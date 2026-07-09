प्रियंका चोपड़ा ने शेयर किया 'The Cycle Of Love' का ट्रेलर, प्यार और इमोशन से भरपूर है कहानी

ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा एक बार से खबरों में छाए हुई हैं. लेकिन इस बार वजह उनकी कोई नई फिल्म नहीं, बल्कि बतौर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री 'द साइकिल ऑफ लव' (The Cycle Of Love) है. गुरुवार, 9 जुलाई को प्रियंका ने इस डॉक्यूमेंट्री का ट्रेलर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया, जिसके बाद ये तेजी से वायरल हो गया. ट्रेलर में एक ऐसी रियल लाइफ लव स्टोरी देखने को मिली, जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगती. ये डॉक्यूमेंट्री इंडियन आर्टिस्ट पी. महानंदिया की लाइफ पर बेस्ड है, जिन्होंने अपने प्यार को पाने के लिए हजारों किलोमीटर का सफर सिर्फ साइकिल से तय किया था.