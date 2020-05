Priyanka Chopra के चाचा को चाकू दिखाकर बदमाशों ने लूटा, पढ़ें- बहन Meera Chopra का ट्वीट

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) की चचेरी बहन मीरा चोपड़ा (Meera Chopra) ने एक बेहद चौंकाने वाली खबर शेयर की है. इस खबर ने सबको हैरान कर दिया है. मीरा चोपड़ा ने एक ट्वीट कर बताया कि दिल्ली में उनके पिता के साथ लूटपाट हुई है. अपने ट्वीट में मीरा ने दिल्ली पुलिस और सीएम अरविंद केजरीवाल को टैग करते हुए यह सवाल भी पूछा कि क्या इसी को सुरक्षित शहर कहा जाता है.

मीरा चोपड़ा (Meera Chopra) ने ट्वीट कर लिखा, 'दिल्ली पुलिस मेरे पिता जब पुलिस कॉलोनी में वॉक कर रहे थे. तभी दो युवक स्कूटर पर आए उन्होंने मेरे पिता को चाकू दिखाया और उनसे फोन छीन लिया. क्या यही है सुरक्षित दिल्ली? अरविंद केजरीवाल और सीपी दिल्ली.'' उन्होंने फिर एक ट्वीट में एफआईआर नंबर साझा किया.

@DelhiPolice my dad was taking a walk in #policecolony . 2 guys came in a scooter, showed knife and snatched his phone. This is how safe you claim delhi to be. @ArvindKejriwal @CPDelhi

बाद में मीरा ने तुरंत कार्रवाई करने के लिए डीसीपी उत्तरी दिल्ली को धन्यवाद दिया. उन्होंने लिखा, धन्यवाद, @DcpNorthDelhi ऐसी तुरंत कार्रवाई के लिए. हमें गर्व महसूस होता है जब हम अपने पुलिस विभाग द्वारा संरक्षित महसूस करते हैं. यह कभी भी किसी चोरी को लेकर नहीं था, यह हमारे बुजुर्गों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है! @DhihiPolice का सम्मान करें."

Thanks @DcpNorthDelhi for such a quick action. Makes me proud when we feel protected by our police department. Its never abt what has been snatched but protecting our elders is most important! Respect @DelhiPolice https://t.co/KFmH0vTtFo

— meera chopra (@MeerraChopra) May 5, 2020