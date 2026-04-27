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Hindi Newsबॉलीवुडमीरा नायर की अपकमिंग बायोपिक में हुई प्रियंका चोपड़ा की एंट्री, कैमियो रोल में दिखाई देंगी ग्लोबल स्टार?

मीरा नायर की अपकमिंग बायोपिक में हुई प्रियंका चोपड़ा की एंट्री, कैमियो रोल में दिखाई देंगी ग्लोबल स्टार?

मीरा नायर काफी समय से अमृता शेरगिल की बायोपिक पर काम कर रही हैं, जिसके लिए वो हर किरदार का चयन बहुत ही सोच समझकर कर रही हैं. इसी बीच अब खबर आई है कि उनकी इस मोस्ट अवेटेड बायोपिक में ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा की एंट्री हो गई है, जिसमें वो कैमियो कर सकती हैं. 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Apr 27, 2026, 11:58 AM IST
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मीरा नायर की अपकमिंग बायोपिक में हुई प्रियंका चोपड़ा की एंट्री, कैमियो रोल में दिखाई देंगी ग्लोबल स्टार?

एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा की पॉपुलैरिटी ग्लोबल प्लेटफॉर्म से लेकर घरेलू इंडस्ट्री में हर दिन बढ़ती ही जा रही है, जबसे एक्ट्रेस ने इंडियन फिल्मों में अपना कमबैक किया है, तब से उनका नाम कई नए और बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़ चुका है. प्रियंका जल्द ही एसएस राजामौली की अपकमिंग फिल्म वाराणसी से साउथ सिनेमा में एंट्री करेंगी. इस फिल्म में वो सुपरस्टार महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ नजर आएंगी. वहीं ‘देसी गर्ल’ के फैंस के लिए अब एक और गुड न्यूज सामने आई है. खबरों के अनुसार, प्रियंका चोपड़ा फेमस हंगेरियन-इंडियन फिल्ममेकर मीरा नायर के साथ कोलेब कर सकती हैं. 

खबरों के मुताबिक, प्रियंका चोपड़ा मीरा नायर की अपकमिंग बायोपिक ड्रामा अमृता शेरगिल में एक स्पेशल रोल निभाते हुए नजर आ सकती हैं. हालांकि, इस खबर को लेकर मीरा नायर और प्रियंका चोपड़ा की ओर से अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है. 

 

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स्पेशल कैमियो की शूटिंग पूरी!
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस बायोपिक में मीरा नायर पेंटर अमृता शेर-गिल की जिंदगी से जुड़ी अहम चीजों के बारे में दिखाएंगी, जो हंगरी, इंडिया और फ्रांस जैसे शहरों के आसपास घूमती है. इस बायोपिक में इस स्पेशल पार्ट के लिए मीरा ने प्रियंका चोपड़ा को अप्रोच किया है. खबरों के मुताबिक, प्रियंका ने इस कैमियो के लिए पिछले हफ्ते शूटिंग भी पूरी कर ली है. एक्ट्रेस हाल ही में अपनी अपकमिंग फिल्म ‘वारणसी’ के लिए हैदराबाद आई थीं, इसके बाद वो अमृतसर गईं और दो दिनों की शूटिंग की. 

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मीरा नायर ड्रीम प्रोजेक्ट
इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो, मीरा नायर पिछले कई साल से इस बायोपिक पर काम कर रही हैं, ये उनके लिए किसी जुनून से कम नहीं है. साल 2020 में 'अ सूटेबल बॉय' की रिलीज के बाद ही इस फिल्म की अनाउंसमेंट की गई थी. ये फिल्म अमृता शेरगिल के 1915 से 1941 तक के सफर को पर्दे पर उतारेगी, जिसमें इंडिया, हंगरी और फ्रांस जैसे शहर शामिल हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, मीरा ने कई अन्य निर्माताओं को इस पीरियड ड्रामा में साथ देने के लिए मनाने में लगभग 7 बिता दिए.

 

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कौन होगी लीड एक्ट्रेस?
अमृता शेरगिल की इस बायोपिक में तब्बू जैसी बड़ी और वर्सेटाइल एक्ट्रेस को कास्ट करने के बाद इसकी पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा बढ़ गई है. वहीं इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है. खबरों के अनुसार, इस बायोपिक में लगभग 15 से ज्यादा बड़े कलाकारों के शामिल होने की उम्मीद है. वहीं प्रियंका चोपड़ा पहले ही ऐतराज, क्रिश, दोस्ताना, कमीने, 7 खून माफ, डॉन, अग्निपथ, बर्फी!, दिल धड़कने दो और बाजीराव मस्तानी जैसी सुपरहिट फिल्में दे चुकी हैं. साल 2016 में जय गंगाजल के बाद, उन्होंने इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में अपनी एक खास पहचान बना ली और कई हिट शो में काम किया. 

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