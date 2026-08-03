ग्लोबल स्टार, लेकिन दिल से देसी! प्रियंका चोपड़ा ने बेटी मालती को सिखाए दुर्गा सप्तशती के मंत्र; वीडियो वायरल

Priyanka Chopra Viral Video With Daughter: बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा भले ही आज ग्लोबल स्टार बन चुकी हों, लेकिन उनका भारत से लगाव आज भी काफी गहरा है. इसी वजह से वह अपनी बेटी मालती को बचपन से ही भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक परंपराओं से रूबरू कराती रहती हैं.
प्रियंका चोपड़ा न केवल एक शानदार अभिनेत्री हैं, बल्कि अपनी बेटी मालती मैरी चोपड़ा जोनस के लिए एक बहुत ही अच्छी मां भी हैं. हाल ही में प्रियंका चोपड़ा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह मालती को दुर्गा सप्तशती के मंत्र सिखाती नजर आ रही हैं. वीडियो में प्रियंका अपनी बेटी को बड़े प्यार से गोद में लेकर मंत्रों का उच्चारण करवा रही हैं.
इंस्टाग्राम पर शेयर इस पोस्ट के जरिए प्रियंका चोपड़ा ने अपनी दो अलग-अलग शख्सियतों—'मामा' (Mama) और 'मामासिटा' (Mamacita)—का खुलासा किया है. वीडियो के पहले हिस्से में, जहां वह एक मां के रूप में मालती को संस्कार देती दिख रही हैं, वहीं दूसरे हिस्से में वह एक खूबसूरत ड्रेस पहनकर डांस फ्लोर पर अपना ग्लैमरस अंदाज बिखेरती नजर आ रही हैं.
बता दें कि प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने साल 2018 में जोधपुर के उम्मेद भवन पैलेस में एक शानदार शाही फंक्शन में सात फेरे लिए थे. इसके बाद 15 जनवरी, 2022 को सरोगेसी के जरिए उनके घर बेटी मालती का जन्म हुआ. तब से यह कपल अक्सर अपनी बेटी के साथ बिताए गए खुशनुमा पलों की झलकियां सोशल मीडिया पर फैंस के साथ शेयर करता रहता है.
हाल ही में प्रियंका ने मालती और उनकी नानी डॉ. मधु चोपड़ा के बीच के खूबसूरत बॉन्ड की तस्वीर भी शेयर की थी. इसके अलावा, एक मजेदार वीडियो में मालती टीवी पर अपनी मम्मी का मशहूर गाना 'तूने मारी एंट्रियां' (फिल्म 'गुंडे' से) बड़े चाव से देखती हुई नजर आईं. इस खास पल को शेयर करते हुए प्रियंका ने हैरानी जताते हुए कैप्शन में लिखा, 'किसने सोचा होगा?'