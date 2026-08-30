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पंजाबी इंफ्लूएंसर मंजीत कौर किडनैपिंग केस में बड़ा खुलासा! मां ने सुनाई पूरी कहानी, बोलीं- बेटी पर था गर्भपात का दबाव

Punjabi influencer Manjit Kaur Case: पंजाबी सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर मंजीत कौर की मौत ने पूरे मामले को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक, 28 साल की मंजीत कौर करीब सात हफ्ते की गर्भवती थीं, जब कथित तौर पर उनका चंडीगढ़ से अपहरण किया गया.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 30, 2026, 01:02 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 01:11 PM IST
पंजाबी इंफ्लूएंसर मंजीत कौर किडनैपिंग केस में बड़ा खुलासा! मां ने सुनाई पूरी कहानी, बोलीं- बेटी पर था गर्भपात का दबाव

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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