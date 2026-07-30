महेश बाबू संग दिखे प्रियंका-निक, Varanasi के सेट से ब्रेक लेकर एन्जॉय की स्पेशल ‘मूवी नाइट’; तस्वीरें वायरल

‘मगधीरा’, ‘बाहुबली’ और ‘आरआरआर’ जैसी फिल्मों से अपनी दमदार पहचान बनाने वाले औऱ बॉक्स ऑफिस लूटने वाले एसएस राजामौली काफी समय से अपनी आने वाली फिल्म ‘वाराणसी’ को लेकर सुर्खियों में हैं. इस फिल्म में महेश बाबू, प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन पहली बार एक साथ नजर आने वाले हैं. फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में प्रियंका इन दिनों हैदराबाद में हैं. काम के साथ-साथ वो अपने परिवार को भी पूरा वक्त दे रही हैं. उनके साथ पति निक जोनस और बेटी मालती मैरी भी हैदराबाद में मौजूद हैं. शूटिंग से ब्रेक मिलते ही प्रियंका परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताती हैं.
हाल ही में कुछ ऐसा ही देखने को मिला. ‘वाराणसी’ की शूटिंग से ब्रेक मिलने के बाद प्रियंका और निक महेश बाबू के साथ हैदराबाद के एएमबी सिनेमा में मूवी देखने पहुंचे. इस मुलाकात की कई फोटो-वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें तीनों कूल अंदाज में नजर आ रहे हैं. वायरल हो रही फोटो-वीडियो व्हाइट कलर की लॉन्ग ड्रेस में नजर आ रही हैं. वहीं, निक भी व्हाइट शर्ट के साथ ब्लैक शॉर्ट्स में नजर आ रहे हैं और महेश बाबू ब्लैक लुक में नजर आ रहे हैं. तीनों के लुक को काफी पसंद किया जा रहा है. साथ ही कमेंट्स में फैंस ‘वाराणसी’ को लेकर अपनी एक्साइटमेंट बता रहे हैं.
Superstar Mahesh Babu, Priyanka Chopra and Nick Jonas #Varanasi pic.twitter.com/UrWktXoN8h
— idlebrain jeevi (@idlebrainjeevi) July 29, 2026
इसके अलावा निक जोनस के पॉडकास्ट पर प्रियंका चोपड़ा ने बताया कि उन्हें इस प्रोजेक्ट से जुड़े करीब 14 महीने हो चुके हैं. उन्होंने खुलासा किया कि एसएस राजामौली ने खुद उन्हें फोन करके इस ग्रैंड एक्शन-एडवेंचर फिल्म का ऑफर दिया था. प्रियंका ने बताया कि इस बड़ी फिल्म में ऑडियंस उन्हें जबरदस्त स्लो-मोशन एक्शन सीन्स और जंप्स करते हुए देखने वाले हैं. प्रियंका के इस खुलासे के बाद से ही फैंस की एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ गई है. फिल्म की कहानी एक बहुत बड़े उल्कापिंड 'शांभवी' के धरती से टकराने के बाद की दुनिया पर आधारित है, जो बड़ी ही यूनिक सी कहानी लगती है.
इस टक्कर से धरती पर भारी तबाही मच जाती है और पर्यावरण पूरी तरह तबाह हो जाता है. इस मुश्किल दौर में कहानी का लीड कैरेक्टर ‘रुद्र’ (महेश बाबू) सामने आता है. रुद्र भगवान शिव का सच्चा भक्त और एक डिवाइन योद्धा है. वो एक खोए हुए ब्रह्मांडीय अवशेष की तलाश में अलग-अलग महाद्वीपों और समय के दौर से गुजरता है. अपनी इस तलाश के दौरान रुद्र का सामना ‘कुंभ’ (पृथ्वीराज सुकुमारन) नाम के एक ताकतवर और बेदर्दी इंसान की साजिश से होता है. कुंभ का मकसद पूरी दुनिया पर अपना हुकूमत कायम करना है और वो इसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है.
| Nick Jonas, Priyanka Chopra Jonas e Malti Marie estiveram no AMB Cinemas, em Hyderabad, na Índia, hoje (29/07). Na foto com eles está o ator Mahesh Babu. pic.twitter.com/Tz8cwLxVHG
— Hello Beautiful | Jonas Brothers (@hellojobros) July 29, 2026
रुद्र को कुंभ के इस खतरनाक इरादे को नाकाम करना है ताकि दुनिया को और बड़े विनाश से बचाया जा सके. इस लड़ाई में रुद्र का मुकाबला केवल दुश्मनों से ही नहीं बल्कि समय की बंदिशों से भी है. इस पूरे मिशन में प्रियंका चोपड़ा का किरदार ‘मंदाकिनी’ बहुत ही खास रहने वाला है. मंदाकिनी पौराणिक समय की उलझनों और रहस्यों को सुलझाने में रुद्र की सीधी मदद करती है. वो इतिहास और अतीत के उन गुप्त राजों से पर्दा उठाती है जो कुंभ को हराने के लिए जरूरी हैं. मंदाकिनी की ये गाइडेंस रुद्र की राह को आसान बनाता है और कहानी को एक रोमांचक मोड़ पर लेकर जाता है.
‘वाराणसी’ एक ऐसी फिल्म होने वाली है, जो ऑडियंस को एक नई और फिक्शनल दुनिया की सैर कराएगी. राजामौली की बाकी फिल्मों की तरह इसमें भी इमोशन्स, एक्शन और पौराणिक कहानियों का एक बेहद खास यूनिक संगम देखने को मिलेगा. प्रियंका चोपड़ा और महेश बाबू की जोड़ी को बड़े पर्दे पर साथ देखना फैंस के लिए किसी बड़े सरप्राइज से कम नहीं है. अब हर किसी को इस बड़े सिनेमाई धमाके का बेसब्री से इंतजार है. इसके साथ ही ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा कि ये फिल्म बड़े पर्दे पर कितना कमाल दिखा पाती है और कितनी कमाई कर लोगों को हैरान कर सकती है.