2 Update: कुछ समय पहले खबर आई थी कि प्रियंका चोपड़ा ‘काल्कि 2’ में दीपिका पादुकोण को रिप्लेस करने वाली हैं, जिसके बाद उनके फैंस का जोश भी काफी हाई नजर आ रहा था, लेकिन अब खबर आ रही है कि फिल्म में प्रियंका की एंट्री नहीं हो सकती, जिसके पीछे की वजह उनकी फीस मानी जा रही है.
Kalki 2 Casting Update: कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि नाग अश्विन के डायरेक्शन में बनी एपिस साइंस-फिक्शन फिल्म ‘काल्कि 2’ में ग्लोबल आइकन और जल्द एस एस राजामौली की अपकमिंग फिल्म ‘वाराणसी’ में नजर आने वाली प्रियंका चोपड़ा ‘काल्कि 2’ से बाहर हुईं दीपिका पादुकोण को रिप्लेस कर सकती हैं, लेकिन अब एक नई रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया जा रहा है कि मेकर्स के लिए प्रियंका को साइन करना इतना आसान नहीं हो रहा है.
रिपोर्ट के मुताबिक प्रियंका अपनी बेटी की वजह से काम के समय और शेड्यूल में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी चाहती हैं. हैरान करने वाली बात ये है कि इसी वजह से दीपिका को भी फिल्म से हटाया गया था. इसके अलावा, प्रियंका की फीस भी मेकर्स के लिए बड़ा परेशानी बन रही है. रिपोर्ट में एक सोर्स ने बताया कि इस फिल्म को लेकर प्रियंका से बातचीत चल रही है, लेकिन कुछ अड़चनें हैं. इन बाधाओं में सबसे बड़ी बात उनके समय की फ्लेक्सिबिलिटी से जुड़ी है.
मेकर्स को फेस करनी पड़ रही एक जैसी दिक्कतें
प्रियंका अपनी बेटी को समय देना चाहती हैं और जरूरत पड़ने पर शूटिंग लोकेशन पर उसे साथ भी ले जाने को तैयार हैं. इसलिए शेड्यूल एडजस्टमेंट की मांग रखी गई है. हालांकि सोर्स का कहना है कि ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, पर बात अभी भी अटकी हुई है. प्रियंका के अलावा मेकर्स ने दीपिका की जगह कई और नामों पर भी विचार कर रहे हैं, जिनमें आलिया भट्ट, साई पल्लवी और अनुष्का शेट्टी के नाम शामिल हैं. मेकर्स का मानना है कि ऐसी एक्ट्रेस होनी चाहिए जो प्रभास की स्टार पावर को मैच कर सके.
‘काल्कि 2’ के लिए मेकर्स को चाहिए ऐसी हीरोइन
साथ ही फिल्म को अगले लेवल पर ले जाने की क्षमता रखती हो. इसलिए टीम हर ऑप्शन पर ध्यान से विचार कर रही है ताकि फ्रेंचाइजी को और ज्यादा मजबूत किया जा सके. इससे पहले इस साल मेकर्स ने एक्स पर ऐलान किया था कि दीपिका अब ‘काल्कि 2’ का हिस्सा नहीं रहेंगी. उनके बयान में कहा गया था कि इतनी बड़ी फिल्म को पूरा समर्पण चाहिए, लेकिन मेकर्स और दीपिका के बीच वो तालमेल नहीं बन पाया. उन्होंने लिखा था कि लंबे समय तक कोशिश के बाद भी दोनों पक्ष किसी नतीजे तक नहीं पहुंचे.
एक्ट्रेस की फीस और टाइम बना मुश्किल
इसलिए आपसी सहमति से दीपिका का नाम प्रोजेक्ट से अलग कर दिया गया. टीम ने उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी थीं. बाद में आई रिपोर्टों में दावा किया गया कि दीपिका को फिल्म से इसलिए हटाया गया, क्योंकि उन्होंने अपनी फीस में 25 परसेंट बढ़ोतरी मांगी थी और साथ ही 8 घंटे की वर्क शिफ्ट की मांग की थी. बताया गया कि मेकर्स ने इन दोनों शर्तों पर बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन दीपिका ने इन पर कोई समझौता नहीं किया. यही बात मेकर्स के लिए परेशानी बन गई और उनको हटाना पड़ा.
