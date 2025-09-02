'रब्ब मेहर बख्शे...' विक्की कौशल को सताई बाढ़ की मार झेल रहे पंजाब के लोगों की चिंता, कहा- 'हम एक साथ...'
'रब्ब मेहर बख्शे...' विक्की कौशल को सताई बाढ़ की मार झेल रहे पंजाब के लोगों की चिंता, कहा- 'हम एक साथ...'

Vicky Kaushal on Punjab Floods: बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल ने पंजाब की दयनीय हालत को देखते हुए चिंता जताई है. वह पंजाब के लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं. इसी के साथ एक्टर ने घर-घर जाकर लोगों की सुरक्षा करने वालों के लिए बड़ी बात कही है. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Sep 02, 2025, 03:58 PM IST
विक्की कौशल
विक्की कौशल

Vicky Kaushal on Punjab Floods: देश के कई राज्यों में भारी बारिश और बादल फटने के वजह से काफी तबाही हो रही है. चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है. पंजाब में बाढ़ आ गई है, जिसके वजह से कई जिले इससे प्रभावित हुए हैं. कई निचले इलाकों में पूरी तरह से पानी भर गया है. जिसके कारण लोगों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा रहा है. इसी बीच कई बॉलीवुड सितारे इन लोगों की मदद के लिए सामने आए हैं और चिंता जताई है. 

विक्की कौशल ने शेयर किया पोस्ट 
हाल ही में बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल ने देश में चल रहे मुद्दे पर अपनी राय रखी. उन्होंने पंजाब में आई बाढ़ में फंसे लोगों के लिए दुआ की है. विक्की खुद एक पंजाबी हैं, एक्टर ने पंजाब में बिगड़ रहे हालात पर चिंता जाहिर की. विक्की ने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की और उन लोगों का शुक्रिया किया जो इस मुश्किल घड़ी में लोगों की मदद कर रहे हैं. आपको बताते है विक्की कौशल ने अपनी पोस्ट में क्या लिखा. 

मदद करने वालों का किया शुक्रिया अदा
एक्टर विक्की कौशल ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की, जिसमें लिखा- 'पंजाब और उत्तरी भारत के अन्य इलाकों में जो कुछ हो रहा है, उसे देखते हुए आगे बढ़ रहा हूं. गांवों में बाढ़ आ गई है, लोग परेशान हैं. मैं उन सभी के लिए दुआ करता हूं जो प्रभावित हैं. रब्ब मेहर बख्शे' विक्की ने स्टोरी में आगे लिखा - 'कुछ रब्ब दे बंदे जेदे पिंडाच जा जा के मदद कर दे पाए आ. ओन्हानू सलाम (भगवान के उन लोगों को सलाम जो गांव-गांव जाकर दूसरों की मदद कर रहे हैं). उन्होंने आगे लिखा- 'मैं अपनी ओर से योगदान देने के लिए आगे आ रहा हूं. प्रभावित क्षेत्रों को दीर्घकालिक मदद की आवश्यकता होगी. हम इस मामले में एक साथ खड़े हैं.'

पंजाब में कई नदियां उफान पर 
बता दें कि हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण सतलुज, व्यास और रावी नदियां उफान पर हैं, जिससे पंजाब में बाढ़ आ गई है. पंजाब में सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में कपूरथला, तरनतारन, फिरोजपुर, होशियारपुर और अमृतसर शामिल हैं. वहीं बीते दिन दिलजीत दोसांझ, बादशाह, गिप्पी ग्रेवाल, सोनू सूद जैसे कई अन्य सितारों ने भी पंजाब में आई बाढ़ में फंसे लोगों के लिए दुआ की और सहानुभूति दिखाई. 

