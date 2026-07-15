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'मुझसे डांस जरूर करवाइए...' 'वाराणसी' साइन करते वक्त प्रियंका चोपड़ा ने राजामौली के सामने रखी थी ये खास शर्त; बोलीं- 'ऐसी फिल्म पहले कभी नहीं की'

Priyanka Chopra On Varanasi: बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा अपनी अपकमिंग फिल्म 'वाराणसी' को लेकर काफी उत्साहित हैं. प्रियंका ने बताया कि फिल्म साइन करते वक्त राजामौली से उन्होंने कहा था कि 'मैं इंडियन फिल्मों में वापस आ रही हूं. मुझे एक डांस सॉन्ग करना है. मतलब आपको मुझसे डांस करवाना ही होगा.'

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 15, 2026, 07:44 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 07:44 AM IST
'मुझसे डांस जरूर करवाइए...' 'वाराणसी' साइन करते वक्त प्रियंका चोपड़ा ने राजामौली के सामने रखी थी ये खास शर्त; बोलीं- 'ऐसी फिल्म पहले कभी नहीं की'

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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