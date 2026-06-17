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सिंगर एपी ढिल्लों के घर पर चलाई थीं 14 गोलियां, अब कनाडा से भारत भेजा जाएगा लॉरेंस गैंग का गुर्गा अभिजीत किंग्रा

AP Dhillon House Firing Case: पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लों के घर पर हुई फायरिंग के मामले में कनाडा सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया है. भारत के रहने वाले अभिजीत किंग्रा को अब वापस डिपोर्ट यानी भारत भेजा जाएगा. जानिए क्या है पूरा मामला और इसके पीछे किस गैंग का हाथ है.

Written ByVandana Saini
Published: Jun 17, 2026, 09:37 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 09:49 AM IST
सिंगर एपी ढिल्लों के घर पर चलाई थीं 14 गोलियां, अब कनाडा से भारत भेजा जाएगा लॉरेंस गैंग का गुर्गा अभिजीत किंग्रा
Image Credit: AP Dhillon House Firing Case

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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