AP Dhillon House Firing Case: कनाडा में मशहूर पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लों के घर पर हुई फायरिंग केस में एक बड़ा अपडेट आया है. वहां के इमिग्रेशन एंड रिफ्यूजी बोर्ड ने भारत के रहने वाले अभिजीत किंग्रा को देश से बाहर निकालने यानी डिपोर्ट करने का फैसला सुनाया है. जांच में सामने आया है कि अभिजीत का कनेक्शन खतरनाक लॉरेंस बिश्नोई गैंग से है. ये गैंग मर्डर, रंगदारी और डराने-धमकाने जैसे कई गंभीर अपराधों में शामिल रहा है. इसी वजह से कनाडाई प्रशासन ने उस पर ये सख्त कार्रवाई की है.
अभिजीत किंग्रा पढ़ाई करने के लिए स्टूडेंट वीजा पर कनाडा गया था. रिपोर्ड के मुताबिक, आईआरबी ने खुलासा किया है कि अभिजीत ब्रिटिश कोलंबिया में हुई एक खतरनाक फायरिंग की घटना में शामिल था. जहां उसने ताबड़तोड़ करीब 14 राउंड गोलियां चलाई थीं. इतना ही नहीं, इस वारदात के दौरान अभिजीत के एक दोस्त ने वहां खड़ी गाड़ियों में आग भी लगा दी थी. इसके अलावा, किंग्रा और उसके साथी पर सरे शहर में भी इसी तरह की एक और वारदात को अंजाम देने का गंभीर आरोप भी लगा है.
कनाडा की एजेंसियां इन दिनों जबरन वसूली और वायलेंस करने वाले क्रिमिनल गैंग्स के खिलाफ बेहद सख्त कदम उठा रही हैं. कनाडा बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी (सीबीएसए) के मुताबिक, पूरे देश में ऐसे गैंग्स से जुड़े 400 से ज्यादा मामलों की जांच चल रही है. इस बड़ी कार्रवाई के तहत अब तक 55 संदिग्धों को देश से बाहर भी निकाला जा चुका है. मामले की सुनवाई करते हुए बोर्ड के मेंबर अजीम लालजी ने एक बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि ब्रिटिश कोलंबिया की एक अदालत पहले ही अभिजीत किंग्रा को बिश्नोई गैंग का गु्र्गा मान चुकी है.
सुनवाई में अभिजीत किंग्रा ने खुद माना कि उसे 2 सितंबर, 2024 को 33 साल के फेमस पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लों के घर पर हमला करने की सुपारी मिली थी. उसने बताया कि इस काम के लिए उसे 4000 कनाडाई डॉलर (2.4-2.5 लाख रुपये) का ऑफर दिया गया था. अभिजीत का दावा है कि उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस हमले के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ है. उसने आगे कहा कि उसके परिवार की माली हालत ठीक नहीं थी. इसी वजह से वह पैसों के लालच में आ गया और उसने ये कदम उठा लिया.
कनाडा की सिक्योरिटी एजेंसी सीबीएसए के ऑफिसर जसबीर संधू ने इस बात को पूरी तरह नकार दिया है. उनका साफ कहना है कि सिंगर एपी ढिल्लों के घर पर हुई गोलीबारी रंगदारी वसूलने का मामला नहीं थी. इसके पीछे बिश्नोई गैंग का मकसद कनाडा में अपनी ताकत और पहुंच का दिखावा करना था. कनाडाई अधिकारियों के मुताबिक, ये गैंग बेहद शातिर ढंग से अपना नेटवर्क चलाता है. इसमें जमीनी स्तर पर काम करने वाले शूटरों या लड़कों को अपने बड़े आकाओं या सरगनाओं के बारे में कोई भनक तक नहीं होती है.
अभिजीत किंग्रा ने खुद पर लगे दो आपराधिक आरोपों को कबूल कर लिया है. इन मामलों में साफ था कि वारदातें बिश्नोई गैंग के कहने पर की गई थीं. इस बीच आईआरबी के मेंबर अजीम लालजी ने भी कनाडा के हालात पर चिंता जताई है. उनका कहना है कि ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बर्टा और ओंटारियो जैसे इलाकों में गैंग से जुड़ी जबरन वसूली के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. यही वजह है कि कनाडा की पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसियां अब इन गैंग्स के खिलाफ बेहद कड़ा रुख अपना रही हैं और उन पर लगातार सख्त एक्शन ले रही हैं.