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ग्लोबल स्टार, लेकिन दिल से देसी! प्रियंका चोपड़ा ने बेटी मालती को सिखाए दुर्गा सप्तशती के मंत्र; वीडियो वायरल

Priyanka Chopra Viral Video With Daughter: ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा ने अपनी बेटी मालती मैरी को 'दुर्गा सप्तशती' के मंत्र सिखाते हुए एक बेहद प्यारा इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में मां और बेटी की क्यूट बॉन्डिंग देखने को मिल रही है. इस वीडियो को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं.

Written ByKajol Gupta
Published: Aug 03, 2026, 11:14 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 11:16 PM IST
ग्लोबल स्टार, लेकिन दिल से देसी! प्रियंका चोपड़ा ने बेटी मालती को सिखाए दुर्गा सप्तशती के मंत्र; वीडियो वायरल

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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