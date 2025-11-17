Advertisement
Film Rahu Ketu Motion Poster Out: दो गुना मनोरंजन! पुलकित सम्राट स्टारर राहु-केतु का मोशन पोस्टर रिलीज

Film Rahu Ketu Motion Poster Out: एक्टर पुलकित सम्राट स्टारर फिल्म 'राहु केतु' जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. मेकर्स ने सोमवार को फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा कर जानकारी दी है. 

 

 

Written By  IANS|Edited By: Jyoti Rajput|Last Updated: Nov 17, 2025, 03:00 PM IST
Film Rahu Ketu Motion Poster Out: दो गुना मनोरंजन! पुलकित सम्राट स्टारर राहु-केतु का मोशन पोस्टर रिलीज

Film Rahu Ketu Motion Poster Out: एक्टर पुलकित सम्राट ने इंस्टाग्राम पर फिल्म का मोशन पोस्टर जारी किया, जिसके साथ उन्होंने लिखा, ‘दो गुना, दो गुना मनोरंजन. नए साल में, राहु और केतु बदलने वाले हैं दिशा और दशा. फिल्म राहु केतु 16 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.’ बता दें कि फिल्म की शूटिंग हाल ही में खत्म हुई थी, जिसकी जानकारी फिल्म से जुड़े कलाकारों ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी थी. वहीं, फिल्म की शूटिंग हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत शहर कसोल में भी हुई है, जिसका अपडेट भी अभिनेता ने फैंस को दिया था. इंस्टाग्राम पर शेयर पोस्ट में अभिनेता को शॉट्स के बीच में एक कुत्ते के साथ खेलते हुए और एक घोड़े को सहलाते हुए देखा गया था. उन्होंने पोस्ट में कम नींद और पहाड़ों वाली मैगी का भी जिक्र किया था.

 

फिल्म राहु-केतु
हाल ही में फिल्म की शूटिंग खत्म हुई थी, जिसकी जानकारी फिल्म के बाकी कलाकारों ने पोस्ट के जरिए दी थी. विपुल विग द्वारा निर्देशित फिल्म का निर्माण जी स्टूडियो करेगा. फिल्म में पुलकित के साथ-साथ वरुण शर्मा और शालिनी पांडे अहम भूमिका में नजर आएंगी. फिल्म 'राहु-केतु' में पुलकित और वरुण फिर से एक साथ नजर आएंगे. इससे पहले दोनों 'फुकरे', 'फुकरे रिटर्न्स', 'फुकरे-3' और 'डौली की डोली' में नजर आ चुके हैं. वहीं, दर्शक भी दोनों की जोड़ी को काफी पसंद करते हैं. अब वे उन्हें 'राहु केतु' में फिर से देखने के लिए उत्साहित हैं.

पुलकित अपकमिंग प्रोजेक्ट
इसके अलावा, पुलकित नेटफ्लिक्स की सीरीज 'ग्लोरी' से ओटीटी पर डेब्यू करने जा रहे हैं. इस स्पोर्ट्स क्राइम थ्रिलर में वह बॉक्सर की भूमिका में दिखेंगे. सीरीज का निर्देशन करण अंशुमन और करमन्या आहूजा करेंगे. इस सीरीज में पुलकित के साथ दिव्येंदु और सुविंदर विक्की भी अहम किरदारों में हैं.

 

--आईएएनएस

