पंजाब में बाढ़ से हाहाकार, लोगों की हालत देख शाहरुख खान का पसीजा दिल, बोले- 'मनोबल कभी न...'
Advertisement
trendingNow12907719
Hindi Newsबॉलीवुड

पंजाब में बाढ़ से हाहाकार, लोगों की हालत देख शाहरुख खान का पसीजा दिल, बोले- 'मनोबल कभी न...'

Shah Rukh Khan On Punjab Flood: इस वक्त पंजाब भयंकर बाढ़ की चपेट में आ गया है. कई जिलों में बाढ़ का पानी पहुंच गया है. इस मुसीबत की घड़ी से जूझ रहे लोगों के लिए अब सुपरस्टार शाहरुख खान का रिएक्शन सामने आया है. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Sep 03, 2025, 08:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बाढ़ की हालात देख दुखी हुए शाहरुख खान
बाढ़ की हालात देख दुखी हुए शाहरुख खान

Shah Rukh Khan On Punjab Flood: इस समय देश के कई राज्यों में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है. दिल्ली से लेकर हिमाचल प्रदेश और कश्मीर तक पानी-पानी हो गया है. इन सबके बीच जो हाल पंजाब का देखने को मिल रहा है, उसे देख हर किसी का दिल पसीज उठा है. पंजाब के कई जिलों में आई बाढ़ के चलते बड़ी संख्या में लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. इस मुश्किल घड़ी में बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान भी आगे आए हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर पंजाब में बाढ़ से बेहाल हुए लोगों के लिए पोस्ट शेयर की है और उनके लिए दुआएं कर रहे हैं. 

शाहरुख खान ने किया पोस्ट 
बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान ने अपने एक्स पर पोस्ट शेयर किया. उन्होंने लिखा ‘पंजाब में इस विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित लोगों के प्रति मेरी संवेदना है. मैं प्रार्थना और शक्ति भेज रहा हूं. पंजाब का मनोबल कभी न टूटे. ईश्वर उन सभी पर कृपा बनाए रखे.' 

संजय दत्त ने भी किया पोस्ट 
एक्टर संजय दत्त ने भी एक्स प्लेटफॉर्म पर बाढ़ पीड़ितों के लिए पोस्ट किया था. संजय दत्त पोस्ट में लिखा 'पंजाब में बाढ़ से हो रही तबाही वाकई में दिल दहला देने वाली है. इससे प्रभावित हुए सभी लोगों के लिए मैं शक्ति और दुआएं भेज रहा हूं. मैं आपके लिए हर संभव मदद करूंगा. बाबाजी पंजाब में सभी का भला करें और उनकी रक्षा करें.'

बता दें कि इस मुश्किल घड़ी में एमी विर्क खुद पंजाब बाढ़ में फंसे लोगों की मदद करते दिखे. उनके अलावा पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ ने भी इस मुसीबत में 10 गांवों को गोद ले लिया है. सिंगर मीका सिंह की टीम भी लगातार पंजाब में एक्टिव है और लोगों की मदद कर रहे हैं.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

Punjab FloodShah Rukh Khan

Trending news

बाढ़ का तांडव लेकिन पंजाब की माटी हताश नहीं! सिखों की पावर इन दो शब्दों में छिपी है
Punjab Floods
बाढ़ का तांडव लेकिन पंजाब की माटी हताश नहीं! सिखों की पावर इन दो शब्दों में छिपी है
बैठकर आपस में क्यों नहीं सुलझा लेते मुद्दा...कुत्ते की कस्टडी को लेकर HC की टिप्पणी
Delhi High Court
बैठकर आपस में क्यों नहीं सुलझा लेते मुद्दा...कुत्ते की कस्टडी को लेकर HC की टिप्पणी
मुझे कुछ याद नहीं... रेप के आरोपी ने जेल में बिताए 51 दिन, अब कोर्ट ने किया बरी
kolkata News
मुझे कुछ याद नहीं... रेप के आरोपी ने जेल में बिताए 51 दिन, अब कोर्ट ने किया बरी
गैंगस्टर से विधायक और फिर 17 साल जेल... सलाखों से बाहर आया महाराष्ट्र का 'डॉन'
Arun Gawli
गैंगस्टर से विधायक और फिर 17 साल जेल... सलाखों से बाहर आया महाराष्ट्र का 'डॉन'
J&K में भी बारिश से सबकुछ ठप; स्कूल, कॉलेज और सड़कें सब बंद, परीक्षाएं स्थगित
Jammu Kashmir Weather
J&K में भी बारिश से सबकुछ ठप; स्कूल, कॉलेज और सड़कें सब बंद, परीक्षाएं स्थगित
26 मंजिल, 233 अपार्टमेंट... हाईकोर्ट ने इस इमारत को गिराने आदेश क्यों दिया?
kolkata
26 मंजिल, 233 अपार्टमेंट... हाईकोर्ट ने इस इमारत को गिराने आदेश क्यों दिया?
चप्पल में छिपे सांप ने छीनी जिंदगी, ऐसे हुआ शिकार, कितना खतरनाक है चितकबरा सांप?
Bangalore news
चप्पल में छिपे सांप ने छीनी जिंदगी, ऐसे हुआ शिकार, कितना खतरनाक है चितकबरा सांप?
हर-हर महादेव...नशे में धुत वकील ने विमान में लगवाया नारा, फ्लाइट में मची अफरा-तफरी
Indigo flight
हर-हर महादेव...नशे में धुत वकील ने विमान में लगवाया नारा, फ्लाइट में मची अफरा-तफरी
BRS में छिड़ा बड़ा सियासी ड्रामा, कालेश्वरम परियोजना घोटाले पर बवाल
brs leader k kavitha
BRS में छिड़ा बड़ा सियासी ड्रामा, कालेश्वरम परियोजना घोटाले पर बवाल
भारत में बैगर पासपार्ट रह सकेंगे पाकिस्तान समेत इन 3 देशों से आए लोग, बस एक शर्त
CAA Cut Off
भारत में बैगर पासपार्ट रह सकेंगे पाकिस्तान समेत इन 3 देशों से आए लोग, बस एक शर्त
;