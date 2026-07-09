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प्रियंका चोपड़ा ने शेयर किया 'The Cycle Of Love' का ट्रेलर, प्यार और इमोशन से भरपूर है कहानी

The Cycle Of Love Trailer Out: ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा द्वारा प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्री 'द साइकिल ऑफ लव' का ट्रेलर रिलीज हो चुका है. इस फिल्म में आपको एक अनोखे प्यार की कहानी देखने को मिलेगी. जानिए कब और कहां रिलीज होगी डॉक्यूमेंट्री?

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 09, 2026, 09:27 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 09:27 PM IST
प्रियंका चोपड़ा ने शेयर किया 'The Cycle Of Love' का ट्रेलर, प्यार और इमोशन से भरपूर है कहानी

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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