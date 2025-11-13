Advertisement
trendingNow12999701
Hindi Newsबॉलीवुड

6 साल बाद भारतीय सिनेमा में वापसी कर रहीं प्रियंका चोपड़ा, शेयर किया नया एक्सपीरियंस, दिए फैंस के सवालों के जवाब

Priyanka Chopra: ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा 6 साल बाद भारतीय सिनेमा में वापसी करने जा रही हैं. वे जल्द ही एस एस राजामौली की अगली फिल्म ‘ग्लोबट्रॉटर’ यानी ‘SSMB 29’ में नजर आने वाली है. हाल ही में उन्होंने फिल्म और तेलुगु भाषा से जुड़े एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताया कि....

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Nov 13, 2025, 06:47 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

6 साल बाद भारतीय सिनेमा में वापसी कर रहीं प्रियंका चोपड़ा
6 साल बाद भारतीय सिनेमा में वापसी कर रहीं प्रियंका चोपड़ा

Priyanka Chopra Indian Cinema Comeback: आज के समय में ग्लोबल आइकन बन चुकीं प्रियंका चोपड़ा को आखिरी बार 2019 में फरहान अख्तर के साथ 2019 में आई फिल्म ‘द स्काई इज पिंक’ में देखा गया था, जिसके बाद उन्होंने बॉलीवुड से दूरी बना ली थी और हॉलीवुड में अपना सफर शुरू किया था. हालांकि, 6 साल के लंबे गैप के बाद पीसी एक बार फिर भारतीय सिनेमा का चेहरा बनने जा रही हैं, जिसको लेकर उनके फैंस भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं और उनको बड़े पर्दे पर देखने के लिए बेचैन हुए जा रहे हैं.

वे जल्द ही साउथ फिल्म इंडस्ट्री के दमदार डायरेक्टर एस एस राजामौली की अगली फिल्म ‘ग्लोबट्रॉटर’ यानी ‘SSMB 29’ में नजर आने वाली है. हाल ही में फिल्म से उनका पहला लुक भी जारी हो चुका है, जिसमें वो पीली साड़ी में और हाथ में बंदूक थामे एक्शन मोड में नजर आ रही हैं. पोस्टर को काफी पसंद किया जा रहा है और साथ ही ये भी माना जा रहा है कि ये प्रियंका का दमदार कमबैक होने जा रहा है. वहीं, पोस्टर लॉन्च से पहले प्रियंका ने अपने एक्स (पहले ट्विटर) हैंडर पर अपने फैंस से बातचीत की.

प्रियंका ने दिए फैंस के सवालों के जवाब

इस दौरान उन्होंने अपनी वापसी, तेलुगु सीखने के बारे में, महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ काम करने का एक्सपीरियंस बताया. प्रियंका के फैंस ने उन्हें भारतीय सिनेमा में मिस करने की बात कही. एक फैन ने लिखा, ‘‘ग्लोबट्रॉटर’ सिर्फ शुरुआत हो’. इस पर प्रियंका ने जवाब दिया, ‘भगवान की कृपा से मैं दुनिया भर में बेहतरीन काम करना चाहती हूं. आप सबके सपोर्ट से लगता है कि कुछ भी मुमकिन है’. जब एक फैन ने पूछा, ‘क्या ये ‘नया पीसीजे एरा’ है’, तो उन्होंने कहा, ‘उम्मीद है कि ये मेरे भारतीय सिनेमा में वापसी का दौर होगा’. 

विजय देवरकोंडा ने सबके सामने थामा रश्मिका मंदाना का हाथ और किया KISS, देखते ही रह गए फैंस, VIDEO ने जीता सबका दिल

क्या टॉलीवुड में काम करना मुश्किल है?

जब प्रियंका से पूछा गया, ‘उन्हें तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री और बिरयानी कैसी लगी?’, तो उन्होंने इसका मजेदार जवाब देते हुए लिखा, ‘फिल्म के लिए अभी शुरुआती दिन हैं लेकिन सब कुछ अमेजिंग हैं और हैदराबाद की बिरयानी तो दुनिया की सबसे बेहतरीन बिरयानी है’. जब एक फैन ने पूछा, ‘क्या राजामौली और टॉलीवुड में काम करना मुश्किल है?’, तो उन्होंने कहा, ‘न तो राजामौली सर के साथ काम करना मुश्किल था और न ही टॉलीवुड में. लेकिन दोनों ने मेरी जिंदगी बदल दी’. उनके ये जवाब फैंस को खूब पसंद आए. 

तेलुगु भाषा बोलने का कैसा रहा एक्सपीरियंस?

तेलुगु डायलॉग बोलने के एक्सपीरियंस के बारे में प्रियंका ने बताया, ‘ये मेरी पहली भाषा नहीं है लेकिन एस एस राजामौली सर बहुत मदद करते हैं. मुझे पूरा यकीन है कि मैं अपने तेलुगु डायलॉग अच्छे से बोल पाऊंगी और आपकी उम्मीदों पर खरी उतरूंगी’. एक और फैन ने पूछा, ‘क्या वे इवेंट में तेलुगु में बात करेंगी’, तो उन्होंने इसके जवाब में कहा, ‘अभी मैं तेलुगु सीख रही हूं, तो अगर गलती हो जाए तो माफ करना. लेकिन कोशिश करूंगी, शायद थोड़ा मिक्स बोलूं. क्या कहते हो?’. प्रियंका के सभी जवाब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Priyanka (@priyankachopra)

फिल्म को लेकर उत्साहित हैं फैंस 

फैंस उनकी मेहनत की जमकर तारीफ कर रहे हैं. लंबे समय बाद प्रियंका की भारतीय फिल्म में वापसी को लेकर उनके फैंस और बाकी दर्शक काफी उत्साहित हैं. ये पहली बार होगा जब वे बड़े पर्दे पर महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ नजर आएंगी. जिसे लेकर फैंस में जबरदस्त क्रेज है. वहीं फिल्म के डायरेक्टर राजामौली पहले ही कह चुके हैं कि ये प्रोजेक्ट उनके दिल के बेहद करीब है. अब बस फिल्म के बड़े पर्दे पर आने का इंतजार है, जिसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन उम्मीद है कि जो होगा शानदार ही होगा. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

TAGS

Priyanka Chopra

Trending news

Delhi Blast LIVE Updates: दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा, i20 कार चलाने वाला शख्स ही था डॉक्टर उमर, DNA मां के डीएनए सैंपल्स से हुआ मैच
Delhi blast
Delhi Blast LIVE Updates: दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा, i20 कार चलाने वाला शख्स ही था डॉक्टर उमर, DNA मां के डीएनए सैंपल्स से हुआ मैच
LAC पर भारत की नई चाल! 13,710 फीट की ऊंचाई पर शुरू हुआ न्योमा एयरबेस
ladakh china border
LAC पर भारत की नई चाल! 13,710 फीट की ऊंचाई पर शुरू हुआ न्योमा एयरबेस
भारतीय वायुसेना और यूएस एयरफोर्स का ज्वाइंट एक्सरसाइज क्यों है अहम?
air force
भारतीय वायुसेना और यूएस एयरफोर्स का ज्वाइंट एक्सरसाइज क्यों है अहम?
पुलवामा जैसी 'बारूदी' साजिश, पहलगाम जैसी 'क्रूर' सोच; आखिर क्या करना चाहते थे आतंकी
DNA
पुलवामा जैसी 'बारूदी' साजिश, पहलगाम जैसी 'क्रूर' सोच; आखिर क्या करना चाहते थे आतंकी
दिल्ली धमाके के 'इमाम' का DNA टेस्ट, 'व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल' क्या है?
DNA
दिल्ली धमाके के 'इमाम' का DNA टेस्ट, 'व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल' क्या है?
आतंकियों के निशाने पर था दिल्ली-लखनऊ और अहमदाबाद; ATS की जांच में खुलासा
ATS
आतंकियों के निशाने पर था दिल्ली-लखनऊ और अहमदाबाद; ATS की जांच में खुलासा
‘आतंकी दो तरह के होते हैं…’ दिल्ली धमाकों पर आखिर चिदंबरम ने क्यों कहा ऐसा?
Delhi blast
‘आतंकी दो तरह के होते हैं…’ दिल्ली धमाकों पर आखिर चिदंबरम ने क्यों कहा ऐसा?
मुजीबुर रहमान का मिटा रहे नाम, पाक की हो रही चापलूसी, युनूस सरकार को हसीन की खरी-खरी
Sheikh Hasina
मुजीबुर रहमान का मिटा रहे नाम, पाक की हो रही चापलूसी, युनूस सरकार को हसीन की खरी-खरी
पहला इंतकाम 15 दिन में, अब दूसरे की बारी... Act of War के ऐलान से सहमा पाकिस्तान!
India Pakistan News in Hindi
पहला इंतकाम 15 दिन में, अब दूसरे की बारी... Act of War के ऐलान से सहमा पाकिस्तान!
दोस्ती की पिच पर फिर जमेगा रंग, 5 दिसंबर को भारत आएंगे पुतिन, US को लगेगी मिर्च!
putin india visit
दोस्ती की पिच पर फिर जमेगा रंग, 5 दिसंबर को भारत आएंगे पुतिन, US को लगेगी मिर्च!