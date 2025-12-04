Advertisement
‘काल्कि 2’ में दीपिका पादुकोण को रिप्लेस करेंगी प्रियंका चोपड़ा? होंगी प्रभास की फिल्म की नई SUM‑80, ‘तारणहार’ को जन्म देकर बचाएंगी दुनिया

Kalki 2 Update: 2024 की सबसे महंगी फिल्मों में से एक ‘कल्कि 2898 AD’ ने बॉक्स ऑफिस पर हिलाते हुए धमाकेदार कमाई भी की थी. इस फिल्म में कई कलाकार एक साथ नजर आए थे, जिनमें दीपिका पादुकोण भी शामिल थीं. हालांकि, अब उनको इस फिल्म से बाहर कर दिया गया. ऐसे में खबर आ रही है कि उनकी जगह प्रियंका चोपड़ा ले सकती हैं.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Dec 04, 2025, 06:21 AM IST
Kalki 2898 AD 2 Update: नाग अश्विन के डायरेक्शन में बनी एपिक साइंस-फिक्शन ‘कल्कि 2898 AD’ पिछले साल रिलीज होने वाली सबसे बड़ी फिल्म थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई की थी. इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, कमल हासन, प्रभास और दिशा पटानी जैसे कई शानदार कलाकार नजर आए थे, जिनमें से एक दीपिका पादुकोण भी थी. जिन्होंने फिल्म में ‘सुमति उर्फ ​​SUM-80’ का किरदार निभाया था, जो दुनिया बचाने वाले तारणहार ‘कल्कि’ को जन्म देने वाली हैं और प्रभास उनको दुश्मनों से बचाता है. 

हालांकि, पिछले साल सितंबर में दीपिका ने बेटी दुआ को जन्म दिया, जिसके बाद उन्होंने अपने काम करने के तरीके में थोड़ा बदलाव किया है. वे काफी समय से 8 घंटे शूटिंग वाली शर्त को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं. ऐसे में पहले उनको संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म ‘स्पीरिट’ से हाथ धोना पड़ा. उसके बाद उनको ‘कल्कि 2’ से भी बाहर कर दिया गया. ऐसे में हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि अब कौन फिल्म की नई ‘सुमति उर्फ ​​SUM-80’ होंगीं, जो दुनिया बचाने वाले तारणहार ‘कल्कि’ को जन्म देगी? 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

क्या प्रियंका चोपड़ा करेंगी रिप्लेस? 

इसी बीच प्रियंका चोपड़ा का नाम सामने आ रहा है, जो जल्द ही एस एस राजामौली की फिल्म ‘वाराणसी’ में महेश बाबू के साथ नजर आने वाली हैं. हालांकि, मेकर्स ने अभी तक किसी भी नाम की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स जोर पकड़ रही हैं कि प्रियंका चोपड़ा इस रोल की सबसे मजबूत दावेदार बनकर सामने आई हैं. बताया जा रहा है कि प्रियंका की इंटरनेशनल फैन फॉलोइंग उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है. इसी वजह से उनके नाम को लेकर सबसे ज्यादा उम्मीदें जताई जा रही हैं.

इन एक्ट्रेस के नाम पर भी हो रही चर्चा

प्रियंका के अलावा आलिया भट्ट, साई पल्लवी और अनुष्का शेट्टी के नाम भी चर्चा में है. नाग अश्विन के डायरेक्शन में बनने वाली इस सीक्वल फिल्म के लिए टीम ऐसी एक्ट्रेस चाहती है, जो प्रभास की स्टार पावर के साथ मैच कर सके और कहानी को अगले लेवल तक ले जाए. रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि फिल्म का स्केल काफी बड़ा होने वाला है, इसलिए मेकर्स किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते. इसी के चलते वे हर नाम पर सोच-समझकर फैसला कर रहे हैं और ऐसे में सभी के मन में प्रियंका चोपड़ा का नाम आ रहा है. 

मेकर्स ने ऑफिशियली किया था ऐलान

कुछ समय पहले फिल्म के मेकर्स ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर पोस्ट करके दीपिका के ‘काल्कि 2’ से बाहर होने की पुष्टि की थी. पोस्ट में लिखा था कि फिल्म ‘काल्कि 2898 एडी’ जैसी बड़ी प्रोजेक्ट के लिए पूरा कमिटमेंट जरूरी है. इसलिए सोच-समझकर ये फैसला लिया गया है कि दीपिका अब इस सीक्वल का हिस्सा नहीं होंगी. मेकर्स ने आगे ये भी लिखा कि वे दीपिका के भविष्य के कामों के लिए उन्हें शुभकामनाएं देते हैं. इस ऐलान के बाद सोशल मीडिया पर काफी चर्चा देखने को मिली थी और सभी को हैरानी भी हुई थी. 

8 घंटे काम की शर्त और प्रॉफिट के चलते हाथ से निकली फिल्म 

इसके बाद बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें दावा किया गया कि दीपिका को फिल्म से इसलिए हटाया गया क्योंकि उन्होंने अपनी फीस में 25 प्रतिशत बढ़ोतरी की मांग की थी. इतना ही नहीं, उन्होंने सेट पर सिर्फ 8 घंटे काम करने की शर्त भी रखी थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक मेकर्स ने बातचीत कर समझौता करने की कोशिश की, लेकिन दीपिका अपनी शर्तों पर अड़ी रहीं. कहा जा रहा है कि दोनों तरफ से बातचीत काफी देर चली, लेकिन आखिर में समझौता नहीं हो पाया और अलग होने का फैसला ले लिया गया.

