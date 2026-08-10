‘वाराणसी’ की शूटिंग के बीच सिद्धिविनायक पहुंचीं प्रियंका चोपड़ा, बप्पा के दरबार में झुकाया सिर

बॉलीवुड के साथ-साथ ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर अपनी पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा एक बार फिर से इंडियन सिनेमा में कमबैक करने जा रही हैं. इस बार वो निर्देशक एस एस राजामौली की फिल्म 'वाराणसी' से वापसी कर रही हैं, जिसकी शूटिंग में वो लगातार व्यस्त चल रही हैं. वो आए दिन इस फिल्म के लिए इंडिया ट्रैवल करती हैं और शेड्यूल शूट को खत्म करते ही वापस अमेरिका में बने अपने घर लौट जाया करती हैं. इसी बीच शूट से कुछ समय निकालकर एक्ट्रेस मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंचीं, जहां उन्हें देखकर फैंस काफी खुश हो गए थे.
इस दौरान प्रियंका चोपड़ा ने सिंपल लुक कैरी किया हुआ था. वो लाइट पिंक कलर के सूट में नजर आईं, जिसके साथ उन्होंने ब्लू कलर के दुपट्टे को मैच किया था. उनके सिंपल यट एलिगेंट लुक को देखकर फैंस काफी इंप्रेस हो गए थे. वहीं इस दौरान प्रियंका नंगे पैर मंदिर से निकलती हुई दिखाई दीं.
मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर के दर्शन करने के बाद जैसे ही प्रियंका बाहर आईं, तो उनके फैंस की भीड़ लग गई. एक्ट्रेस ने इस दौरान अपने फैंस और पैपराजी की ओर हाथ हिलाते हुए उनका अभिवादन किया और एक प्यारी सी स्माइल से सभी का दिल जीत लिया. आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले प्रियंका अमृतसर के गोल्डन टैंपल में भी दिखाई दी थीं, इस दौरान उन्होंने वहां बर्तन धोने की सेवा भी की थी.
प्रियंका अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालकर गुरुद्वारा पहुंची थीं और अब वो मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर देखी गईं. एस एस राजामौली की इस अपकमिंग फिल्म की शूटिंग काफी लंबे समय से हैदराबाद में चल रही है.
एस एस राजामौली की फिल्म 'वाराणसी' में प्रियंका चोपड़ा के अलावा, साउथ सुपरस्टार महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन मुख्य भूमिका में नजर आएंगे. वहीं इस फिल्म में देसी गर्ल मंदाकिनी के किरदार में दिखाई देंगी. ये फिल्म 7 अप्रैल, 2027 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. आपको बता दें कि इस फिल्म के साथ प्रियंका के पास कई हॉलीवुड प्रोजेक्ट भी पेनडिंग में हैं.