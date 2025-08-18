प्रियंका चोपड़ा की बहन मनारा ने फिल्म में साइको बन ऑडियंस को किया था गुमराह, प्यार में इस तरह थीं दीवानी!
Advertisement
trendingNow12885969
Hindi Newsबॉलीवुड

प्रियंका चोपड़ा की बहन मनारा ने फिल्म में साइको बन ऑडियंस को किया था गुमराह, प्यार में इस तरह थीं दीवानी!

Bollywood: अपने बजट से दोगुना कमाई करने वाली इस रोमांटिक फिल्म में जबरदस्त सस्पेंस का तड़का देख अच्छे- अच्छों के पसीने छूट गए थे. आज भी इस फिल्म की कहानी लोगों को सरप्राइज कर देती है.

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Aug 18, 2025, 11:18 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

प्रियंका चोपड़ा की बहन मनारा ने फिल्म में साइको बन ऑडियंस को किया था गुमराह, प्यार में इस तरह थीं दीवानी!

बॉलीवुड में हर साल कई फिल्में बनाई जाती है जिनको ऑडियंस से अलग-अलग रिस्पांस मिलते हैं मगर आज हम एक ऐसी फिल्म की बात कर रहे हैं जिसने 11 साल पहले लोगों के होश उड़ा दिए थे. इस फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने कहानी के अंत तक सस्पेंस बनाए रखा था जिसने फैंस के मन में क्यूरोसिटी पैदा कर दी थी. ये एक रोमांटिक फिल्म थी मगर इसकी कहानी थ्रिलर और सस्पेंस से भरपूर थी. इस फिल्म में तीन हीरोइन और एक हीरो था और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी इस मूवी ने अपने बजट से कई ज्यादा कमाई की थी.

तो चलिए सस्पेंस खत्म करते हुए बताते हैं फिल्म का नाम, आज हम जिस मूवी की बात कर रहे हैं वो साल 2014 में रिलीज हुई फिल्म 'जिद' है. इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा की बहन और एक्ट्रेस मनारा चोपड़ा, एक्टर करणवीर शर्मा, सीरत कपूर और श्रद्धा दास मुख्य भूमिका में नजर आए थे. फिल्म की कहानी एक मर्डर के आसपास घूमती रहती है जिसका शक बाकि सभी कलाकारों पर बना रहता है. फिल्म 'जिद' में मनारा चोपड़ा एक साइको गर्ल का किरदार निभाती हुई नजर आती हैं जो लोगों से प्यार चाहती है जिसके लिए वो कई अजीब चीजें करती है.

यह भी पढ़ें: ज्यादा हो गया? अब…, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की मच अवेटेड डॉक्यूमेंट्री का फर्स्ट लुक हुआ रिवील!

इस फिल्म की कहानी को देखकर आप अंत तक मर्डरर का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं. कई लोगों को मनारा के किरदार माया पर शक होता है तो किसी को रॉनी पर, मगर कहानी के हर मोड़ पर आपका अंदाजा गलत साबित हो जाता है. फिल्म 'जिद' की न सिर्फ कहानी ने बल्कि गानों ने भी फैंस को खूब इंप्रेस किया था. इस मूवी के सारे गाने लगभग हिट रहे थे जिन्हें लोग आज भी सुनना पसंद करते हैं. वहीं इस फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने लगभग 8 करोड़ रुपए के बजट में तैयार किया था और इस मूवी ने उस समय 14 करोड़ का अच्छा खासा बिजनेस किया था. इन दिनों ये फिल्म डिजिटल प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

डिजिटल पत्रकार और बॉलीवुड जानकार हैं, बॉलीवुड सेगम...और पढ़ें

TAGS

manara chopramanara chopra debut film zidPriyanka ChopraVivek Agnihotri films

Trending news

मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विपक्ष लामबंद, संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी
gyanesh kumar
मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विपक्ष लामबंद, संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी
महाराष्ट्र के राज्यपाल, उपराष्ट्रपति बनते हैं तो... संजय राउत ने समर्थन पर क्या कहा?
CP Radhakrishnan
महाराष्ट्र के राज्यपाल, उपराष्ट्रपति बनते हैं तो... संजय राउत ने समर्थन पर क्या कहा?
एनडीए के VP पद के उम्‍मीदवार सीपी राधाकृष्‍णन को तमिलनाडु का मोदी क्‍यों कहा जाता है
CP Radhakrishnan
एनडीए के VP पद के उम्‍मीदवार सीपी राधाकृष्‍णन को तमिलनाडु का मोदी क्‍यों कहा जाता है
हैदराबाद में श्रीकृष्ण शोभा यात्रा के दौरान हादसा, करंट लगने से 5 लोगों की मौत
Hyderabad
हैदराबाद में श्रीकृष्ण शोभा यात्रा के दौरान हादसा, करंट लगने से 5 लोगों की मौत
Jammu and Kashmir: श्रीनगर की फेमस सूफी दरगाह पर RSS के दिग्गज नेता ने चढ़ाई चादर
Indresh Kumar
Jammu and Kashmir: श्रीनगर की फेमस सूफी दरगाह पर RSS के दिग्गज नेता ने चढ़ाई चादर
Aaj Ki Taza Khabar Live: मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग का विचार, विपक्ष कर रहा तैयारी
#Breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग का विचार, विपक्ष कर रहा तैयारी
INDIA गठबंधन उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर चर्चा कर सकता है, किसके हाथ लगेगी बाजी?
UPA
INDIA गठबंधन उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर चर्चा कर सकता है, किसके हाथ लगेगी बाजी?
उपराष्ट्रपति चुनाव:BJP ने चली ऐसी चाल, विपक्ष में पड़ जाएगी फूट? किसकी बढ़ेगी मुसीबत
vice president election
उपराष्ट्रपति चुनाव:BJP ने चली ऐसी चाल, विपक्ष में पड़ जाएगी फूट? किसकी बढ़ेगी मुसीबत
राधाकृष्णन नाम के पीछे की कहानी, NDA के VP उम्मीदवार की मां ने किया बड़ा खुलासा
CP Radhakrishnan
राधाकृष्णन नाम के पीछे की कहानी, NDA के VP उम्मीदवार की मां ने किया बड़ा खुलासा
भीषण बारिश के बाद अब राहत भरी खबर, यहां बरसात से मिलेगा छुटकारा, खिलेगी धूप
Weather
भीषण बारिश के बाद अब राहत भरी खबर, यहां बरसात से मिलेगा छुटकारा, खिलेगी धूप
;