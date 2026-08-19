/प्रियंका चोपड़ा की वायरल हो रहीं कुछ तस्वीरें! बेटी मालती नहीं... ग्लोबल एक्ट्रेस के हाथ में पड़ी ये चींज खींच रही लोगों का ध्यान

हिंदी और साउथ सिनेमा से लेकर ग्लोबली अपनी पहचान बना चुकीं प्रियंका चोपड़ा अक्सर काम के सिलसिले में दुनिया भर के अलग-अलग देशों का सफर करती रहती हैं. कई प्रोजेक्ट्स में बिजी होने के बावजूद वे अपने परिवार के लिए समय निकालना बिल्कुल नहीं भूलतीं. हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ बेहद खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों में वे अपने पति निक जोनस और क्यूट बेटी मालती मैरी चोपड़ा जोनस के साथ फुर्सत के पल बिताती नजर आ रही हैं. सभी तस्वीरों को काफी पसंद किया जा रहा है.
इन तस्वीरों को शेयर करते हुए प्रियंका ने अपने बिजी शेड्यूल का जिक्र किया और घर वापस लौटने की खुशी भी जाहिर की. उन्होंने कैप्शन में लिखा कि पिछले कुछ हफ्तों से वे दुनिया के कई कोनों में घूम रही थीं और अब जाकर उन्हें कुछ पल के लिए घर पर सुकून मिला है. उनकी इस पोस्ट में ग्लैमरस लाइफस्टाइल के साथ-साथ परिवार के साथ बिताए गए सादे और प्यारे पलों का बेहतरीन तालमेल देखने को मिल रहा है. फैंस लगातार इन तस्वीरों पर प्यार लुटा रहे हैं और उनके स्ट्रॉन्ग फैमिली कनेक्शन की तारीफ कर रहे हैं.
शेयर की गई तस्वीरों में जहां एक तरफ प्रियंका ब्लैक कलर के बेहद खूबसूरत लिबास में नजर आ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ निक जोनस स्विमिंग पूल में आराम फरमाते दिख रहे हैं. हालांकि, इन सब के बीच पूरी महफिल उनकी नन्ही बेटी मालती ने लूट ली. एक तस्वीर में प्रियंका मालती को गोद में लिए हुए हैं और बेटी मजे से स्नैक्स खाती नजर आ रही हैं. वहीं, एक और फोटो में मालती इंडियन ट्रेडिशनल चनिया चोली पहने हुए बिल्कुल नन्ही ‘देसी गर्ल’ लग रही हैं. मालती का ये लुक फैंस को खूब भा रहा है, जिसे खूब प्यार मिल रहा है.
इतना ही नहीं, प्रियंका ने अपनी पोस्ट में परिवार के रिलीजियस और स्पिरिचुअल पलों की झलक भी साझा की है. एक फोटो में मालती लैवेंडर रंग की सुंदर फ्रॉक पहनकर अपने दिवंगत नानाजी यानी डॉक्टर अशोक चोपड़ा की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करती नजर आ रही हैं. इसके अलावा एक और फोटो में मालती घर के खूबसूरत मंदिर के आगे सिर झुकाए खड़ी हैं. इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए प्रियंका ने बड़े प्यार से लिखा ‘जय जय भगवानजी’. नन्ही उम्र में मालती के ये गहरे संस्कार लोगों का दिल छू रहे हैं.
इस पूरे फोटोशूट में एक और खास चीज ने फैंस का ध्यान अपनी तरफ खींचा और वो था प्रियंका चोपड़ा का मंगलसूत्र. प्रियंका ने अपने इस ट्रेडिशनल मंगलसूत्र को गले में पहनने की जगह बड़ी ही खूबसूरती से अपनी कलाई पर ब्रेसलेट की तरह बांध रखा था. मालती को सीने से लगाए हुए प्रियंका का ये यूनिक और प्यारा अंदाज भारतीय परंपरा और मॉडर्न स्टाइल के बेहतरीन मेल को दिखाता है. शादी के सालों बाद भी प्रियंका जिस तरह अपनी संस्कृति से जुड़ी हुई हैं, लोग सोशल मीडिया पर उनके इस अंदाज की जमकर तारीफ कर रहे हैं.
प्रियंका चोपड़ा ने दिसंबर 2018 में अमेरिकी सिंगर और एक्टर निक जोनस से शादी की थी. इसके बाद जनवरी 2022 में सरोगेसी के जरिए उनके घर नन्ही मालती का जन्म हुआ था. वर्कफ्रंट की बात करें तो प्रियंका चोपड़ा अब भारतीय सिनेमा में भी एक बड़ा धमाका करने की तैयारी में हैं. वे जल्द ही साउथ सिनेमा के सबसे मशहूर डायरेक्टर एसएस राजामौली की आने वाली बड़ी फिल्म ‘वाराणसी’ में नजर आने वाली हैं. इस फिल्म में उनके साथ महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन जैसे दिग्गज सितारे भी लीड रोल में नजर आएंगे.