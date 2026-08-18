2.5 किलो वजन घटा... मलेरिया से जंग लड़ रहे पुलकित सम्राट का छलका दर्द, इंस्टाग्राम पर लिखा इमोशनल पोस्ट

Pulkit Samrat Malaria Health Update: बॉलीवुड के जाने-माने एक्टर पुलकित सम्राट इन दिनों एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं. अपनी दमदार फिटनेस और बेहतरीन बॉडी के लिए मशहूर पुलकित इन दिनों मलेरिया की बीमारी से जंग लड़ रहे हैं. एक्टर ने सोशल मीडिया पर अपनी सेहत को लेकर एक बेहद भावुक और ऑथेंटिक अपडेट शेयर किया है, जिसे देखकर उनके फैंस काफी चिंता में पड़ गए हैं.
पुलकित सम्राट ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर रिकवरी के दौरान की एक तस्वीर शेयर करते हुए फैंस को अपनी सेहत की जानकारी दी. उन्होंने अपनी पोस्ट में साफ-साफ बयां किया कि मलेरिया जैसी बीमारी ने उनके शरीर पर कितना गहरा और बुरा असर डाला है. एक्टर की यह पोस्ट देखते ही देखते इंटरनेट पर वायरल हो गई.
2.5 किलो वजन और ताकत घटी
अपनी स्ट्रिक्ट फिटनेस रूटीन के लिए पहचाने जाने वाले पुलकित ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा कि मलेरिया का उनके शरीर पर उनकी उम्मीद से ज्यादा बुरा असर पड़ा है. बीमारी के कारण उनका 2.5 किलो वजन कम हो गया है और उनके शरीर की काफी ताकत भी खत्म हो चुकी है. हमेशा एक्टिव रहने वाले एक्टर के लिए यह एक बड़ा झटका है.
कमजोरी के बावजूद मजबूत हौसला
शरीर में आई इस भारी कमजोरी और धक्के के बावजूद पुलकित सम्राट ने अपने सकारात्मक रवैये से सबका दिल जीत लिया है. अपनी रिकवरी का अपडेट देते हुए पुलकित ने लिखा, "मलेरिया का मेरी उम्मीद से थोड़ा ज्यादा असर पड़ा है. 2.5 किलो वजन घट गया है और काफी ताकत भी चली गई है. लेकिन मैं अपने इस शरीर को अच्छी तरह जानता हूं. हमने यह बॉडी पहले भी बनाई है और हम इसे फिर से बना लेंगे."
फैंस मांग रहे जल्द ठीक होने की दुआएं
पुलकित सम्राट के इंस्टाग्राम स्टोरी पर इस हेल्थ अपडेट को शेयर करने के बाद से ही उनके फैंस, दोस्त और शुभचिंतक काफी परेशान हैं. सोशल मीडिया पर फैंस लगातार कमेंट्स और मैसेज करके उनके जल्द से जल्द स्वस्थ होने की दुआएं मांग रहे हैं. फिलहाल पुलकित अपनी खोई हुई ताकत वापस पाने और जल्द से जल्द अपने फिटनेस रूटीन में लौटने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं.