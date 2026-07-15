'मुझसे डांस जरूर करवाइए...' 'वाराणसी' साइन करते वक्त प्रियंका चोपड़ा ने राजामौली के सामने रखी थी ये खास शर्त; बोलीं- 'ऐसी फिल्म पहले कभी नहीं की'

Priyanka Chopra On Varanasi: ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा जल्द ही एसएस राजामौली की मेगा फिल्म 'वाराणसी' के जरिए भारतीय सिनेमा में वापसी करने जा रही हैं. इस फिल्म को लेकर फैंस के बीच काफी जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. अब एक्ट्रेस ने पहली बार राजामौली के साथ काम करने का अपना अनुभव साझा किया है और उनकी जमकर तारीफ की है.
एक्ट्रेस इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'वाराणसी' को लेकर ही सुर्खियों में बनी हुई हैं. इस फिल्म को लेकर फैंस के बीच काफी बज बना हुआ है. राजामौली के निर्देशन में बन रही यह फिल्म काफी लंबे समय से चर्चा में बनी हुई है. अब इसकी शूटिंग और राजामौली के साथ काम को लेकर एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने बड़ा खुलासा किया है.
हाल ही में प्रियंका चोपड़ा ने 'हे जोनास' पॉडकास्ट से बातचीत के दौरान कहा, 'मैं इस पर यानी 'वाराणसी' फिल्म के लिए लगभग 14 महीनों से काम कर रही हूं. एसएस राजामौली फिल्में बनाने में ज्यादा समय लेने के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने मुझे इस फिल्म के लिए बुलाया और यह दुनिया भर में फैला एक जबरदस्त एडवेंचर है. इसमें थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन मैं इसे लेकर काफी ज्यादा उत्साहित हूं. मैं इस फिल्म में कई शानदार स्लो-मोशन जंप करती हूं.'
वहीं, प्रियंका चोपड़ा ने वैरायटी से बातचीत के दौरान कहा, 'यह उन सभी फिल्मों से अलग है, जो मैंने अब तक अपने करियर में की हैं. हम अंटार्कटिका का सफर करते हैं. राजामौली जो दुनिया बनाते हैं, वह बहुत भव्य होती है. किसी के पास भी वैसा विजन नहीं है, जैसा राजामौली के पास है. इसलिए मैं भी और देखने के लिए उत्साहित हूं.'
एक्ट्रेस ने बताया कि फिल्म साइन करने से पहले उन्होंने राजामौली से कहा था, 'सुनिए, मैं इंडियन फिल्मों में वापस आ रही हूं. मुझे एक डांस सॉन्ग करना है. मतलब आपको मुझसे डांस करवाना ही होगा.' इस बात से यह तो साफ है कि इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा का एक शानदार डांस नंबर होगा, जिसे देखने के बाद फैंस के होश उड़ सकते हैं.
बता दें कि राजामौली ने हाल ही में बताया था कि फिल्म के मुख्य एक्शन सीन पहले ही पूरे किए जा चुके हैं और अक्टूबर तक शूटिंग पूरी होने की उम्मीद है. यह फिल्म अप्रैल 2027 में सिनेमाघरों में दस्तक दे सकती है. इसमें प्रियंका चोपड़ा के साथ साउथ एक्टर महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन लीड रोल में नजर आएंगे.