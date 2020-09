मशहूर निर्माता-निर्देशक Johny Bakshi का निधन, बॉलीवुड को दी थीं ये खास फिल्में

नई दिल्ली: मशहूर फिल्म निर्माता जॉनी बक्शी (Johny Bakshi) का शनिवार को जुहू अस्पताल में 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया. इस बात की जानकारी प्रोड्यूसर अमित खन्ना ने अपने असत्यापित ट्विटर अकाउंट से दिया.

उन्होंने ट्वीट किया, '5 दशक के फिल्म निमार्ता जॉनी बख्शी का आज सुबह निधन हो गया. उन्हें कई ऐसे लोग मिस करेंगे, जिनके जीवन को उन्होंने छुआ है. उनकी आत्मा को शांति मिले.'

MOURNING the loss of Johny Bakshi, my oldest and most loyal friend in the Indian film industry, who passed away this morning. His cosmic laugh will echo through eternity.

His column”My Cinematic Journey” in “Complete Cinema” illuminated our film history. All of us will miss him. pic.twitter.com/iniM7LmiUy

— KABIR BEDI (@iKabirBedi) September 5, 2020