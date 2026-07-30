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महेश बाबू संग दिखे प्रियंका-निक, Varanasi के सेट से ब्रेक लेकर एन्जॉय की स्पेशल ‘मूवी नाइट’; तस्वीरें वायरल

Priyanka Chopra Nick Jonas Mahesh Babu: हैदराबाद में फिल्म ‘वाराणसी’ की शूटिंग के दौरान प्रियंका चोपड़ा ने निक जोनस और महेश बाबू के साथ मूवी नाइट एन्जॉय की. राजामौली की इस महागाथा में प्रियंका 'मंदाकिनी' के किरदार में एक्शन करती नजर आएंगी. उल्कापिंड के हमले और पौराणिक जंग पर बनी ये फिल्म लोगों को एक एक अलग ही रोमांचक सफर पर ले जाएगी.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 30, 2026, 01:16 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 01:16 PM IST
महेश बाबू संग दिखे प्रियंका-निक, Varanasi के सेट से ब्रेक लेकर एन्जॉय की स्पेशल ‘मूवी नाइट’; तस्वीरें वायरल
Image Credit: Priyanka Chopra Nick Jonas Mahesh Babu

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Vandana Saini

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वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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