दुबई में फंसी फेमस सिंगर की पत्नी-बेटी, 6 साल की बच्ची की बात ने तोड़ा दिल, बोली- 'पापा अगर कुछ हुआ तो...'

Ammy Virk Got emotional: अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष से पूरी दुनिया में काफी डर का माहौल बना हुआ है. आसमान में दिख रही मिसाइलों के वजह से कई देशों ने अपने एयरपोर्ट को बंद कर दिया हैं. दुबई एयरपोर्ट पर आम लोगों के साथ-साथ कई बॉलीवुड सेलेब्स भी फंस गए हैं. इस बीच फेमस सिंगर और एक्टर का पोस्टर इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.
Trending Photos
Ammy Virk Got emotional: अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रहे तनाव से पूरी दुनिया में डर का माहौल है. मिडिल ईस्ट में हुए हवाई हमलों के चलते कई देशों के एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया हैं. ऐसे में लाखों यात्री बुरी तरह फंस गए हैं. बता दें कि दुबई एयरपोर्ट पर आम लोगों के साथ-साथ कई बॉलीवुड सेलेब्स भी फंस गए हैं. इस लिस्ट में सोनल चौहान का भी नाम शामिल है. इस बीच सिंगर और एक्टर एम्मी विर्क का एक पोस्ट इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.
सिंगर और एक्टर एम्मी विर्क ने सोमवार को सोशल मीडिया पर अमेरिका-ईरान में चल रहे संघर्ष को लेकर इमोशनल पोस्ट शेयर किया. पोस्ट में एक्टर ने बताया कि उनकी पत्नी और 6 साल की बेटी मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के वजह से यूएई में फंस गई हैं. सिंगर ने अपनी बेटी की एक दिल दहला देने वाली बात भी शेयर की और सभी के लिए दुआ मांगी.
सिंगर एम्मी विर्क पंजाब में अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम पर उन्होंने लिखा कि उनकी पत्नी और बेटी अभी यूएई में हैं. बेटी ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा 'पापा, अगर कुछ हो गया तो मैं बिस्तर के नीचे छिप जाऊंगी. मैं मजबूत लड़की हूं, आप चिंता मत करो.' आप समझ ही सकते हैं कि एक पिता के लिए बेटी से ऐसी बात सुनना काफी दर्दनाक पल है. सिंगर ने लिखा कि पब्लिक लाइफ में हम चाहे जितना भी मजबूत दिखें, लेकिन हम सब परिवार के लिए ही जीते हैं.
सिंगर एम्मी विर्क ने पोस्ट में आगे लिखा 'उनकी दुआएं सिर्फ अपने परिवार वालों के लिए नहीं, बल्कि हर उस परिवार के लिए हैं जो इस डर और चिंता से गुजर रहा है.' एम्मी ने यूएई की सरकार और अधिकारियों की सराहना की कि वे लोगों की सुरक्षा और सहायता के लिए लगातार काम कर रही हैं. सिंगर ने लिखा 'मैं इसके लिए आप सभी का काफी आभारी हूं. आइए हम सब मिलकर शांति, स्थिरता और वहां मौजूद सभी व्यक्तियों की भलाई के लिए प्रार्थना करें. उम्मीद है यह मुश्किल दौर जल्दी खत्म हो और सभी परिवार सुरक्षित महसूस करें.' बता दें कि फिलहाल यूएई और पूरे मिडिल ईस्ट में आने-जाने वाली सभी उड़ानें निलंबित की गई हैं और एयरस्पेस बंद है.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.