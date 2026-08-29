प्रियंका चोपड़ा की मम्मी को भी पसंद नहीं आया कृति सेनन का रक्षाबंधन वाला Ad! बोलीं- ‘हर चीज की एक सीमा होती है...’

बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन इन दिनों अपने एक ज्वेलरी ऐड को लेकर विवादों में हैं. भले ही विवाद बढ़ने के बाद इस ऐड को हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी उस पर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा. ये विज्ञापन रक्षाबंधन के फेस्टिव से जुड़ा था, जिसमें कृति के कपड़ों को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बहस शुरू हो गई थी. कई यूजर्स ने रक्षाबंधन पर उनके ड्रेसिंग सेंस पर सवाल खड़े किए, जिसके बाद कृति ने अपने ट्रोल्स को जवाब देते हुए कहा था कि एक लड़की ये पूरा अधिकार है कि वो अपनी मर्जी के कपड़े पहन सकती है. कपड़ों से किसी को जज करना ठीक नहीं.
अब इस मामले पर ग्लोबल एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा की मां मधु चोपड़ा की एंट्री भी हो चुकी है. एक इवेंट के दौरान उन्होंने इस पूरे मामले पर खुलकर बात की और अपनी राय रखी. मधु चोपड़ा ने गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि हर चीज की अपनी एक तय सीमा होनी चाहिए. उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि ‘माय बॉडी, माय चॉइस’ का कॉन्सेप्ट तभी सही लगता है जब वो एक दायरे में रहे. ऐसा करना अच्छा है, लेकिन समाज और संस्कृति के हिसाब से एक मर्यादा और सीमा का होना भी बेहद जरूरी है. उनका बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.
उन्होंने आगे कहा कि आप अपनी गरिमा को कैसे बनाए रखते हैं और दूसरों की मान्यताओं का कितना आदर करते हैं, ये बात बहुत मायने रखती है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पहनावा ऐसा होना चाहिए, जो माहौल और मौके के हिसाब से बिल्कुल ठीक लगे. मधु ने आगे कगा कि ये आजादी का मतलब ये नहीं कि हर जगह एक ही तरह के कपड़े पहने जाएं. उन्होंने कहा कि ऐसी ड्रेस वहां ठीक लगती है, जहां इन चीजों को नॉर्मल माना जाता है. उन्होंने ये भी माना कि आज के समय में हमारे बच्चे भी ऐसे कपड़े पहनते हैं. वे अपने काम या किसी शौक के चलते इस तरह का पहनावा चुनते हैं.
उन्होंने कहा कि काम की जगह पर ये सब चल जाता है, लेकिन जहां बात परंपराओं और त्योहारों की आती है, वहां लोगों की भावनाओं का सम्मान करना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है. इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब सोशल मीडिया पर लोगों ने कृति सेनन को उनके आउटफिट के लिए ट्रोल करना शुरू किया. इसके बाद कृति सेनन ने 25 अगस्त को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक लंबा नोट शेयर कर ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया था. कृति ने लिखा कि किसी भी त्योहार की असली पहचान हमारे कपड़ों से नहीं, बल्कि उससे जुड़े जज्बातों और भावनाओं से होती है.
इस रक्षाबंधन स्पेशल ज्वेलरी विज्ञापन में कृति सेनन ऑफ-व्हाइट कलर के खास आउटफिट में नजर आई थीं. उन्होंने ब्रैलेट स्टाइल ब्लाउज के साथ केप और ड्रेप्ड स्कर्ट पहनी हुई थी. इसी वेस्टर्न और बोल्ड टच वाले लुक को देखकर कई लोगों ने नाराजगी जताई और कहा कि भारतीय त्योहार के ऐड में ऐसा पहनावा सही नहीं है. विवाद इतना बढ़ गया कि सोशल मीडिया पर ऐड को हटाने की मांग तेज होने लगी. लोगों का कहना था कि पारंपरिक त्योहारों के विज्ञापन में शालीनता का ध्यान रखा जाना चाहिए, जबकि दूसरे पक्ष ने इसे पूरी तरह कृति की अपनी निजी पसंद करार दिया था.
विवाद को और ज्यादा बढ़ता देख संबंधित ज्वेलरी ब्रांड ने बड़ा कदम उठाया और पूरे कैंपेन को सोशल मीडिया से हटा लिया. ब्रांड ने अपने बयान में लिखा कि वे भारतीय संस्कृति, परंपराओं और त्योहारों का गहरा सम्मान करते हैं. उनका मकसद पूरे परिवार और पालतू जानवरों के साथ त्योहार की खुशियां बांटना था. उन्होंने साफ किया कि अगर उनके विज्ञापन से किसी भी वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंची है, तो ऐसा उनका बिल्कुल इरादा नहीं था. सम्मान की खातिर उन्होंने इस विज्ञापन को सभी प्लेटफॉर्म से हटा लिया है और सभी को त्योहार की शुभकामनाएं और सकारात्मकता भेजी है.
INPUT - IANS