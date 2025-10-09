'टाइगर 3' फेम स्टार की हार्ट अटैक से मौत, 53 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा, सलमान खान के साथ भी कर चुके काम

Varinder Singh Ghuman Died: मशहूर पंजाबी सिंगर राजवीर जवंदा के निधन की खबर से लोग अभी तक उबरे भी नहीं थे कि अब पंजाबी इंडस्ट्री के एक और मशहूर एक्टर और बॉडी-बिल्डर वरिंदर सिंह घुमन का निधन हो गया है. बताया जा रहा है कि उनकी मौत हार्ट अटैक के चलते हुए है. इस खबर को सुनने के बाद से फैंस के बीच सन्नाटा परस चुका है. वरिंदर सिंह की मौत की खबर से हर कोई हैरान हो गया है.

कार्डियक अरेस्ट से हुई मौत

बताया जा रहा है कि वरिंदर बाइसेफ इंजरी का माइनर ऑपरेशन करवाने के लिए अमृतसर के फोर्टिस अस्पताल गए थे. इसके लिए वरिंदर अकेले ही घर से निकल गए थे क्योंकि वे काफी माइनर सा ऑपरेशन था. जिसके बाद उन्हें आज वापस आना था, लेकिन अचानक उनको कार्डियक अरेस्ट आ गया और वहीं मौके पर उनकी मौत हो गई.

सलमान खान के साथ कर चुके हैं काम

बता दें कि वरिंदर ने फिल्म 'टाइगर 3' में सलमान खान के साथ नजर आए थे. उनकी बॉडी-बिल्डिंग की हर किसी ने जबरदस्त तारीफ की थी. वरिंदर की बॉडी का हर कोई फैन था, उन्होंने काफी मेहनत से इतनी तगड़ी बॉडी बनाई थी. वरिंदर को देख सलमान खान के फैंस उनपर फिदा हो गए थे. 'टाइगर 3' साल 2023 में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी.

सलमान खान के साथ शेयर किया था पोस्ट

वरिंदर सिंह ने बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान के साथ भी इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की थी. इस पोस्ट में उनका लुक काफी गंभीर नजर आ रहा था. जब फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था, तभी से वरिंदर सलमान खान के फैंस के बीच अपनी पर्सनैलिटी को लेकर छा गए थे. वरिंदर सिंह एक जाने-माने फिटनेस फ्रीक थे. वह 'मिस्टर इंडिया 2009' में भी रह चुके थे.