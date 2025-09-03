पंजाब में बाढ़ से हाहाकार, लोगों की हालत देख शाहरुख खान का पसीजा दिल, बोले- 'मनोबल कभी न...'

Shah Rukh Khan On Punjab Flood: इस समय देश के कई राज्यों में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है. दिल्ली से लेकर हिमाचल प्रदेश और कश्मीर तक पानी-पानी हो गया है. इन सबके बीच जो हाल पंजाब का देखने को मिल रहा है, उसे देख हर किसी का दिल पसीज उठा है. पंजाब के कई जिलों में आई बाढ़ के चलते बड़ी संख्या में लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. इस मुश्किल घड़ी में बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान भी आगे आए हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर पंजाब में बाढ़ से बेहाल हुए लोगों के लिए पोस्ट शेयर की है और उनके लिए दुआएं कर रहे हैं.

शाहरुख खान ने किया पोस्ट

बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान ने अपने एक्स पर पोस्ट शेयर किया. उन्होंने लिखा ‘पंजाब में इस विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित लोगों के प्रति मेरी संवेदना है. मैं प्रार्थना और शक्ति भेज रहा हूं. पंजाब का मनोबल कभी न टूटे. ईश्वर उन सभी पर कृपा बनाए रखे.'

My heart goes out to those in Punjab impacted by these devastating floods. Sending prayers and strength… The spirit of Punjab shall never break… may God bless them all. Add Zee News as a Preferred Source —Shah Rukh Khan (iamsrk) September 3, 2025

संजय दत्त ने भी किया पोस्ट

एक्टर संजय दत्त ने भी एक्स प्लेटफॉर्म पर बाढ़ पीड़ितों के लिए पोस्ट किया था. संजय दत्त पोस्ट में लिखा 'पंजाब में बाढ़ से हो रही तबाही वाकई में दिल दहला देने वाली है. इससे प्रभावित हुए सभी लोगों के लिए मैं शक्ति और दुआएं भेज रहा हूं. मैं आपके लिए हर संभव मदद करूंगा. बाबाजी पंजाब में सभी का भला करें और उनकी रक्षा करें.'

The devastation caused by the floods in Punjab is truly heartbreaking. Sending strength and prayers to everyone impacted. I will support in every way I can. May Babaji bless and protect all in Punjab Sanjay Dutt (duttsanjay) August 31, 2025

बता दें कि इस मुश्किल घड़ी में एमी विर्क खुद पंजाब बाढ़ में फंसे लोगों की मदद करते दिखे. उनके अलावा पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ ने भी इस मुसीबत में 10 गांवों को गोद ले लिया है. सिंगर मीका सिंह की टीम भी लगातार पंजाब में एक्टिव है और लोगों की मदद कर रहे हैं.