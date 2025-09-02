पंजाब में बाढ़ से भीषण तबाही, दिलजीत दोसांझ ने 10 गांव, तो इस एक्टर ने 200 घरों को लिया गोद; इन सेलेब्स ने बढ़ाए हाथ
Advertisement
trendingNow12906014
Hindi Newsबॉलीवुड

पंजाब में बाढ़ से भीषण तबाही, दिलजीत दोसांझ ने 10 गांव, तो इस एक्टर ने 200 घरों को लिया गोद; इन सेलेब्स ने बढ़ाए हाथ

दिलजीत दोसांझ ने बाढ़ संकट के दौरान पंजाब की मदद के लिए आगे आकर बड़ा कदम उठाया है. दिलजीत की टीम ने पंजाब में आए बाढ़ पर एक पोस्ट साझा किया है

Written By  Swati Singh|Last Updated: Sep 02, 2025, 01:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पंजाब में बाढ़ से भीषण तबाही, दिलजीत दोसांझ ने 10 गांव, तो इस एक्टर ने 200 घरों को लिया गोद; इन सेलेब्स ने बढ़ाए हाथ

देश के कई राज्यों में भारी बारिश और बादल फटने से काफी तबाही हो रही है. पंजाब में बाढ़ आ गई है और कई जिले इससे प्रभावित हैं. निचले इलाकों के गांव पूरी तरह पानी से भर गए हैं. इसी कारण से लोगों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ रहा है. ऐसे में कई पंजाबी और बॉलीवुड एक्टर्स मदद के लिए आगे आए हैं. सिंगर-एक्टर दिलजीत दोसांझ का फाउंडेशन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की मदद कर रहे हैं.

लोकप्रिय पंजाबी गायक-एक्टक दिलजीत दोसांझ ने बाढ़ संकट के दौरान पंजाब की मदद के लिए आगे आकर बड़ा कदम उठाया है. दिलजीत की टीम ने पंजाब में आए बाढ़ पर एक पोस्ट साझा किया है, जिसमें लिखा है, दिलजीत दोसांझ ने अन्य एनजीओ और स्थानीय प्रशासन (गुरदासपुर और अमृतसर) के सहयोग से 10 अत्यधिक प्रभावित गांवों को गोद लिया है.'

बादशाह ने लिखा पोस्ट 

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं सिंगर बादशाह ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'पंजाब परेशानी में है. बाढ़ की वजह से काफी नुकसान हो रहा है. ये सिर्फ अभी की बात नहीं है, भविष्य को लेकर भी चिंता है. ये सीरियस है और सिर्फ टेम्पररी रिलीफ से कुछ नहीं होगा. हम पंजाब को दोबारा बनाना शुरू कर रहे हैं. सभी की मदद और लगातार प्रयास से ही आगे बढ़ा जा सकता है. पंजाब के लिए एक साथ खड़े होते हैं.'

वहीं सिंगर गुरु रंधावा ने भी पोस्ट कर बताया कि उनकी टीम सभी की मदद कर रही है. उन्होंने फोटो शेयर करते हुए लिखा- टीम रंधावा गांव में हर दिन मदद कर रही है. पंजाब और हर उस राज्य के लिए प्रार्थना करिए जो प्रभावित हो रहा है.

एमी विर्क 200 घर लिए गोद 

पंजाबी एक्टर और गायक एमी विर्क ने अपनी टीम के साथ मिलकर पंजाब में हाल ही में आई बाढ़ के पीड़ितों की सहायता के लिए एक महत्वपूर्ण पहल का एलान किया है. कलाकार और उनकी टीम उन परिवारों को सहारा देने के लिए 200 घरों को गोद ले रहे हैं जिन्होंने इस तबाही में अपना सब कुछ खो दिया है. एमी ने इसके बारे में जानकारी देने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया है. एमी ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट साझा किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, एमी विर्क और उनकी टीम की ओर से. पंजाब में बाढ़ से हुई तबाही देखकर हमारा दिल टूट गया है. अपने लोगों को बिना छत के देखकर मैं पूरी तरह टूट गया हूं. उन्हें आराम और स्थिरता देने के लिए अपने छोटे से प्रयास में, हम उन लोगों की मदद के लिए 200 घरों को गोद ले रहे हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है. यह सिर्फ आश्रय के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें फिर से शुरुआत करने की आशा, सम्मान और शक्ति देने के बारे में है. आइए हम सब मिलकर जरूरतमंदों की हर संभव मदद करें.'

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. मनोरंजन डेस्क पर काम का अनुभव. बै...और पढ़ें

TAGS

Actor Diljit Dosanjh

Trending news

जम्मू-कश्मीर में बारिश का तांडव, अमित शाह के पास मदद मांगने पहुंचे विपक्षी नेता
Jammu-Kashmir Rainfall
जम्मू-कश्मीर में बारिश का तांडव, अमित शाह के पास मदद मांगने पहुंचे विपक्षी नेता
इस राज्‍य में होने जा रहे चुनाव, राजनीति क्‍या न करा दे! बाप ही लेगा बेटे पर एक्शन
Tamilnadu
इस राज्‍य में होने जा रहे चुनाव, राजनीति क्‍या न करा दे! बाप ही लेगा बेटे पर एक्शन
बेंगलुरु पहुंचे जर्मनी के विदेश मंत्री, भारत को बताया प्रमुख साझेदार
World News
बेंगलुरु पहुंचे जर्मनी के विदेश मंत्री, भारत को बताया प्रमुख साझेदार
राहुल गांधी को मूर्ख मत समझिए.. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने क्यों कहा ऐसा?
Kiren Rijiju
राहुल गांधी को मूर्ख मत समझिए.. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने क्यों कहा ऐसा?
नागपुर से कोलकाता जा रही इंडिगो फ्लाइट से टकराया पक्षी, पायलट ने दिखायी फुर्ती
IndiGo flight news
नागपुर से कोलकाता जा रही इंडिगो फ्लाइट से टकराया पक्षी, पायलट ने दिखायी फुर्ती
जिद पर अड़े मनोज जरांगे, नहीं खाली करेंगे आजाद मैदान, मुख्यमंत्री को दे डाली चेतावनी
Manoj Jarange
जिद पर अड़े मनोज जरांगे, नहीं खाली करेंगे आजाद मैदान, मुख्यमंत्री को दे डाली चेतावनी
'मैं कल रात ही...', चुटीले अंदाज में बोले PM आप लोग ताली किस बात पर बजा रहे हैं?
PM Modi
'मैं कल रात ही...', चुटीले अंदाज में बोले PM आप लोग ताली किस बात पर बजा रहे हैं?
मनोज जरांगे के आंदोलन पर छगन भुजबल का जवाब, कहा- OBC कोटे में घुसपैठ नहीं होने देंगे
Maharashtra
मनोज जरांगे के आंदोलन पर छगन भुजबल का जवाब, कहा- OBC कोटे में घुसपैठ नहीं होने देंगे
इस मंदिर को लेकर फ्रंट पर खेल रही थी BJP, CM ने चली चाल; बैकफुट पर आई पार्टी
sabrimala
इस मंदिर को लेकर फ्रंट पर खेल रही थी BJP, CM ने चली चाल; बैकफुट पर आई पार्टी
Semicon India 2025: पीएम मोदी करेंगे सेमीकॉन इंडिया का उद्घाटन
PM Modi
Semicon India 2025: पीएम मोदी करेंगे सेमीकॉन इंडिया का उद्घाटन
;