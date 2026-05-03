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फैंस को लगा बड़ा झटका! मेट गाला 2026 में प्रियंका चोपड़ा नहीं बिखेरेंगी अपना जलवा?

Met Gala 2026: हर बार की तरह इस साल भी मेट गाला (Met Gala 2026) इवेंट में सितारों का मेला लगेगा, जहां दुनियाभर के सिलेब्स अपना जलवा बिखरते हुए नजर आएंगे. वहीं इस इवेंट में इस बार ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा की अपसेंस फैंस को जरूर खलेगी, खबरों के मुताबिक, एक्ट्रेस इस बार मेट गाला को स्कीप कर सकती हैं. 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: May 03, 2026, 02:11 PM IST
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फैंस को लगा बड़ा झटका! मेट गाला 2026 में प्रियंका चोपड़ा नहीं बिखेरेंगी अपना जलवा?

ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा एक बार फिर से सुर्खियों में छाई हुई हैं, लेकिन इस बार उनकी कोई फिल्म या फोटोशूट नहीं बल्कि Met Gala 2026 है. ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार, प्रियंका चोपड़ा इस साल होस्ट होने वाले फैशन इंडस्ट्री के सबसे बड़े इवेंट Met Gala 2026 में हिस्सा नहीं लेंगी. इस खबर के सामने आते ही उनके फैंस को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि हर साल रेड कार्पेट पर उनकी मौजूदगी का बेसब्री से इंतजार किया जाता है.

प्रियंका पिछले कई सालों से मेट गाला में लगातार नजर आने वाले चेहरों में से एक रही हैं. इस बार उनकी अपसेंस उस परंपरा को तोड़ देगी, जिसकी उम्मीद फैंस हर साल मई के पहले सोमवार को करते थे. 

क्यों करेंगी Met Gala 2026 स्कीप
सूत्रों के मुताबिक, प्रियंका ने इस बार अपने पहले से तय इंटरेनशनल प्रोजेक्ट्स के चलते मेट गाला (Met Gala 2026) से दूरी बनाने का फैसला किया है. बताया जा रहा है कि वो इन दिनों एक बड़े फिल्म प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं, जिसकी शूटिंग अंटार्कटिका जैसे बेहद मुश्किल लोकेशन पर की जा रही है. इस फिल्म का नाम ‘वाराणसी’ है, जो अपने अनोखे कॉन्सेप्ट और बिग विजुअल्स के लिए चर्चा में है. वहीं इसी थीम के बारे में बात करते हुए देसी गर्ल ने कहा, ‘मेरा मतलब है… क्या? आप इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं! और, सच कहूं तो, दर्शक बनना भी उतना ही मजेदार हो सकता है.’

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टाइट शेड्यूल के कारण बिजी  
रिपोर्ट्स के अनुसार, प्रियंका चोपड़ा इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी एक्साइटेड हैं और पूरी तरह से इसके शूटिंग शेड्यूल में बिजी हैं. अंटार्कटिका में चल रही शूटिंग के कारण उनकी लॉजिस्टिक्स और ट्रैवल शेड्यूल काफी टाइट हो गया है, जिसके चलते वो Met Gala 2026 को स्कीप कर सकती हैं. इस फिल्म में उनके साथ साउथ सुपरस्टार महेश बाबू मेन लीड में नजर आएंगे. वहीं फिल्म के निर्देशक एस एस राजामौली इस प्रोजेक्ट को इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से काफी बड़ा बना रहे हैं. 

फैंस करेंगे प्रियंका को मिस
प्रियंका चोपड़ा लंबे समय से ग्लोबल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम बनी हुई हैं. हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों में उनकी मजबूत पकड़ है और वो अक्सर बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स में शिरकत करती रही हैं. ऐसे में मेट गाला से उनका गायब होना फैशन और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक अहम मिसिंग अपीयरेंस माना जा रहा है.

 

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