/पंजाबी इंफ्लूएंसर मंजीत कौर किडनैपिंग केस में बड़ा खुलासा! मां ने सुनाई पूरी कहानी, बोलीं- बेटी पर था गर्भपात का दबाव

Punjabi influencer Manjit Kaur Case Update: सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर मंजीत कौर की मौत के पूरे मामले में फिर से एक नई अपडेट सामने आई है. आरोप है कि उन्हें मोरिंडा के पास एक सुनसान जंगल वाले इलाके में ले जाया गया और वहां एक पेड़ से बांधकर आग लगा दी गई. इस घटना में वो बुरी तरह झुलस गई थीं. करीब दो महीने तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद 26 अगस्त को चंडीगढ़ के पीजीआईएमईआर में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. अब उनकी मां कांता देवी की शिकायत पर पुलिस ने किडनैपिंग और मर्डर का मामला दर्ज किया है. मंजीत की मां कांता देवी के मुताबिक, 3 और 4 जुलाई की रात उनकी बेटी को उसके दो जानने वाले लोग शुभी और पिंडा ने चंडीगढ़ के सेक्टर 34 में बुलाया था. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि वहां पहुंचने के बाद मंजीत पर हमला किया गया.