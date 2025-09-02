पंजाब में बाढ़ से भीषण तबाही, दिलजीत दोसांझ ने 10 गांव, तो इस एक्टर ने 200 घरों को लिया गोद; इन सेलेब्स ने बढ़ाए हाथ

देश के कई राज्यों में भारी बारिश और बादल फटने से काफी तबाही हो रही है. पंजाब में बाढ़ आ गई है और कई जिले इससे प्रभावित हैं. निचले इलाकों के गांव पूरी तरह पानी से भर गए हैं. इसी कारण से लोगों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ रहा है. ऐसे में कई पंजाबी और बॉलीवुड एक्टर्स मदद के लिए आगे आए हैं. सिंगर-एक्टर दिलजीत दोसांझ का फाउंडेशन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की मदद कर रहे हैं.

लोकप्रिय पंजाबी गायक-एक्टक दिलजीत दोसांझ ने बाढ़ संकट के दौरान पंजाब की मदद के लिए आगे आकर बड़ा कदम उठाया है. दिलजीत की टीम ने पंजाब में आए बाढ़ पर एक पोस्ट साझा किया है, जिसमें लिखा है, दिलजीत दोसांझ ने अन्य एनजीओ और स्थानीय प्रशासन (गुरदासपुर और अमृतसर) के सहयोग से 10 अत्यधिक प्रभावित गांवों को गोद लिया है.'

बादशाह ने लिखा पोस्ट

वहीं सिंगर बादशाह ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'पंजाब परेशानी में है. बाढ़ की वजह से काफी नुकसान हो रहा है. ये सिर्फ अभी की बात नहीं है, भविष्य को लेकर भी चिंता है. ये सीरियस है और सिर्फ टेम्पररी रिलीफ से कुछ नहीं होगा. हम पंजाब को दोबारा बनाना शुरू कर रहे हैं. सभी की मदद और लगातार प्रयास से ही आगे बढ़ा जा सकता है. पंजाब के लिए एक साथ खड़े होते हैं.'

वहीं सिंगर गुरु रंधावा ने भी पोस्ट कर बताया कि उनकी टीम सभी की मदद कर रही है. उन्होंने फोटो शेयर करते हुए लिखा- टीम रंधावा गांव में हर दिन मदद कर रही है. पंजाब और हर उस राज्य के लिए प्रार्थना करिए जो प्रभावित हो रहा है.

एमी विर्क 200 घर लिए गोद

पंजाबी एक्टर और गायक एमी विर्क ने अपनी टीम के साथ मिलकर पंजाब में हाल ही में आई बाढ़ के पीड़ितों की सहायता के लिए एक महत्वपूर्ण पहल का एलान किया है. कलाकार और उनकी टीम उन परिवारों को सहारा देने के लिए 200 घरों को गोद ले रहे हैं जिन्होंने इस तबाही में अपना सब कुछ खो दिया है. एमी ने इसके बारे में जानकारी देने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया है. एमी ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट साझा किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, एमी विर्क और उनकी टीम की ओर से. पंजाब में बाढ़ से हुई तबाही देखकर हमारा दिल टूट गया है. अपने लोगों को बिना छत के देखकर मैं पूरी तरह टूट गया हूं. उन्हें आराम और स्थिरता देने के लिए अपने छोटे से प्रयास में, हम उन लोगों की मदद के लिए 200 घरों को गोद ले रहे हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है. यह सिर्फ आश्रय के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें फिर से शुरुआत करने की आशा, सम्मान और शक्ति देने के बारे में है. आइए हम सब मिलकर जरूरतमंदों की हर संभव मदद करें.'