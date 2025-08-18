प्रियंका चोपड़ा की बहन मनारा ने फिल्म में साइको बन ऑडियंस को किया था गुमराह, प्यार में इस तरह थीं दीवानी!

बॉलीवुड में हर साल कई फिल्में बनाई जाती है जिनको ऑडियंस से अलग-अलग रिस्पांस मिलते हैं मगर आज हम एक ऐसी फिल्म की बात कर रहे हैं जिसने 11 साल पहले लोगों के होश उड़ा दिए थे. इस फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने कहानी के अंत तक सस्पेंस बनाए रखा था जिसने फैंस के मन में क्यूरोसिटी पैदा कर दी थी. ये एक रोमांटिक फिल्म थी मगर इसकी कहानी थ्रिलर और सस्पेंस से भरपूर थी. इस फिल्म में तीन हीरोइन और एक हीरो था और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी इस मूवी ने अपने बजट से कई ज्यादा कमाई की थी.

तो चलिए सस्पेंस खत्म करते हुए बताते हैं फिल्म का नाम, आज हम जिस मूवी की बात कर रहे हैं वो साल 2014 में रिलीज हुई फिल्म 'जिद' है. इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा की बहन और एक्ट्रेस मनारा चोपड़ा, एक्टर करणवीर शर्मा, सीरत कपूर और श्रद्धा दास मुख्य भूमिका में नजर आए थे. फिल्म की कहानी एक मर्डर के आसपास घूमती रहती है जिसका शक बाकि सभी कलाकारों पर बना रहता है. फिल्म 'जिद' में मनारा चोपड़ा एक साइको गर्ल का किरदार निभाती हुई नजर आती हैं जो लोगों से प्यार चाहती है जिसके लिए वो कई अजीब चीजें करती है.

इस फिल्म की कहानी को देखकर आप अंत तक मर्डरर का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं. कई लोगों को मनारा के किरदार माया पर शक होता है तो किसी को रॉनी पर, मगर कहानी के हर मोड़ पर आपका अंदाजा गलत साबित हो जाता है. फिल्म 'जिद' की न सिर्फ कहानी ने बल्कि गानों ने भी फैंस को खूब इंप्रेस किया था. इस मूवी के सारे गाने लगभग हिट रहे थे जिन्हें लोग आज भी सुनना पसंद करते हैं. वहीं इस फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने लगभग 8 करोड़ रुपए के बजट में तैयार किया था और इस मूवी ने उस समय 14 करोड़ का अच्छा खासा बिजनेस किया था. इन दिनों ये फिल्म डिजिटल प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है.