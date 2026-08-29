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प्रियंका चोपड़ा की मम्मी को भी पसंद नहीं आया कृति सेनन का रक्षाबंधन वाला Ad! बोलीं- ‘हर चीज की एक सीमा होती है...’

Madhu Chopra on Kriti Sanon Ad Controversy: बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन के रक्षाबंधन वाले फेस्टिव ज्वेलरी ऐड को लेकल सोशल मीडिया पर अब तक विवाद खत्म नहीं हुआ. कपड़ों पर उठे सवालों के बाद अब ग्लोबल एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा की मां मधु चोपड़ा का भी इस पर अपना तीखा रिएक्शन देते हुए कुछ ऐसा कहा.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 29, 2026, 07:07 AM IST|Updated: Aug 29, 2026, 07:07 AM IST
प्रियंका चोपड़ा की मम्मी को भी पसंद नहीं आया कृति सेनन का रक्षाबंधन वाला Ad! बोलीं- ‘हर चीज की एक सीमा होती है...’
Image Credit: प्रियंका चोपड़ा की मां का कृति सेनन के ऐड पर तीखा रिएक्शन (AI)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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