‘वाराणसी’ की शूटिंग के बीच सिद्धिविनायक पहुंचीं प्रियंका चोपड़ा, बप्पा के दरबार में झुकाया सिर

बॉलीवुड के साथ-साथ ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर अपनी पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा एक बार फिर से इंडियन सिनेमा में कमबैक करने जा रही हैं. इस बार वो निर्देशक एस एस राजामौली की फिल्म 'वाराणसी' से वापसी कर रही हैं, जिसकी शूटिंग में वो लगातार व्यस्त चल रही हैं. वो आए दिन इस फिल्म के लिए इंडिया ट्रैवल करती हैं और शेड्यूल शूट को खत्म करते ही वापस अमेरिका में बने अपने घर लौट जाया करती हैं. इसी बीच शूट से कुछ समय निकालकर एक्ट्रेस मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंचीं, जहां उन्हें देखकर फैंस काफी खुश हो गए थे.