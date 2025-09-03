1200 करोड़ है प्रियंका चोपड़ा की SSMB 29 का मेगा बजट, साउथ के ये दो सितारे शेयर करेंगे स्क्रीन
SS Rajamouli की अनटाइटल्ड फिल्म SSMB 29 में प्रियंका चोपड़ा की वजह से काफी ज्यादा सुर्खियों में है. इस फिल्म के बाद प्रियंका 6 साल बाद घरेलू बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाएंगी.

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Sep 03, 2025, 09:51 PM IST
SSMB 29 Film: प्रियंका चोपड़ा अब देश से ज्यादा विदेशी फिल्में करती हैं. बीते 6 साल से इनकी घरेलू बॉक्स ऑफिस पर कोई भी फिल्म नहीं आई. 'द स्काई इज पिंक' के बाद एक्ट्रेस अब एक ऐसी फिल्म में नजर आने वाली है जिसे बाहुबली डायरेक्टर एस एस राजमौली बना रहे हैं. इस मचअवेटेड फिल्म का बजट भी सामने आ गया है जिसका आंकड़ा काफी भारी है.

केन्या शिड्यूल पूरा

इस मोस्ट एंटी सिपेटेड फिल्म का नाम फिलहाल तो भी तक फाइनल नहीं हुआ. लेकिन इसे अभी SSMB 29 कहा जा रहा है. प्रियंका चोपड़ा के साथ इस फिल्म में लीड रोल में साउथ के सुपरस्टार पृथ्वीराज सुकुमारन और महेश भट्ट हैं. हाल ही में, इस फिल्म का केन्या शिड्यूल पूरा हुआ. 

 1188  करोड़ बजट

हिंदुस्तान टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म का केन्या शूटिंग शिड्यूल पूरा होने के बाद राजामौली ने Musalia से मुलाकात की. इस रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म का बजट करीबन 1188 करोड़ है. हालांकि केन्या पोर्टल ने जुलाई में दावा किया था कि मूवी का बजट 1022 करोड़ है. कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि  SSMB 29 फिल्म दो पार्ट में आएगी. इसके साथ ही ये मूवी एक सआथ 120 देशों में रिलीज करने की प्लानिंग है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

क्या रणवीर सिंह की 'डॉन 3' में एक नहीं होंगे तीन Don? शाहरुख-अमिताभ बच्चन को अप्रोच की खबर

 

जनवरी में हुई मुहूर्त पूजा

इस फिल्म का पूजा मुहूर्त इस साल जनवरी में हुआ खा. जिसके बाद फिल्म अप्रैल से फ्लोर पर गई और ओडीशा और हैदराबाद में शूट हुआ. इस फिल्म की शूटिंग के दौरान के कई वीडियो और फोटोज कड़ी निगरानी के बाद भी सोशल मीडिया पर लीक हो गए.खास बात है कि राजामौली ने महेश के बर्थडे पर एक पोस्टर शेयर किया था. इसके बाद लिखा था कि इसके बारे में ज्यादा जानकारी नवंबर में देंगे.आपको बता दें, साउथ की इस फिल्म से प्रियंका चोपड़ा काफी ज्यादा सुर्खियों में हैं. लंबे वक्त बाद भारत की फिल्म इंडस्ट्री में कम बैक करने की खबर और फिल्म से उनके फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं.

 

 

 

 

About the Author
author img
Shipra Saxena

Zee News में डेप्युटी चीफ सब एडिटर के तौर पर कार्यरत. डिजिटल मीडिया में 12 साल का अनुभव. इंटरव्यू, एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग, लेखन और फिल्म रिव्यू में विशेषज्ञता है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेश...और पढ़ें

TAGS

SSMB 29 FilmPriyanka ChopraSS Rajamouli

