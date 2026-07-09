प्रियंका चोपड़ा ने शेयर किया 'The Cycle Of Love' का ट्रेलर, प्यार और इमोशन से भरपूर है कहानी

ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा एक बार से खबरों में छाए हुई हैं. लेकिन इस बार वजह उनकी कोई नई फिल्म नहीं, बल्कि बतौर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री 'द साइकिल ऑफ लव' (The Cycle Of Love) है. गुरुवार, 9 जुलाई को प्रियंका ने इस डॉक्यूमेंट्री का ट्रेलर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया, जिसके बाद ये तेजी से वायरल हो गया. ट्रेलर में एक ऐसी रियल लाइफ लव स्टोरी देखने को मिली, जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगती. ये डॉक्यूमेंट्री इंडियन आर्टिस्ट पी. महानंदिया की लाइफ पर बेस्ड है, जिन्होंने अपने प्यार को पाने के लिए हजारों किलोमीटर का सफर सिर्फ साइकिल से तय किया था.
'द साइकिल ऑफ लव' की कहानी साल 1970 की एक रियल स्टोरी है. उस दौर में इंडियन आर्टिस्ट पी. महानंदिया को स्वीडन की रहने वाली चार्लोट वॉन शेडविन से प्यार हो गया था. दोनों की मुलाकात इंडिया में हुई और धीरे-धीरे ये रिश्ता गहरे प्यार में बदल गया. जब चार्लोट अपने देश लौट गईं, तब महानंदिया ने हार नहीं मानी.
चार्लोट के जाने के बाद, पी. महानंदिया ने हवाई जहाज या किसी दूसरे साधन की जगह अपनी साइकिल चुनी और भारत से स्वीडन तक करीब 6,000 मील यानी लगभग 10,000 किलोमीटर का सफर तय किया. कई देशों से गुजरते हुए उन्होंने ये लंबा सफर सिर्फ अपने प्यार तक पहुंचने के लिए पूरा किया. ये अनोखी और इंस्पिरेशनल स्टोरी को इस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया जाएगा.
When I first heard the story of the extraordinary journey of @PKMahanandia1 riding a cycle across continents for love, I was immediately stunned. It’s one of those rare, almost unbelievable true stories that stays with you long after you hear it. Directed by #orlandovoneinsiedel,… pic.twitter.com/pXAMjvTGAB
— PRIYANKA (@priyankachopra) July 9, 2026
डॉक्यूमेंट्री का ट्रेलर काफी इमोशनल है, इसमें प्यार, मुश्किलें, उम्मीदें और इंसानी जज्बे को बेहद खूबसूरती से दिखाया गया है. ट्रेलर देखकर साफ महसूस होता है कि ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, बल्कि अपने सपनों और रिश्तों के लिए हर मुश्किल का सामना करने की कहानी भी है. खूबसूरत लोकेशन, शानदार सिनेमैटोग्राफी और दिल को छू लेने वाले पल ट्रेलर को और खास बनाते हैं. सोशल मीडिया पर ट्रेलर आने के बाद फैंस इसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं. कई लोगों का कहना है कि लंबे समय बाद इतनी सच्ची और दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी देखने को मिलेगी.
ट्रेलर शेयर करने के साथ ही प्रियंका चोपड़ा ने एक्स पर इसकी रिलीज डेट की भी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि 'द साइकिल ऑफ लव' अमेरिका में 28 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी, जबकि यूनाइटेड किंगडम में इसे 18 सितंबर को रिलीज किया जाएगा. प्रियंका ने ये भी बताया कि दूसरे देशों में फिल्म कब रिलीज होगी, इसकी जानकारी जल्द ही शेयर की जाएगी. इस अनाउंसमेंट के बाद दुनियाभर में मौजूद उनके फैंस इस डॉक्यूमेंट्री का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
प्रियंका चोपड़ा इन दिनों सिर्फ फिल्मों को बना ही नहीं कर रहीं, बल्कि अपने एक्टिंग प्रोजेक्ट्स में भी लगातार बिजी हैं. हाल ही में उनकी हॉलीवुड एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'द ब्लफ' खबरों का हिस्सा रही थी. इसके अलावा, उनके पास कई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी हैं. प्रियंका पिछले कुछ सालों से लगातार हॉलीवुड में काम कर रही हैं और अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं. अब वो ऐसे प्रोजेक्ट्स सिलेक्ट कर रही हैं, जिनमें दमदार कहानियां और अलग टॉपिक देखने को मिलें. 'द साइकिल ऑफ लव' को सपोर्ट करना भी उसका ही एक हिस्सा है.
हॉलीवुड में सफलता हासिल करने के बाद, प्रियंका चोपड़ा जल्द ही इंडियन सिनेमा में भी वापसी करने जा रही हैं. वो निर्देशक एस.एस. राजामौली की मोस्ट पॉपुलर फिल्म 'वाराणसी' में नजर आएंगी. इस फिल्म में उनके साथ साउथ सुपरस्टार महेश बाबू मुख्य भूमिका निभा रहे हैं. खबरों के मुताबिक, प्रियंका फिल्म में मंदाकिनी नाम का अहम किरदार निभाएंगी. इस प्रोजेक्ट को लेकर भी फैंस काफी एक्साइटेड हैं.