6 साल बाद भारतीय सिनेमा में वापसी कर रहीं प्रियंका चोपड़ा, शेयर किया नया एक्सपीरियंस, दिए फैंस के सवालों के जवाब

Priyanka Chopra Indian Cinema Comeback: आज के समय में ग्लोबल आइकन बन चुकीं प्रियंका चोपड़ा को आखिरी बार 2019 में फरहान अख्तर के साथ 2019 में आई फिल्म ‘द स्काई इज पिंक’ में देखा गया था, जिसके बाद उन्होंने बॉलीवुड से दूरी बना ली थी और हॉलीवुड में अपना सफर शुरू किया था. हालांकि, 6 साल के लंबे गैप के बाद पीसी एक बार फिर भारतीय सिनेमा का चेहरा बनने जा रही हैं, जिसको लेकर उनके फैंस भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं और उनको बड़े पर्दे पर देखने के लिए बेचैन हुए जा रहे हैं.

वे जल्द ही साउथ फिल्म इंडस्ट्री के दमदार डायरेक्टर एस एस राजामौली की अगली फिल्म ‘ग्लोबट्रॉटर’ यानी ‘SSMB 29’ में नजर आने वाली है. हाल ही में फिल्म से उनका पहला लुक भी जारी हो चुका है, जिसमें वो पीली साड़ी में और हाथ में बंदूक थामे एक्शन मोड में नजर आ रही हैं. पोस्टर को काफी पसंद किया जा रहा है और साथ ही ये भी माना जा रहा है कि ये प्रियंका का दमदार कमबैक होने जा रहा है. वहीं, पोस्टर लॉन्च से पहले प्रियंका ने अपने एक्स (पहले ट्विटर) हैंडर पर अपने फैंस से बातचीत की.

It’s still early days for me on the movie but it’s been Adiri poyindi !!!! Add Zee News as a Preferred Source Also the biryani is the best in the world in Hyderabad @manoj76807 https://t.co/RcLKvlBI4a — PRIYANKA (@priyankachopra) November 12, 2025

प्रियंका ने दिए फैंस के सवालों के जवाब

इस दौरान उन्होंने अपनी वापसी, तेलुगु सीखने के बारे में, महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ काम करने का एक्सपीरियंस बताया. प्रियंका के फैंस ने उन्हें भारतीय सिनेमा में मिस करने की बात कही. एक फैन ने लिखा, ‘‘ग्लोबट्रॉटर’ सिर्फ शुरुआत हो’. इस पर प्रियंका ने जवाब दिया, ‘भगवान की कृपा से मैं दुनिया भर में बेहतरीन काम करना चाहती हूं. आप सबके सपोर्ट से लगता है कि कुछ भी मुमकिन है’. जब एक फैन ने पूछा, ‘क्या ये ‘नया पीसीजे एरा’ है’, तो उन्होंने कहा, ‘उम्मीद है कि ये मेरे भारतीय सिनेमा में वापसी का दौर होगा’.

क्या टॉलीवुड में काम करना मुश्किल है?

जब प्रियंका से पूछा गया, ‘उन्हें तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री और बिरयानी कैसी लगी?’, तो उन्होंने इसका मजेदार जवाब देते हुए लिखा, ‘फिल्म के लिए अभी शुरुआती दिन हैं लेकिन सब कुछ अमेजिंग हैं और हैदराबाद की बिरयानी तो दुनिया की सबसे बेहतरीन बिरयानी है’. जब एक फैन ने पूछा, ‘क्या राजामौली और टॉलीवुड में काम करना मुश्किल है?’, तो उन्होंने कहा, ‘न तो राजामौली सर के साथ काम करना मुश्किल था और न ही टॉलीवुड में. लेकिन दोनों ने मेरी जिंदगी बदल दी’. उनके ये जवाब फैंस को खूब पसंद आए.

Hopefully a new era and my return to Indian films. I’m not sure. But I know it will be incredible @jain_salonii https://t.co/JYqnvprWog — PRIYANKA (@priyankachopra) November 12, 2025

तेलुगु भाषा बोलने का कैसा रहा एक्सपीरियंस?

तेलुगु डायलॉग बोलने के एक्सपीरियंस के बारे में प्रियंका ने बताया, ‘ये मेरी पहली भाषा नहीं है लेकिन एस एस राजामौली सर बहुत मदद करते हैं. मुझे पूरा यकीन है कि मैं अपने तेलुगु डायलॉग अच्छे से बोल पाऊंगी और आपकी उम्मीदों पर खरी उतरूंगी’. एक और फैन ने पूछा, ‘क्या वे इवेंट में तेलुगु में बात करेंगी’, तो उन्होंने इसके जवाब में कहा, ‘अभी मैं तेलुगु सीख रही हूं, तो अगर गलती हो जाए तो माफ करना. लेकिन कोशिश करूंगी, शायद थोड़ा मिक्स बोलूं. क्या कहते हो?’. प्रियंका के सभी जवाब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

फिल्म को लेकर उत्साहित हैं फैंस

फैंस उनकी मेहनत की जमकर तारीफ कर रहे हैं. लंबे समय बाद प्रियंका की भारतीय फिल्म में वापसी को लेकर उनके फैंस और बाकी दर्शक काफी उत्साहित हैं. ये पहली बार होगा जब वे बड़े पर्दे पर महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ नजर आएंगी. जिसे लेकर फैंस में जबरदस्त क्रेज है. वहीं फिल्म के डायरेक्टर राजामौली पहले ही कह चुके हैं कि ये प्रोजेक्ट उनके दिल के बेहद करीब है. अब बस फिल्म के बड़े पर्दे पर आने का इंतजार है, जिसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन उम्मीद है कि जो होगा शानदार ही होगा.