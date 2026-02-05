Advertisement
trendingNow13098409
Hindi Newsबॉलीवुड‘लड़के पीछा करते थे...’ डर के साए में बीता 13 साल की प्रियंका चोपड़ा का बचपन, एक दिन घर में घुस आया था अजनबी, स्कूल जाते वक्त...

‘लड़के पीछा करते थे...’ डर के साए में बीता 13 साल की प्रियंका चोपड़ा का बचपन, एक दिन घर में घुस आया था अजनबी, स्कूल जाते वक्त...

Priyanka Chopra: हाल ही में प्रियंका चोपड़ा की मां मधु चोपड़ा का एक पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने बेटी के टीनएज दिनों से जुड़ा चौंकाने वाला किस्सा बताया. उन्होंने बताया कि बरेली में पढ़ाई के दौरान प्रियंका की सिक्योरिटी को लेकर परिवार को सख्त कदम उठाने पड़े थे. प्रियंका को अपना पहनावा चेंज करना पड़ा था और...

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Feb 05, 2026, 07:21 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

डर के साए में बीता प्रियंका चोपड़ा का बचपन
डर के साए में बीता प्रियंका चोपड़ा का बचपन

Priyanka Chopra Mother Madhu Chopra: हिंदी सिनेमा से लेकर इंटरनेशनल सिनेमा तक अपनी दमदार पहचान बनाकर ग्लोबल आइकन बनीं प्रियंका चोपड़ा आज कॉन्फिडेंस महिला के तौर पर जानी जाती हैं, लेकिन कभी वो भी एक आम लड़की हुआ करती थीं. बहुत कम उम्र में उन्होंने जिंदगी में कई एक्सपीरियंस किए. महज 13 साल की उम्र में उनके माता-पिता ने उन्हें पढ़ाई के लिए अमेरिका भेज दिया था. वहां से लौटने के बाद उनकी अंग्रेजी बोलने में हल्का अमेरिकी लहजा आ गया था. वे फैशन पसंद करने वाली, सजने-संवरने वाली लड़की थीं. 

हालांकि, उनका ऐसा करना धीरे-धीरे उनके माता-पिता के लिए चिंता की वजह बन गया. पुराने दिनों को याद करते हुए प्रियंका की मां मधु चोपड़ा ने एक पुराने इंटरव्यू में कई हैरान कर देने वाले खुलासे किए थे. उन्होंने बताया कि जब प्रियंका बरेली के एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने जाती थीं तो उनकी सिक्योरिटी को लेकर परिवार काफी सख्त था. मधु के मुताबिक, प्रियंका के पिता नहीं चाहते थे कि वे अकेले कहीं जाएं. इसलिए स्कूल छोड़ने और लाने के लिए हमेशा कार का इस्तेमाल किया जाता था. मधु ने उस दौर का एक डरावनी एक्सपीरिंय भी बताया. 

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

प्रियंका चोपड़ा का पीछा करते थे लड़के 

उन्होंने बताया था कि जब प्रियंका बाहर निकलती थीं तो कई लड़के उनका पीछा करने लगते थे. हालत इतने बिगड़ गए थे कि कुछ लड़के कार तक के पीछे चलने लगे. उन्होंने कहा, ‘बॉयज हमारी कार के पीछे आने लगे थे, जिससे हालात इनसिक्योर हो गए थे’. परिवार के लिए ये स्थिति काफी परेशान करने वाली थी. एक घटना को याद करते हुए मधु ने बताया कि एक दिन एक लड़का घर की बाउंड्री फांदकर अंदर घुस आया था. उन्होंने कहा, ‘एक दिन एक लड़का बाउंड्री कूदकर हमारे घर में घुस आया. ये बहुत डरावना था’. 

‘खुशी के मौके पर जहर घोलना ठीक नहीं...’ जुड़वां बच्चों के दादा बने चिरंजीवी, लेकिन पुराने बयान पर मच रहा बवाल, बचाव में उतरी छोटी बहू

पिता ने घर को बना दिया था किला

इस घटना के बाद प्रियंका के पिता ने पूरे घर में लोहे की ग्रिल लगवा दी, बाउंड्री से लेकर छत तक, ताकि कोई अंदर न आ सके. इस घटना के बाद प्रियंका की जिंदगी में कई बदलाव आए. उनकी सिक्योरिटी और सख्त कर दी गई. मधु चोपड़ा ने बताया कि इसके कुछ समय बाद प्रियंका ने खुद कपड़ों को लेकर फैसला लिया. वे शॉपिंग के लिए गईं और उन्होंने जानबूझकर ऐसे कपड़े चुने जो नॉर्मल और फीके रंगों के थे. उन्होंने ऑफ-व्हाइट, ब्राउन और बेज जैसे रंगों के सलवार-कुर्ते चुने ताकि वे ज्यादा ध्यान न खींचें और वे इन परेशानियों से दूर रह सकें. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Priyanka (@priyankachopra)

प्रियंका चोपड़ा की अपकमिंग फिल्म 

मधु चोपड़ा ने ये भी कहा कि उन्हें आज तक नहीं पता कि प्रियंका के पिता ने उनसे क्या बातचीत की थी? उन्होंने कहा, ‘मुझे नहीं पता उन्होंने क्या कहा, प्रियंका ने कभी बताया नहीं’. लेकिन इसके बाद प्रियंका ने बरेली में रहते हुए वेस्टर्न कपड़े पहनना पूरी तरह छोड़ दिया. वहीं, अगर उनके वर्कफ्रंट की बात करें तो फिलहाल प्रियंका चोपड़ा एसएस राजामौली की मोस्ट अवेटेड अपकमिंग फिल्म ‘वाराणसी’ की शूटिंग में बिजी चल रही हैं, जिसमें वे महेश बाबू के साथ नजर आएंगी. फैंस इस फिल्म को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

TAGS

Priyanka Chopra

Trending news

जिस दीये को तूफां में... शशि थरूर सीढ़ियों पर गिरे, उधर बेटे ईशान की नौकरी चली गई
shashi tharoor news
जिस दीये को तूफां में... शशि थरूर सीढ़ियों पर गिरे, उधर बेटे ईशान की नौकरी चली गई
'क्या कोई CM ऐसा...', 'मियां' वाले बयान पर छिड़ी तकरार, ओवैसी ने हिमंता पर लगाए आरोप
Asaduddin Owaisi
'क्या कोई CM ऐसा...', 'मियां' वाले बयान पर छिड़ी तकरार, ओवैसी ने हिमंता पर लगाए आरोप
‘क्या ये इंसान हैं भी, पति-पत्नी की बातें तक सुनी गईं’, पिछली सरकार पर बरसे रेवंत
Telangana News in Hindi
‘क्या ये इंसान हैं भी, पति-पत्नी की बातें तक सुनी गईं’, पिछली सरकार पर बरसे रेवंत
DNA:बच्चों की गलती या माता-पिता की लापरवाही... गेम की लत ने ली तीन बच्चियों की जान
DNA
DNA:बच्चों की गलती या माता-पिता की लापरवाही... गेम की लत ने ली तीन बच्चियों की जान
महाराष्ट्र में फिर मचेगा भूचाल? शरद पवार की सीट पर ललचाया अजित पवार के बेटे का मन
Maharashtra news
महाराष्ट्र में फिर मचेगा भूचाल? शरद पवार की सीट पर ललचाया अजित पवार के बेटे का मन
3 बेटियां मर गईं, संसद में बस चलता रहा आरोप-प्रत्यारोप का दौर, किसी ने नहीं की परवाह
DNA
3 बेटियां मर गईं, संसद में बस चलता रहा आरोप-प्रत्यारोप का दौर, किसी ने नहीं की परवाह
वायरस की तरह फैल रहे ऑनलाइन गेम, लेकिन कंपनियां पैसों से भर रहीं जेबें; देखें आंकड़े
DNA
वायरस की तरह फैल रहे ऑनलाइन गेम, लेकिन कंपनियां पैसों से भर रहीं जेबें; देखें आंकड़े
फिल्मों में जातिवाद का जहर, 'घूसखोर पंडत' के जरिए कैसी क्रिएटिविटी दिखा रहा बॉलीवुड
DNA
फिल्मों में जातिवाद का जहर, 'घूसखोर पंडत' के जरिए कैसी क्रिएटिविटी दिखा रहा बॉलीवुड
‘पीठ में घोंपा छुरा’, यूएस डील को लेकर NDA पर भड़के किसान नेता; आंदोलन का किया ऐलान
india us trade deal
‘पीठ में घोंपा छुरा’, यूएस डील को लेकर NDA पर भड़के किसान नेता; आंदोलन का किया ऐलान
'ये डील हमारे किसानों को बर्बाद कर देगी', US से डील को लेकर मोदी सरकार पर बरसी AAP
Punjab news in hindi
'ये डील हमारे किसानों को बर्बाद कर देगी', US से डील को लेकर मोदी सरकार पर बरसी AAP