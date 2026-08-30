/पंजाबी इंफ्लूएंसर मंजीत कौर किडनैपिंग केस में बड़ा खुलासा! मां ने सुनाई पूरी कहानी, बोलीं- बेटी पर था गर्भपात का दबाव

Punjabi influencer Manjit Kaur Case Update: सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर मंजीत कौर की मौत के पूरे मामले में फिर से एक नई अपडेट सामने आई है. आरोप है कि उन्हें मोरिंडा के पास एक सुनसान जंगल वाले इलाके में ले जाया गया और वहां एक पेड़ से बांधकर आग लगा दी गई. इस घटना में वो बुरी तरह झुलस गई थीं. करीब दो महीने तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद 26 अगस्त को चंडीगढ़ के पीजीआईएमईआर में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. अब उनकी मां कांता देवी की शिकायत पर पुलिस ने किडनैपिंग और मर्डर का मामला दर्ज किया है. मंजीत की मां कांता देवी के मुताबिक, 3 और 4 जुलाई की रात उनकी बेटी को उसके दो जानने वाले लोग शुभी और पिंडा ने चंडीगढ़ के सेक्टर 34 में बुलाया था. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि वहां पहुंचने के बाद मंजीत पर हमला किया गया.
मंजीत की मां ने आगे आरोप लगाया कि इसके बाद उसे जबरन एक गाड़ी में बैठाया गया और चंडीगढ़ से बाहर मोरिंडा की तरफ ले जाया गया. पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि उस रात सच में क्या हुआ था और सेक्टर 34 से मोरिंडा तक मंजीत को किस रास्ते से ले जाया गया. मामले का सबसे गंभीर हिस्सा मोरिंडा के पास का बताया जा रहा है.
इंफ्लुएंसर की मां की शिकायत के अनुसार, मंजीत को एक जंगल जैसे इलाके में ले जाया गया. आरोप है कि वहां उसे एक पेड़ से बांध दिया गया और फिर आग लगा दी गई. पुलिस के मुताबिक, घटना के कुछ समय बाद एक दूसरे पहचानने वाली इंसान मौके पर पहुंची. उसने कंबल की मदद से आग बुझाने की कोशिश की और मंजीत की जान बचाने की कोशिश की. हालांकि, तब तक वो गंभीर रूप से झुलस चुकी थीं. इसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया.
गंभीर रूप से घायल मंजीत को सबसे पहले मोरिंडा के अस्पताल में भर्ती कराया गया. हालत गंभीर होने के कारण उन्हें मोहाली के मैक्स अस्पताल में रेफर किया गया. बाद में उन्हें चंडीगढ़ के पीजीआईएमईआर में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर लगातार उनका इलाज कर रहे थे. करीब दो महीने तक उन्होंने गंभीर जलने की चोटों के साथ जिंदगी की जंग लड़ी. लेकिन 26 अगस्त को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. उनकी मौत के बाद मामले ने नया मोड़ लिया और पुलिस ने उनकी मां की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की.
इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने एक और अहम जानकारी सामने रखी है. रिपोर्ट के अनुसार, मंजीत कौर करीब सात हफ्ते की गर्भवती थीं. इसी वजह से अब पुलिस हमले से पहले की उनकी जिंदगी और घटनाओं की भी जांच कर रही है. उनकी मां ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी पर गर्भपात कराने का दबाव था. हालांकि, पुलिस जांच में इस दावे से जुड़े सभी पहलुओं की पुष्टि होना अभी बाकी है. अब जांच में ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या प्रेग्नेंसी इस कथित हमले की वजह से जुड़ी थी या इसके पीछे कोई दूसरा कारण था.
इस केस में एक बड़ा सवाल मंजीत के बयान को लेकर भी उठ रहा है. खबरों के मुताबिक, इलाज के दौरान एक समय मंजीत को होश आया था और उन्होंने अपना बयान दर्ज कराने की इच्छा जताई थी. बताया गया कि पीजीआईएमईआर पुलिस चौकी की तरफ से खरार सदर पुलिस को इसकी जानकारी दी गई थी. खबरों के अनुसार, जांच अधिकारी को भी बताया गया कि मंजीत बयान देने की स्थिति में हैं, लेकिन कथित तौर पर वो अस्पताल नहीं पहुंचे. इस सूचना से जुड़ी एक डेली डायरी रिपोर्ट यानी DDR दर्ज होने की बात भी सामने आई है. अब ये सवाल जांच का हिस्सा है कि उस समय उनका बयान क्यों नहीं लिया गया.
26 अगस्त को मंजीत की मौत के बाद पीजीआईएमईआर पुलिस चौकी ने एक बार फिर खरार सदर पुलिस को जानकारी दी. इसके बाद जांच अधिकारी अस्पताल पहुंचे. मंजीत की मां कांता देवी को बाद में सेक्टर 34 पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां उनका बयान दर्ज किया गया. बुधवार रात पुलिस ने उनकी शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली. एफआईआर में शुभी और पिंडा के नाम सामने आए हैं. अब पुलिस दोनों की तलाश और गिरफ्तारी की कोशिश कर रही है. हालांकि, अभी ये साफ होना बाकी है कि इस घटना में सिर्फ यही दो लोग शामिल थे या इनके पीछे कोई और भी था.
जांच के दौरान पुलिस को कई अहम सवालों के जवाब तलाशने होंगे. सबसे पहले ये पता करना होगा कि मंजीत को क्यों निशाना बनाया गया. क्या अपहरण और हमला पहले से प्लान किया गया था? क्या प्रेग्नेंसी या गर्भपात का कथित दबाव इस मामले से जुड़ा था? इसके अलावा पुलिस ये भी जांच करेगी कि शुभी और पिंडा के साथ कोई और व्यक्ति तो शामिल नहीं था. सेक्टर 34 से मोरिंडा तक का पूरा रास्ता भी जांच का अहम हिस्सा होगा. सीसीटीवी कैमरों की फुटेज, टोल प्लाजा रिकॉर्ड और कथित तौर पर इस्तेमाल की गई गाड़ी की जानकारी से पुलिस घटनाओं की कड़ी जोड़ने की कोशिश कर सकती है.
फिलहाल इस मामले में कई सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब जांच पूरी होने के बाद ही मिल पाएगा. पुलिस को ये पता लगाना है कि 3 और 4 जुलाई की रात मंजीत के साथ असल में क्या हुआ, उन्हें कौन-कौन लोग अपने साथ ले गए और मोरिंडा पहुंचने के बाद घटना कब और कैसे घटी. साथ ही ये भी जांचना होगा कि मंजीत के इलाज के दौरान अलग-अलग अस्पतालों ने पुलिस को कब और क्या जानकारी दी थी. सबसे अहम बात ये है कि मंजीत की मौत से पहले अगर वो बयान देने की स्थिति में थीं, तो उनका बयान क्यों नहीं दर्ज किया गया?. अब उनकी मां की शिकायत, मेडिकल रिकॉर्ड, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सीसीटीवी और दूसरे सबूतों के आधार पर पुलिस इस पूरे मामले की कड़ियां जोड़ने में जुटी है.