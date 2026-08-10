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‘वाराणसी’ की शूटिंग के बीच सिद्धिविनायक पहुंचीं प्रियंका चोपड़ा, बप्पा के दरबार में झुकाया सिर

Priyanka Chopra visited Siddhivinayak : ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा इन दिनों इंडिया में विजिट पर हैं. एक्ट्रेस इस समय एसएस राजामौली की फिल्म 'वाराणसी' की शूटिंग में लगातार बीजी चल रही हैं. इसी बीच वो मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में बप्पा के दर्शन करने पहुंचीं.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 10, 2026, 08:40 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 08:44 PM IST
‘वाराणसी’ की शूटिंग के बीच सिद्धिविनायक पहुंचीं प्रियंका चोपड़ा, बप्पा के दरबार में झुकाया सिर

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Jyoti Rajput

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ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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