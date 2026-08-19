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प्रियंका चोपड़ा की वायरल हो रहीं कुछ तस्वीरें! बेटी मालती नहीं... ग्लोबल एक्ट्रेस के हाथ में पड़ी ये चींज खींच रही लोगों का ध्यान

Priyanka Chopra Viral Photos: ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा ने अपने बिजी शेड्यूल के बीच अपनी फैमिली के साथ सुकून के कुछ पल बिताए हैं, जिसकी तस्वीरें उन्होंने अपने फैंस के साथ भी शेयर की, जिनमें उनके निक जोनस और बेटी मालती की कई बेहद प्यारी तस्वीरें शामिल है, लेकिन इन तस्वीरों में एक ऐसी ही फोटो है, जो सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही है.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 19, 2026, 11:25 AM IST|Updated: Aug 19, 2026, 11:29 AM IST
प्रियंका चोपड़ा की वायरल हो रहीं कुछ तस्वीरें! बेटी मालती नहीं... ग्लोबल एक्ट्रेस के हाथ में पड़ी ये चींज खींच रही लोगों का ध्यान
Image Credit: प्रियंका चोपड़ा के हाथ में पड़ी ये चींज खींच रही ध्यान (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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